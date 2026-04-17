何超琼指遭前金融顾问骚扰 高院批出临时禁制令

已故赌王何鸿燊的二房长女何超琼指控前证监会持牌代表陈芃余，自去年3月起持续骚扰及恐吓自己，早前入禀高等法院控告陈芃余，要求法庭下令禁制陈芃余接触或靠近何及旗下公司美高梅及信德集团办公室范围，亦不得散播任何诽谤或贬损言论，另向陈芃余追讨赔偿，并向法庭申请临时禁制令。何超琼今早于高等法院交代已妥为送达涉案文件，草拟了命令向法庭申请，暂委法官廖文健遂批准申请，将案件押后审议。

原告为何超琼；被告为陈芃余，今缺席聆讯。入禀状指，被告自2025年3月起骚扰及恐吓何超琼等，遂入禀要求法庭禁制被告直接或间接对何超琼作出骚扰、非法侵入何超琼拥有的物业、进入或停留于美高梅中国控股有限公司及信德集团有限公司办公室的30米范围内。何超琼亦要求法庭禁制被告以电话、电邮或其他方式接触或联络自己，印制、制作、散发、传送或以其他方式发布任何包含虚假、诽谤或贬损何超琼的资料，另要求法庭下令被告向何超琼赔偿等。

案件编号：HCA528/2026

本报记者