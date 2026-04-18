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2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑

社会
更新时间：12:12 2026-04-18 HKT
发布时间：12:12 2026-04-18 HKT

1名女子指控2名内地男子，去年11月初乘其酒醉后在旺角某酒店轮奸自己，2名内地男子同被控1项强奸罪，自同月月中起还押至今，控方今早于西九龙裁判法院申请撤控获准。其中1名被告申请讼费，控方反对指2人自招嫌疑，2人承认曾与事主交欢，被控后翌月才愿意提供手机密码供警方进一步调查，控方再索取法律意见后才决定撤控。署理主任裁判官黄雅茵认为被告没有自招嫌疑，批出讼费。

2名男被告分别为27岁业务顾问王柏川和24岁售货员徐子岚，均持双程证，原被控于2025年11月4日在香港九龙旺角大南街23号旺角睿景酒店强奸女子X。

案件编号：WKCC5043/2025

法庭记者：陈子豪

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