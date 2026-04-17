宏福苑大火︱首批居民下周一上楼 孙玉菡澄清 : 社署没指示不准义工陪伴

大埔宏福苑7座受灾大厦住户，下星期一( 20日 )起可按当局安排的时段上楼执拾。对于有报道指有宏福苑居民接获一户一社工通知，上楼当日不能带同义工搬运物品。劳工及福利局局长孙玉菡今日( 17日 )澄清，消息纯属误传，强调社署给一户一社工的指示是全力协助居民，没有提出任何指示，不准义工陪居民上楼。

一户最多登记4人上楼 朋友或义工亦可

他表示，社署给予「一户一社工」最清楚的指示是全力协助居民，但由于场地所限，每一户最多可以登记四人上楼，「一户一社工」协助他们登记。在已登记的人士中，除了居民和他们的家人外，有些是朋友或义工，所以只要跟足程序，每一户最多登记四位，「一户一社工」会协助居民办妥上楼执拾的安排。

「义能联合会」取消借用外骨骼协助宏福苑居民上落楼梯的计划。义能fb

「义能联合会」在fb公布取消安排。

对于「义能联合会」取消借用外骨骼协助宏福苑居民上落楼梯的计划，孙玉菡重申今次上楼执拾安排一定要有序、安全的，每一户最多有四人上楼，事前要登记，方便进行安全管理、人流出入管理。只要登记了就可以上楼，登记人士不限户主家人，也可以是朋友或者义工。

「义能联合会」今日指，收到前法团成员通知，提醒在社区内活动需更重视安全配套及权限，以确保所有人的绝对安全。目前原定场地之楼梯不适合用作测试，因此测试活动即时暂停，直到组织能提供更安全、完善的环境为止。

