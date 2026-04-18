中东局势｜丘应桦：中东占港直接贸易总额1.5% 对港经济影响有限 冀开拓中亚、东欧及北非市场

中东局势波谲云诡。商务及经济发展局局长丘应桦今早（18日）在电台节目表示，香港与中东的贸易占比不高，但机遇强大。他指出，行政长官出访中东后，已有不少企业前往当地拓展商机，虽然现时受中东局势影响，但长远仍感乐观，认为当地具发展机遇。丘应桦又称，香港需开拓更多经济体市场，未来将集中发展中亚、东欧，并利用土耳其进入北非市场。

政府尽力吸引中东基金和资金来港投资 助港发展经济

丘应桦表示，中东局势不稳，但对香港经济影响有限，因目前中东只占香港直接贸易总额的1.5%。他亦理解航空公司因油价上升等因素，需要调整往返中东的航班。他指出，油价上升会影响营运成本，航空公司会因此调配航班。即使香港没有直航，仍可经其他航点前往中东。由于香港与中东贸易额不算大，他认为影响未必太深远。

他续指，长远而言，当地地缘政治稳定下来，企业会看清实际情况，届时投资信心不会受到影响。政府会尽力吸引中东基金和资金来港投资，助力香港整体经济发展。

香港去年跃升为全球第五大商品贸易经济体

丘应桦提到，根据世贸组织日前发表报告，香港去年跃升为全球第五大商品贸易经济体，较之前上升两位。他对此感到非常开心，认为香港贸易显著增长，有赖于国家经济发展，以及政府协助内地企业「走出去」。他指，香港从事大量转口贸易，而电子产品及电动车发展亦影响本港贸易增长。

香港与多个经济体签订自贸协定及投资保护协定

丘应桦提到，当局同时协助企业拓展海外市场，与多个经济体签订自贸协定及投资保护协定。香港至今已分别与21个海外经济体签订9份贸易协定，并与33个海外经济体签订24份投资协定。

他续称，香港目前在东盟地区设有4个经贸办，分别位于新加坡、印尼雅加达、泰国曼谷及马来西亚吉隆坡，足以涵盖东盟10国。他举例指，若越南企业需要协助，新加坡经贸办可提供支援；经贸办与当地商会亦有密切联系。

他强调，「十五五」规划中提及重视香港作为国际贸易中心的地位，特区政府一直推出多项相关措施，如行政长官出访中东等地，商经局亦跟进相关工作，以巩固香港贸易中心地位，融入国家发展大局及大湾区整体发展。

丘应桦出访成都、贵州拓白酒市场 冀开发茅台雪糕等商品

丘应桦表示，早前出访成都及贵州，开拓中国白酒贸易市场，推广香港作为烈酒贸易枢纽的优势，期望引入更多中国白酒贸易，开拓更多元化商品，如茅台鸡尾酒、茅台咖啡及茅台雪糕。政府未来将推广香港作为中国白酒「走出去」平台。

政府预留1亿元举办崭新元素的国际展览，丘应桦表示，期望借此带动新兴产业发展，例如游艇经济。他指出，举办更多游艇展览有助推动相关经济，亦可考虑举办大型机械展览、车展等以往香港较少举办的展览，甚至可以探讨举办私人飞机展览，善用香港机场优势，以私人飞机展览推动飞机租赁及销售。