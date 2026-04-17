无创「组织碎化技术」治胰脏癌 港大团队完成亚洲首两宗临床个案

由港大医学院领导的研究团队，近日成功利用无创「组织碎化技术」（Histotripsy），完成亚洲首两宗治疗胰脏癌的临床个案。此项新技术为不适合传统治疗的患者带来希望，初步成效显著。

组织碎化技术治疗两宗胰脏癌

由香港大学临床医学学院外科学系临床教授兼港怡医院肝肿瘤外科中心总监陈智仁，及港怡医院介入放射中心总监兼放射科顾问医生刘泳恒带领的团队，成功完成两宗组织碎化技术治疗胰脏癌的临床试验。

首宗个案为一名患有局部晚期胰脏癌的中年病人，其胰脏头的5厘米肿瘤，位置非常靠近胆管和血管，经治疗后明显缩小，痛楚等相关症状亦获改善，术后两周血清肿瘤标记CA 19.9浓度更下降超过三倍。

另一名患者的胰体有一个2.5厘米的肿瘤，并伴随多发性肝转移，团队在同一次治疗中，以组织碎化技术同步处理，属亚洲首例。术后影像显示，原发肿瘤及转移病灶均有良好反应。

港怡医院fb

新技术仍属临床试验

研究团队指出，初步临床经验显示，组织碎化技术或可为部分不适合进行传统治疗的患者，提供新的治疗选项。是次临床试验获李嘉诚基金会支持，团队表示将致力为癌症病人，探索更高质素及更安全的医疗服务。

组织碎化技术在胰脏癌治疗的应用，目前仍属研究阶段，正进行临床试验以评估其安全性及有效性。

李嘉诚基金会一直支持Histotripsy（组织碎化）技术，分别捐赠了三台「Histotripsy 系统」给港大医学院（置于港怡医院）、中大医学院（置于中大医院）、养和医院 ，两台给新加坡新加坡国立癌症中心和新加坡国立大学癌症中心，一台给美国史丹福大学，一台给英国剑桥大学。