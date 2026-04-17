申诉专员公署批打击虐待动物不力 渔护署：将研究修例加重罚则

申诉专员公署调查发现，渔农自然护理署在打击残酷虐待动物的监察制度未能发挥应有效用，提出多项建议。渔护署助理署长叶彦今日（17日）在电台节目上回应，署方非常重视相关个案，如有初步证据定会追查，并将研究修例以反映罪行严重性。近年举报数字增至每年数百宗，署方正改善工作，包括清晰交代调查过程及加强培训。

渔护署：大部分举报涉邻里滋扰

对于申诉专员公署指渔护署打击残酷虐待动物的监察制度未能发挥应有效用，叶彦表示，署方非常重视怀疑虐待动物个案，承诺只要有初步证据显示涉及残虐动物，署方便会进行追查。她指出，近年市民对动物福利的意识有所提高，使署方收到的举报数字增加，每年处理约数百宗相关个案。

叶彦解释，署方人员会因应每宗个案到场视察，并在人手许可的情况下增加巡查次数。即使未能即时寻获相关动物，人员亦会搜证，如在附近观察有无奇怪声音或臭味，并透过联络邻居或大厦管理处，以寻找涉事动物的主人。

将改善调查过程及加强培训

被问及在证据不足且无法接触动物主人的情况下是否会结束调查，叶彦强调每宗个案均具独特性，人员会根据实际掌握的资料来决定是否结案。她补充，每年数百宗个案中，大部分实际上是涉及邻里之间的滋扰或衞生问题，未必与虐待动物直接相关。

叶彦提到，渔护署正根据申诉专员公署的建议改善工作，未来将更清晰地向举报人交代调查过程，并会加强人员培训。她强调，署方人员可与警方一同就打击残虐动物的条例执法，而在处理严重或紧急个案时，警方亦投入大量资源跟进，市民毋须担心。