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天气｜受偏东气流、高空扰动及低压槽影响 天文台料连落9日雨

社会
更新时间：15:33 2026-04-17 HKT
发布时间：15:33 2026-04-17 HKT

天文台预料现时影响广东的低压槽会在星期六逐渐减弱，该区骤雨减少，日间炎热。根据天文台的9天天气预测，由明天(18日)起至4月26日均会下雨。

天文台预料低压槽会在星期六逐渐减弱，该区骤雨减少，日间炎热，根据天文台的预测，明天(18日)气温介24至29度，短暂时间有阳光，有一两阵骤雨。日间炎热。 周日(19日)最低气温24度，最高气温29度，部分时间有阳光，局部地区有骤雨。及至下周一(20日)最高气温28度，大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光。

下周初华南沿岸有几阵骤雨

天文台又预料受偏东气流及高空扰动影响，下周初华南沿岸有几阵骤雨。下周二(21日)气温同样是介乎24至28度，大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光。下周三(22日)最高气温上升1度至29度，大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光及炎热。

另外，一道低压槽会在下周中后期为该区带来不稳定天气，下周四(23日)到周日(26日)均有几阵骤雨，气温亦稍为回落，24日当天最低气温只有22度，若与前一日的最高气温相比下跌5度，周六(25日)气温则稍为回升，介乎23至26度，大致多云，局部地区有雷暴。
 

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