Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

七榄︱启德体育园呈献「精彩榄球＋美味佳肴」无敌组合 动员2千前线确保球迷尽兴而归

社会
更新时间：17:03 2026-04-17 HKT
发布时间：17:03 2026-04-17 HKT

一连三日香港七人榄球赛在启德体育园主场馆开打，球迷可以全力投入体育园呈献的「精彩榄球＋美味佳肴」无敌组合。

今年场内餐饮选择历来最丰富， 有薯条、热狗、巨型汉堡、苏格兰蛋、清真牛肉等美食，配搭多款饮品，满足不同口味 。全场设有超过30个餐饮摊位及15个快闪摊位，加上由中国香港榄球总会于球迷村的人气咖啡及西式美食品牌，行几步就揾到好食好饮。

为确保大家玩得尽兴，启德体育园每日动员约2,000名前线同事，由看台到VIP贵宾套房全力支援餐饮服务，目标只有一个——食得满足、叫得尽情、享受每一刻。

启德体育园提醒入场球迷，未来几日或有雨，记得自备雨具 。因应安全安排，长度超过35厘米的长雨伞将不可带入场内，请留意相关安排。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
01:23
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
商业创科
4小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
01:35
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
7小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
01:35
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
影视圈
4小时前
沥源邨荣瑞楼高层起火。fb：沙田之友
00:44
沙田沥源邨火警 200人疏散
突发
4小时前
收工注意︱天文台发黄色暴雨警告 短期内广泛地区可能受大雨影响
社会
1小时前
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
10小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮
00:26
港铁罗湖站大叔当众向路轨小便 关车门一刻险遭月台幕门夹 网民怒斥不要脸｜Juicy叮
时事热话
2小时前