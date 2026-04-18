律师会完成访京展现法律专业承先启后 以行动回应时代使命精神

香港律师会顺利完成于4月13日至16日举行、为期4天的北京公务访问。律师会衷心感谢中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室，以及中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部的悉心协调与安排，令是次访问圆满顺利。

律师会此行聚焦国家未来5年发展蓝图

今年正值国家「十五五」规划开局之年，是承先启后、擘画未来的重要时刻。律师会此行聚焦国家未来5年的发展蓝图，深入探讨香港法律专业在新阶段下的角色定位与责任担当，并以实际行动主动对接、融入国家发展大局。

农融高度肯定律师会过去一年工作成果

是次北京公务访问启程前夕，正值4月8日香港律师会成立纪念日。律师会自1907年成立以来，已走过逾一个世纪的历程，并即将迈向120周年。在这一重要历史节点上，理事会随即展开为期4天、走访8个部委与机构的北京公务访问，既是对历史传承的延续，更是面向未来的积极实践，充分展现香港法律专业承先启后、以行动回应时代使命的精神。

期间，在拜访中央港澳工作办公室及国务院港澳事务办公室时，中央港澳办、国务院港澳办副主任农融高度肯定律师会过去一年的工作成果，并表示中央港澳办将继续支持香港法律界发挥专业优势，配合香港特区政府主动对接「十五五」规划，持续擦亮香港法治「金字招牌」，在融入和服务国家发展大局中发挥更大作用。

访问期间首办两场交流会、首访国家航天局

是次访问亦涵盖多项突破性的「第一次」，包括举办两场交流会，分别与科技创新企业代表，以及内地6所高校的师生深入交流。此外，理事会亦首次到访国家航天局及中国经济体制改革研究会，全面展现香港律师会在「十五五」规划新阶段下主动作为、积极担当的实践与决心。

展望未来，香港律师会将继续在「一国两制」框架下，坚守专业自主与法治原则，发挥独特制度优势，深化交流合作，为国家法治建设及高水平对外开放贡献更坚实而长远的力量。