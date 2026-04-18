北都大学城｜刘智鹏：非简单扩建校园 精准汇聚前瞻科技学科与人才

立法会议员早前到北部都会区考察。选委界立法会议员刘智鹏今早(18日)在电台节目指出，北部都会区大学城的发展方向，并非简单地将现有大学的校园进行扩张，而是要精准聚焦，将具前瞻性的科技相关学科与人才汇聚于此。他强调，这是一个明确的大方向，旨在让高等教育与科技产业在北都紧密结合，与产业及科技人才形成协同效应，从而推动整个区域的发展。

汇聚全球人才 香港优势显现

刘智鹏又提到，在全球地缘政治不稳的背景下，许多原在欧美发展的顶尖华人科学家正回流，而香港因其与国际接轨的便利性，成为他们的首选。邱达根补充，香港大学的薪酬待遇在世界名列前茅，加上政府如「产学研1+计划」等慷慨的科研资助，对国际学者极具吸引力。

为创科提供平台制度 推动产学研轰化

科技创新界立法会议员邱达根认为，北部都会区为本港创科提供一个很大的平台，大学亦有好多的改动，例如「产学研1+计划」、大学本身推出基金等，香港的大学体系近年已在转变，例如推动教授持股制等，鼓励学术研究走向产品化及企业化。北都的价值在于能提供一个实体空间，让大学、科研机构、产业、医院，甚至是投资基金等不同持份者能紧密互动，从源头创新开始打动不同的持份者。他提到，近期已有大量诺贝尔奖及图灵奖得主来港交流，峰会亦带动多个项贝来港，而将这些高端人才和项目集中在北都，将是推动香港未来创科发展的关键。

参考雄安模式 产业主导发展

立法会工商及创新科技事务委员会主席吴杰庄则强调，北部都会区为香港解决了长期以来发展空间不足的痛点，令不同产业可在合理成本发展，并且写进国家「十四五」内，要做到科技自立自强，源头就是如何将大学研究转为生产力。他以自己考察雄安新区的经验为例，该模式先引入重点科技央企和顶尖大学，形成产业与人才的结合，而非以房地产先行。

吴杰庄指出，香港在「一国两制」下，既有法治保障和资金自由流通，又有庞大的人口数据作科研支持，这对于生命科技等需要大量临床数据的产业而言，是亚洲区内无可比拟的优势。