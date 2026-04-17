宏福苑听证会︱屡要求宏业管理工人吸烟问题 徐满柑称管委会曾「Hold Payment」迫宫：硬唔得 软又唔得｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（17日）举行第14场听证会，亦是第二轮听证会的第6场。委员会将传召2名证人作供，包括宏福苑业主立案法团第12届管理委员会主席徐满柑，以及地盘工人钟润新。

4月17日听证会重点：

地盘工人钟润新指并未上安全课，仅管工称不可在竹棚上吸烟，大火当日为最接近起火源的工人之一

钟润新证起火当日曾试图灌救，惟水喉供水30秒便自动停止

12届法团主席徐满柑于2024年中参与法团事务，尝试列席旧管委会被拒

「鸿毅」标价高于其他公司，但仍获业主支持，于2021年中获委任为工程顾问

徐满柑承认听闻黄碧娇收集授权票指控，涉劝说居民，唔好推翻法团

大维修条款列明工程分三期进行，实际情况应由法团最终决定，惟最后全部同时间搭棚。法团曾询问可否每期工程完成后才开展下一期，承建商宏业称会令工程延误及开支增加

黄碧娇以书面回复澄清，承认在两次会议中帮助约20户居民填写授权票，强调并无以任何服务或资助作为交换条件，亦无收取任何利益

徐满柑质疑发泡胶易燃，宏业指工程不会产生明火，鸿毅亦作测试，显示烟头不会点燃发泡胶

徐满柑指新管委会与黄碧娇关系不及旧管委会密切，二人无就大维修事项交涉

居民由2024年9月至翌年2月均投诉居民吸烟，惟成效不彰，管委会曾「Hold Payment」迫宫，徐满柑称「硬唔得，软又唔得」

屡要求宏业管理工人吸烟问题 曾「Hold Payment」迫宫：硬唔得，软又唔得

【15:00】工人吸烟问题方面，杜指由2024年9月有纪录显示，宏业承诺会处分吸烟工人，惟群组记录显示直至2025年2月，仍持续有居民不断投诉工人吸烟。徐满柑指，法团上任后已多次向鸿毅及宏业反映要对违规工人处分，甚至「黑名单」禁止再进场，但同意成效不彰。

群组记录显示，徐满柑曾强硬地要求对方规管，曾明确表示：「举报责任不在我方，监督方管理，冇理由要居民承担可能畀人报复嘅心理包袱。」他更以茶餐厅类比，指顾客不会为了投诉侍应而担心被报复，担心「冻柠水变冻x水。」

徐满柑后来又曾态度软化，全力劝喻对方教导工人工作时不要吸烟。他更供称，新法团甚至试过「Hold Payment」迫宫，令宏业高层到场承诺要解决问题，但承认效果都不理想，，但由于无法24小时人盯人监控，「我哋捉唔到佢……硬唔得，软又唔得。」即使法团曾邀请加强管理，但工人依然「屡劝屡犯」，「我哋见一次就同佢讲一次，根本佢哋啲工人仲系屡劝不改。」

新管委会与黄碧娇关系不及旧管委会密切 无就大维修事项交涉

【14:50】杜问及新管委会与区议员黄碧桥的关系，徐满柑指新管委会关系不及旧管委会密切。他曾邀请黄出席业主大会，但二人无就大维修事项交涉。

杜在听证会提到一个 WhatsApp 群组记录，黄碧娇及邓国权均有参与讨论。有人指新上任管委会缺乏经验，却未有邀请有经验人士，如区议员列席会议，黄碧娇曾表示可请管理公司发出会议文件；亦有居民认为有经验、有知名度的人士坐镇有帮助。

杜随后问及，新法团有否关注「生口」问题？ 徐指，法团有关注生口问题，并在工程会议提到，但获覆称「 要由上面落去或下面上去是不可能」形容是惯常做法，「我们无奈地要接受。」

法团多番要求勿用发泡胶封窗 惟法团无权力要求承建商更改物料

【13:35】水缸工程方面，杜展示合约列明，宏业需提供临时水缸作替代用途，但最后是先提供临时水缸进行首阶段工程，然后拆掉临时水缸，以消防水缸作为「临时食水缸」开展后续工程。由于食水安全要求，因此消防水缸亦要作额外的铺砖工程，以确保食水干净。考虑到新法团上任后曾经仔细研究合约，并拆除部分认为非必要的工程以节省开支。杜问为何合约中已订明设有临时水缸，为何仍要借用消防水缸。徐坦言当时不清楚，没考虑到这是非必要工程，他坦言目前事后来看，的确是非必要，但缺乏相关工程经验的他们，当初没有留意到。

【13:20】就著发泡胶封窗问题，杜展示新法团聊天群组纪录显示，新法团2024年9月6日接手后初期，已经针对封窗物料向宏业反映担忧。徐满柑供称指，他最初以为封窗物料是铝塑板而非发泡胶，但后来得知原来铝塑板只是用于少数冷气机的位置，他曾向宏业质询，对方指因为发泡胶易于在外墙切割，方便工作，对方也强调铝塑板也非防火，遇到明火一样会点燃。

2024年9月19日的群组纪录显示，新法团曾要求顾问公司鸿毅，以书面交代为何接受使用不阻燃物料封窗，但对方并无跟进。至同年10月，新法团去信消防处询问有关规例，徐满柑声称新法团没有收到回复；但杜称消防处回复指，人员曾电话回复法团成员表示，建议向屋宇署或劳工处投诉跟进。

亦是同年10月，宏业及鸿毅表明香港没有规例限制封窗物料，且重申发泡胶会被明火点燃，而相关工程没有任何涉及明火的工序。徐满柑也在10月2日与宏业何建业出现「拍片唔好影得咁流」的对话。

回应「唔好影得咁料」 指希望对方明火测试时间更长

徐满柑解释，宏业及鸿毅反对新法团停用发泡胶的建议，故新法团当时只希望争取接下来的工程改用防火性能更高的发泡胶。他又称，鉴于宏业及鸿毅早前多次表明发泡胶的阻燃性能并无证书可作参考，最终他同意不要求相关证明。徐满柑形容：「当时拗到面红耳热，点解一定要咬住话要cert，对方话揾唔到就唔买返嚟，所以我哋就唔再纠结。」他强调，若坚持要求证书，可能令谈判停滞不前，最终无法换上任何更安全的物料

徐满柑早前在开案陈词中提到，他曾建议承建商拍摄发泡胶点火测试影片时「唔好影得咁流」。他解释，当时曾向对方发送一段YouTube影片，证明市面上确有阻燃性较高的发泡胶产品，「系想佢著咗个火自己熄得返」。他希望透过影片向承建商说明，即使没有官方证书，仍存在阻燃性较佳的物料。「唔好影得咁流」的真实意思，是希望对方明火测试的时间更长。

至于对话中提到「2.5mm中空板」，徐满柑指，是有居民考虑到发泡胶不透光，故提出改用透光性能更高的中空板，强调有关讨论不涉及防不防火，而是透不透光。新法团当时不希望防火性能的焦点被透光性能模糊，因此强调要用防火性能高的发泡胶。不过他同意，当时没考虑到中空板防火性能会否更高。

他上任后已立即争取更换更安全的物料，但无奈现行制度及法律并无，加上业界普遍仍在使用同类产品，令他感到无能为力。他坦言，法团实际上没有权力强制承建商改用更安全的物料，只能持续协商。

棚网破损仅更换局部且较「脆」 徐满柑：若宏业最终鱼目混珠仅可表达无奈

【13:00】杜指，证据显示2024年10月28日，即新任管委会上任约一个月后，房屋署独立审查组(ICU)曾到场巡查及测试棚网阻燃性，徐承认管委会当时无派人查看，指「我哋返工所以冇喺现场跟进。」事后亦未见完整报告记录。

徐满柑指，去年7月和9月两次台风袭港后，肉眼可见更换后的棚网较为浅色，「啲棚网根本系脆嘅」。居民曾要求将全栋大厦的棚网全部更换，而非仅更换局部，但其后3个月都未有进展，「如果佢最后用啲鱼目混珠手法，我哋只系觉得好无奈，原来监管制度做唔到保障。」

徐满柑质疑发泡胶易燃 宏业指工程不会产生明火

【12:30】徐指，法团曾收到住户拍摄的影片，显示保护窗口玻璃所用的发泡胶在接触明火时的情况，管委会随即向「宏业」查询，要求解释为何不能使用其他物料，例如铝塑板或中空板。

「宏业」解释，由于整个工程过程中不会产生明火，所以顾问曾用烟头测试，显示发泡胶不会被点燃。然而，徐对这项解释未感完全信服，认为烟头若接触其他物料，仍可能转化为明火，构成风险。

徐指，新法团曾建议其问消防，宏业及后指曾致电消防，了解发泡胶是否符合安全规定，宏业引述消防指「无话唔可以用」，但提醒需注意避免接触其他可燃物。然而，徐质疑其回复的真确性，并要求宏业以书面形式交代为何接受发泡胶的阻燃性能。

曾与宏业讨论分阶段封窗 惟因缺乏工程知识未有进一步追问

【12:10】另外，会上亦展出由徐满柑向民青局局长麦美娟发出的电邮投诉，当中指出有一名黄姓区议员在facebook支持现届法团。

【12:05】徐指，新管委会上任翌日（9月7日）已开设与管理公司的通讯群组，两日后群组内曾发出关于G座及H座封窗保护工程的通告草稿，随后至9月11日有委员在群组内质疑：「点解窗要同一时间封晒？根本成件事就谂住方便自己人安排，冇谂过居民嘅方便。」

徐指曾讨论与承办商研究分阶段封窗，例如完成一边再做另一边。工程方指解释因打凿工程期间，高处石屎可能弹落低层，故难以在部分完成后即时拆封。杜提出是否可按东南西北四面分开进行，徐指管委会亦因缺乏相关工程知识而未有进一步追问。

黄碧娇书面回复指为20户街坊填写授权票 否认收取任何利益

【12:00】杜指新管委会上任后，开会邀请名单与旧管委会做法相似，包括邀请区议员黄碧娇、梅少峰、罗晓枫等，问若该人士仅列席而无实际作用，为何仍要邀请。徐回应，惯常会邀请议员及民政事务处代表，并按既有名单处理，部分人士亦会协助监票工作。

被问到为何居民对旧法团有如此多不满，但又能够连任，徐解释是因为旧法团手握大量授权票；又指虽然授权票制度本身无不妥，但质疑旧法团索取授权票的方式不当。

徐指，现届筹组委员会中有一位姓麦的委员，其母亲曾在2024年9月6日罢免旧法团大会前，找黄碧娇协助填写大维修资助表格时，被黄碧娇「怂恿」下索取授权票。委员后来取回授权，并向相关部门投诉，但处理过程不顺。

杜指，区议员黄碧娇以书面回复向委员会澄清，基于区议员身份及参与街坊工作，曾于两次会议中，包括针对2024年9月6日罢免旧法团大会中，接触约20户街坊，协助他们填写授权票。她解释，是街坊不希望罢免旧法团大会一事，方提供授权票，强调并无以任何服务或资助作为交换条件，亦无收取任何利益。徐指，无直接证据显示黄碧娇有没有利益相关或不当行为，区议员本就不应插手法团投票事务。

徐满柑指宏业拒分期展开工程：争取唔到

【11:30】徐满柑指，新一届管委会曾向「宏业」查询，能否在完成一项工程后才展开下一阶段。宏业回应指，有关工程规划是上届管委会与工程顾问商讨后同意的安排，若分期进行会造成延误，同时会衍生额外费用，包括保证金及保险等问题。

徐满柑表示，当时未有翻查会议记录，以确认宏业的说法是否属实。杜淦堃其后提问，为何不根据工程合约中订明的分期安排向宏业提出质疑。徐承认，当时未有作如此仔细的分析。杜淦堃指出，宏业一直未有处理居民的忧虑，徐表示同意。被问到事件是否最终不了了之，徐回应：「因为争取唔到，但是外墙物料𠮶啲，我哋系有争取。」

大维修条款列明工程分三期进行

【11:25】杜淦堃指根据合约条款显示，开工日期待工程顾问发出同意书便开工。合约展示，原本工程分三期展开，纪录显示，第一期为宏昌、宏盛、宏志；第二期宏泰、宏建宏新； 第三期为宏道及宏仁。杜淦堃指，虽然名义上分三期，但实际上只是决定搭棚的先后次序，最终全数大厦会同时搭棚，大部分工期重叠。徐同意。

徐满柑承认听闻黄碧娇收集授权票指控 涉劝说居民：唔好推翻法团

【11:20】徐强调，管理公司会向授权票单位业主发放回条，但不会纪录被授权人身份。他同意，新法团处理授权票的方式，与旧法团没有分别，但指虽然有听说过居民不满授权方式的说法，但都是旧法团时期，在他任内没听说过。

杜指，有人投诉旧法团时期，有人向长者换取授权票，并询问徐有否听闻，徐承认「一直都有听过」，但自己并非当事人，没有第一手证据，仅「听街坊讲」、「听返嚟」。杜又提及，有指控指区议员黄碧娇于街站协助长者填写资助申请，同时收集授权票。徐承认听闻过相关指控，并指有街坊曾亲身到该街站「听住佢哋讲乜嘢」，然后回来转述，内容涉及「叫佢哋唔好推翻法团」等说话。

杜追问，既然听过多项指控，为何未有跟进或核实。徐回应指，自己仅就2024年9月6日的一次大会处理过选票问题，而该次大会是由前一届管委会发起，并非其主持。

针对「突然出现大量选票」的说法，杜提到郑芷盈曾解释因电脑系统断电，工作人员其后使用系统一次过扫描大量选票，才令居民觉得票数突然暴增。徐表示，根据其上任后管理大会的做法，会于开会前列明派出票的业权分数，派出的选票数目与入场登记及授权人数理应对应；大会开始前亦会宣布已到场人数，满足法定人数才开会，故「好难话会有一个特别多咗出嚟」。

【11:00】杜其后引述曾作供置邦物业主任郑芷盈指出，每次业主大会均会张贴一份「授权一览表」，让到场居民查阅。徐确认有此做法，但该表只列出哪个单位作出授权，并未有显示受委托人的姓名。杜展示一份文件，表上只见到授权单位编号，被授权人士的资料从未列明。

「鸿毅」标价高于其他公司 但仍获业主支持

【10:55】杜淦堃在会上显示一份管委会会议记录，有关大维修顾问公司的招标工作早在2020年1月已进行，当时共收到35份标书，其中「鸿毅」的标价约为30万8千元，价格高于另一间投标公司「远东」。虽然「鸿毅」的标价较高，却获得大部分业主支持。其后，直至2021年10月21日，「鸿毅」才获正式委任为维修工程顾问。

杜亦问及徐满柑有关授权票的处理方式。徐指出，无论在接手之前或之后，授权票的收集做法大致相同，每座楼宇会设置一个收集箱，让住户投入授权票，过程中无人核对签名的真确性。

他指，在宣布召开业主大会，最少会提前14日发出通告，并随即开始收集授权票，不过，徐承认，管理公司只会在点票时检查授权票是否有填写错误，并会协助核对单位业主身份，以便发回条，但不会对签名作真伪核实。

徐满柑于2024年中参与法团事务 尝试列席旧管委会被拒

【10:45】宏福苑业主立案法团第12届管理委员会主席徐满柑表示，自己在港铁工作。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，2024年6月初，旧管委会时任主席邓国权透过律师向居民发出集资信件，价钱为每户169654元。 徐满柑认为，集资的分摊期限过于仓卒，居民难以在短时间内筹集资金。徐在6月14日尝试列席旧管委会会议，反对集资安排，但未能成功入场。他透露，当时有不少居民同样希望列席会议，同样被拒诸门外。事件其后被电视节目《东张西望》于2024年7月7日报道。

杜提到，徐同一天与其他居民在附近一所小学的公园开会，建议收集5%业主签名，要求召开特别业主大会，徐指主要目的是延长集资时限。

旧管委会延长集资期限 「大维修监察组」仍继续摆设街站收签名

杜指，旧管委会在2024年6月18日发出通告，将集资期限由2025年2月15日延长至5月31日。徐满柑承认，此举反映旧管委会听取部分居民诉求。不过，居民成立的「大维修监察组」仍然继续摆设街站收集签名，因为居民原先期望将集资摊分至2026年1月，让业主有更充裕的时间准备资金。

杜问及徐在2024年6月，是否已构思或筹备罢免旧管委会，徐满柑表示，当时收集5%签名的目的只是为了召开会议讨论疫情相关事宜，并未考虑同时启动罢免程序。

钟润新称听到有人喊「火烛」后 曾试图开喉救火但仅出水30秒

【10:40】起火当日，钟润新在宏昌阁4楼外墙棚架开工。李澍桓播放当日下午2时约40几至50几分，宏昌阁外墙棚架的闭路电视纪录，听到影片中有大喊「火烛」，又有人问「边个食烟」等。钟润新供称，最初听到有人叫「火烛」时，他便见到下方出现火光，随即打算用水喉救火。他指，有一条天台水喉供工友使用，他曾尝试开水，但约30秒后便没有水。最终，他没有返回「生口」，而是与其他同事一同爬棚架落地逃生。

李问到是否知道身边同事安全离开，钟润新表示起初不知道，后来才知他们安全，成功撤离。

至于工人吸烟问题，钟润新向警方表示自己也是烟民，但从未在棚架上吸烟。事发时，工友之间曾互相询问是否有人吸烟或遗留火种。他在地盘工作的两三个月期间，由于工作位置以围网分隔，每人独立工作，难以看到他人，所以难见到有无其他工人在棚架上吸烟。他指，地盘没有划定吸烟区，自己亦不会带烟上棚开工，工作期间不会吸烟，只会在正式放工后再吸烟。

【10:20】钟润新指，纸皮石运送到工地时，每块砖的表面均附有一层保护纸，以防止运输过程中刮花，工人铺设时需先撕走该层纸，并于每日收工后才统一清理。他指铺设纸皮石的过程主要使用「胶沙」（改良英泥）作为黏合剂，基本上不会产生碎石或飞溅物，对周边环境如玻璃窗造成破坏的风险极低，仅可能产生少量尘埃或垃圾。

【10:10】地盘工人钟润新首先作供。代表独立委员会的大律师李澍桓形容，钟润新可能为其中一位最接近起火火源的棚架工人。他表示，他经朋友介绍到宏福苑宏昌阁开工，主要工作是更换大厦外墙的纸皮石。在火灾当日，他正在棚架上工作。代表独立委员会的大律师李澍桓问钟开工前会否上任何安全课，钟指没有，他的管工只提醒过「不准在棚架上食烟」，但未讲解如发生火警时的逃生方法或其他安全措施。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元