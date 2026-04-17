七榄︱启德体育园呈献「精彩榄球＋美味佳肴」无敌组合 动员2千前线确保球迷尽兴而归

一连三日香港七人榄球赛在启德体育园主场馆开打，球迷可以全力投入体育园呈献的「精彩榄球＋美味佳肴」无敌组合。

今年场内餐饮选择历来最丰富， 有薯条、热狗、巨型汉堡、苏格兰蛋、清真牛肉等美食，配搭多款饮品，满足不同口味 。全场设有超过30个餐饮摊位及15个快闪摊位，加上由中国香港榄球总会于球迷村的人气咖啡及西式美食品牌，行几步就揾到好食好饮。

为确保大家玩得尽兴，启德体育园每日动员约2,000名前线同事，由看台到VIP贵宾套房全力支援餐饮服务，目标只有一个——食得满足、叫得尽情、享受每一刻。

启德体育园提醒入场球迷，未来几日或有雨，记得自备雨具 。因应安全安排，长度超过35厘米的长雨伞将不可带入场内，请留意相关安排。