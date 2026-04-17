民青局赛马会青立方启用 马会 : 冀成年轻人聚脚点 让他们汇聚交流拓展潜能

位于柴湾青年广场四楼的全新空间「民青局赛马会青立方」去年底完成翻新工程，并开始试行营运。短短3个多月内已成为广受青年朋友欢迎的聚脚点，即日起正式启用。此项目是香港赛马会去年庆祝140周年，宣布透过其慈善信托基金审批拨捐14亿港元特别捐款，支持的5项青年发展计划之一，亦是行政长官于2024年《施政报告》中提出，由民政及青年事务局牵头将青年广场打造成为全新的青年地标。

「立方无界·青创未来」香港青年好故事@Y Cube于今日（17日）举行，标志着青立方正式启用。出席的嘉宾包括民青局局长麦美娟、中联办青年工作部副部长万宁、民青局常任秘书长李百全、民青局副局长梁宏正、民青局青年专员陈瑞纬、香港赛马会董事罗启华、香港菁英会基金有限公司主席施荣忻及香港菁英会主席黄进达等。

马会董事罗启华 : 期望「青立方」成为年轻人聚脚点

马会董事罗启华致辞时表示，马会2025年宣布拨款改造青年广场，让年轻人发挥创意，尽展才华，追寻梦想。这体现马会积极推动「家中青幼」的慈善策略，务求帮助青年人更好装备自己，尽展所长，贡献香港，服务国家。多年来，马会主导策动及支持不同青年相关项目，包括支持民青局与青年发展委员会推出经优化的「民青局赛马会青年生涯规划计划」，以及支持民青局举办「青年节@HK」等。他期望「青立方」能成为年轻人的聚脚点，让他们汇聚交流，丰富知识，拓展潜能，成为爱国爱港、具备正向思维与国际视野的新一代。

民青局局长麦美娟（中）、中联办青年工作部副部长万宁（右七）、民青局常任秘书长李百全（右六）、民青局副局长梁宏正（左五）、民青局青年专员陈瑞纬（左四）、香港赛马会董事罗启华（左七）、香港菁英会基金有限公司主席施荣忻（右五）及香港菁英会主席黄进达（右一）等嘉宾出席「立方无界 · 青创未来」香港青年好故事@Y Cube。

「民青局赛马会青立方」部分设施。

「民青局赛马会青立方」部分设施。

青年广场于2010年正式启用，是政府推动青年发展的重要项目。马会慈善信托基金出资1.5亿港元支持翻新工程及营运资助，项目涵盖改造青年广场的一楼Y展览平台及四楼。翻新后的「青立方」占地逾万平方呎，由香港菁英会基金有限公司负责营运。场地设计过程中广泛听取青年意见，充分体现「以青年为本」的理念。场地设施包罗万有，为青年人提供多元、实用的学习和体验机会。其中，为配合民青局会推行「香港青年好故事」计划，场地设有视频工作室，供青年用作拍摄视频宣扬青年好故事，并提供与制作和拍摄视频相关的培训。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对以上青年相关项目的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。