七榄2026｜启德体育园打造环保盛事 推可分解纸杯 餐具厨余转堆肥 办工作坊教回收 吴守坚：致力打造低碳赛事空间

香港国际七人榄球赛昨日起一连三日在启德体育园主场馆举行。适逢赛事50周年，球迷可以全力投入体育园呈献的「精彩榄球＋美味佳肴」无敌组合。园区一直积极推动「走塑」文化，所有食物容器均采用具环保认证的可降解纸杯及纸盒，并配合木餐具、竹筷及竹浆纸餐巾；饮管及杯盖则主要以甘蔗物料制成，并采取「应要才给」的安排，在不影响用餐体验及衞生的前提下，尽量减少使用即弃胶。

今年场内餐饮选择历来最丰富，有薯条、热狗、巨型汉堡、苏格兰蛋、清真牛肉等美食，配搭多款饮品，满足不同口味 。全场设有超过30个餐饮摊位及15个快闪摊位，加上由中国香港榄球总会于球迷村的人气咖啡及西式美食品牌，行几步就找到好食好饮。

吴守坚：希望成为香港推动盛事与环保并行的示范平台

启德体育园总监（营运）吴守坚对《星岛头条网》表示，体育园定位不仅是盛事场地，更希望成为香港推动盛事与环保并行的示范平台，园区采用绿色建筑与生态设计，应用节能及可再生能源系统，推动「走塑」文化及全面废物管理等，致力打造低碳赛事空间。

为符合安全规定，园区在活动期间对观众携带水樽入场有所限制。吴守坚指，场馆内设置多部饮水机，为访客提供经过滤及紫外光消毒的饮用水，并配备可降解纸杯。园方会定期更换滤芯、清洁水缸及检测水质，访客可放心饮用。而在每场活动前，清洁承办商亦会为饮水机进行全面清洁，避免微生物滋生及污染物积聚。

体育园引入大型废物分解系统 厨余纸制容器转堆肥

同时，体育园亦引入了大型废物分解系统，将园内产生的厨余、纸杯及其他纸制容器即时转化为堆肥，减少废物弃置量及运输和清洗容器所需的额外资源及碳排放。吴守坚表示，系统每年可处理超过200吨废物，当中近85%的固体废物会转化为水蒸气，即使在活动高峰期，亦可大幅缓解大型活动期间的废物弃置量。换言之，于一连三天的七榄赛事中，观众所使用的纸盒、纸杯，最终会化作花圃的养分，形成资源循环的闭环。

为进一步实践惜物减废和资源循环，体育园在主要出入口设置分类回收站，并安排专责回收大使于观众进场及散场时推广分类回收，即场回收有用的废物及资源。活动期间，园区设有逾220个分类回收箱，以回收食物包装和纸杯等，并由专责清洁及回收队伍即时分拣，确保废物可以高效处理。

办亲子工作坊 教授简单回收技巧

此外，在举行七人榄球赛期间，启德体育园和碧瑶合作举办亲子工作坊，让家庭学习简单的回收技巧，并用回收材料制作手工钥匙圈。这些充满乐趣和创意的活动帮助孩子和家长共同学习，将发展融入日常生活。

回收不只是一句口号，更是关爱地球的简单方式，透过重复利用材料，便可以减少浪费，保护环境。

体育园诚邀大家在今明两天前往体育大道参加工作坊。这样，回收不仅是一种行动，更成为家庭共享的体验。