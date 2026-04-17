宏福苑听证会︱屡要求宏业管理工人吸烟问题 徐满柑称管委会曾「Hold Payment」迫宫：硬唔得 软又唔得

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（17日）举行第14场听证会，亦是第二轮听证会的第6场。委员会将传召2名证人作供，包括宏福苑业主立案法团第12届管理委员会主席徐满柑，以及地盘工人钟润新。

4月17日听证会重点：

地盘工人钟润新指并未上安全课，仅管工称不可在竹棚上吸烟，大火当日为最接近起火源的工人之一

钟润新证起火当日曾试图灌救，惟水喉供水30秒便自动停止

12届法团主席徐满柑于2024年中参与法团事务，尝试列席旧管委会被拒

「鸿毅」标价高于其他公司，但仍获业主支持，于2021年中获委任为工程顾问

徐满柑承认听闻黄碧娇收集授权票指控，涉劝说居民，唔好推翻法团

大维修条款列明工程分三期进行，实际情况应由法团最终决定，惟最后全部同时间搭棚。法团曾询问可否每期工程完成后才开展下一期，承建商宏业称会令工程延误及开支增加

黄碧娇以书面回复澄清，承认在两次会议中帮助约20户居民填写授权票，强调并无以任何服务或资助作为交换条件，亦无收取任何利益

徐满柑质疑发泡胶易燃，宏业指工程不会产生明火，鸿毅亦作测试，显示烟头不会点燃发泡胶

徐满柑指新管委会与黄碧娇关系不及旧管委会密切，二人无就大维修事项交涉

居民由2024年9月至翌年2月均投诉居民吸烟，惟成效不彰，管委会曾「Hold Payment」迫宫，徐满柑称「硬唔得，软又唔得」

消防处接获投诉后到场调查，惟因发泡胶不属投诉事项而不予理会

徐满柑回应「选前积极、选后失踪」指控，指法团上任以来，举办众多工程会议及交流会，「居民有参加绝对可以反映问题」

新法团曾要求将发泡胶换为厚身「白色中空板」 但遭宏业以难切割拒绝

【16:14】代表新法团的资深大律师李律仁就2024年10月2日徐满柑与何建业（宏业工程师）的通讯纪录作引导，徐满柑同意其实早在该次沟通前，新法团曾就防火疑虑，向宏业提出要求将封窗物料由发泡胶，全数更换成厚身、不透光的「白色中空板」，但遭对方以工人难以切割施工为由拒绝。

徐满柑同意，通话中的「2.5mm中空板」与「白色中空板」是两款不同物料，前者保护性能及防火性能皆不能满足新法团对防火的疑虑，「2.5mm中空板」因为物料薄，而有半透光的特性，澄清何建业当时说的「居民咁大意见」，而提议改用「2.5 mm中空板」，是回应居民对于透光性能不足，而非新法团防火的核心诉求。

至于为甚么对话中，他不直接提起「白色中空板」，而是问到改用「有防火性能的发泡胶」，是因为更早前已被明确拒绝使用「白色中空板」，因此才考虑会否有防火的发泡胶作替代。

徐满柑：市场价格或被围标行为推高

委员会委员陈健波表示，经历今次事件后，未来将更难找到愿意担任法团的人，因为责任实在太大，问及徐满柑会否有一些意见。

徐指，大维修工程涉及标书草拟、合约审阅、工程监管等多个环节，对于缺乏工程或法律经验的法团成员而言，几乎不可能有效把关。他指，法团即使聘请了顾问，但顾问如果本身有问题，法团亦无能力审核标书的合理性。他建议政府应为大型维修项目提供独立、第三方的专家角色，从源头审视所有招标文件、合约内容及价格。

针对围标问题，徐指，现时市场价格可能已被围标行为推高，若只参考市价，根本无法反映真实成本。他称：「如果能够用成本价嚟计，例如每100平方米嘅纸皮石更换要几多钱，再乘返个面积，咁就可以得出一个成本，唔系单纯睇市价。」

他亦提到，法团在日常管理中面对的执法困难，例如控烟等问题。他指出，法团虽有管辖权，但并非执法部门，只能依赖合约条款或政府部门协助。以控烟为例，当控烟办或劳工处人员到场时，违规者便四散，难以捉个正着，导致大部分个案无法立案。他建议政府考虑加强法制，例如引入摄录举证、扣减承建商分数，甚至赋予停工处罚权等，以提升执法效率。

回应「选后失踪」指控 徐满柑指法团上任以来 举办众多工程会议及交流会

【16:00】就日前居民针对新法团有关处理「窗眉」工程的不满，及「选前积极、选后失踪」的指控，徐满柑回应指，新法团于2024年10月底发现窗眉缺失的问题后，已经即时展开工作，包括询问律师建议等；至于选后不积极的批评，他认为说法偏颇，强调新法团自上任以来，举办众多工程会议及交流会，「如果居民有参加绝对可以反映问题，包括点样推翻合约。」

【15:45】天井垃圾方面，杜指2024年10月5日的群组纪录显示，有委员提到宏志阁有街坊反映天井位有好多垃圾没有清理过，徐满柑认同天井垃圾问题普遍。及后纪录显示，新法团曾要求宏业清理天井，其中置邦的黎经理表示会与宏业沟通，让对方安排每周清理一次。不过，2024年10月19日再有投诉指工人在天井位小便；而消防在大火后于天井掘出大量垃圾，徐满柑同意，天井是工人聚集的地方，又同意有关天井问题无解决过。

消防处接获投诉后到场调查 惟因发泡胶不属投诉事项而不予理会

【15:40】代表政府的大律师卓元畅引述消防处纪录及宏福苑大维修群组对话纪录，披露消防处曾多次到宏福苑巡查，纪录显示，2024年9月13日，消防处接获投诉指有发泡胶堵塞出口，遂到宏福苑巡查，当时投诉涉及通道阻塞；同年11月5日，消防处人员到宏昌阁及宏泰阁天台视察，并要求宏业检查高层棚架。

徐满柑回应时表示，虽然当时向消防处的投诉内容涉及发泡胶阻塞等，但消防人员到场视察时没有见到安全隐患﹐且因不属投诉事项而不予理会，又称「佢哋冇理由话唔知发泡胶用唔用得。」

【15:25】杜淦堃称，新管委会虽对「宏业」及「鸿毅」有不满，但相信由于签了合同，新法团即使上任后亦不能踢走对方，甚至 很大程度亦要依靠他们的工作，问徐满柑是否感满意。

徐满柑认同屋苑工程确实有进展，但「宏业」及「鸿毅」管理方面表现欠佳， 称曾多次说吸烟问题作投诉。

徐满柑质疑3.3亿元大维修：点可能由居民带住去做？

【15:10】徐满柑最后发言更哽咽落泪，强调并非埋怨，而是希望透过听证会反映自己在推动3.3亿元大型维修工程中所承受的压力与委屈。

徐满柑表示，推翻旧有法团后，工程仍需继续进行，委员们明知辛苦、明知会招致指责，仍凭着责任心坚持下去。「个个都话中途想走，冇一个想留恋个位，但就系因为个责任心，忍唔住做咗。」他坦言，委员们要兼顾各自家庭与工作，仍努力推动居民之间的关系和社区活动。

他指出，居民对工程和法律并不熟悉，一切需依靠专家、顾问甚至律师，部分法律事宜更要向政府部门查询。「你谂下一个3.3亿嘅大维修，点可能由我哋呢啲居民带住去做？」他承认过程中可以有做得更好的地方，但强调所有人已尽了最大能力。

徐满柑说，即使知道今日出来发言可能被指责，他仍要完成自己的责任，将所知的情况公开交代，期望透过听证会，能够带来改善，无论是政策上、监管上，还是整个大维修项目上，都希望政府能增加支援。

他希望宏福苑所有居民经过今次事件后，能够慢慢平复，重新开始，并多谢听证会给予机会让他讲出自己所知。

屡要求宏业管理工人吸烟问题 曾「Hold Payment」迫宫：硬唔得，软又唔得

【15:00】工人吸烟问题方面，杜指由2024年9月有纪录显示，宏业承诺会处分吸烟工人，惟群组记录显示直至2025年2月，仍持续有居民不断投诉工人吸烟。徐满柑指，法团上任后已多次向鸿毅及宏业反映要对违规工人处分，甚至「黑名单」禁止再进场，但同意成效不彰。

群组记录显示，徐满柑曾强硬地要求对方规管，曾明确表示：「举报责任不在我方，监督方管理，冇理由要居民承担可能畀人报复嘅心理包袱。」他更以茶餐厅类比，指顾客不会为了投诉侍应而担心被报复，担心「冻柠水变冻x水。」

徐满柑后来又曾态度软化，全力劝喻对方教导工人工作时不要吸烟。他更供称，新法团甚至试过「Hold Payment」迫宫，令宏业高层到场承诺要解决问题，但承认效果都不理想，，但由于无法24小时人盯人监控，「我哋捉唔到佢……硬唔得，软又唔得。」即使法团曾邀请加强管理，但工人依然「屡劝屡犯」，「我哋见一次就同佢讲一次，根本佢哋啲工人仲系屡劝不改。」

另外，有居民代表大律师于听证会上展示2025年10月8日的群组纪录，助证徐满柑试过「Hold Payment」迫宫的说法，内容是宏业与新法团成员就「出粮」问题争拗，新法团表明出粮标准会更严谨，即使出今期粮，如果根源问题不获处理，工程管理无改善，下期粮不确定能出到，宏业一方称过去几期都有拖粮情况，强调准时出粮工人会更积极，双方各执其词，宏业问「你哋可唔可以准时出粮？」反被新法团以「你哋可唔可以做好啲工程？」

新管委会与黄碧娇关系不及旧管委会密切 无就大维修事项交涉

【14:50】杜问及新管委会与区议员黄碧桥的关系，徐满柑指新管委会关系不及旧管委会密切。他曾邀请黄出席业主大会，但二人无就大维修事项交涉。

杜在听证会提到一个 WhatsApp 群组记录，黄碧娇及邓国权均有参与讨论。有人指新上任管委会缺乏经验，却未有邀请有经验人士，如区议员列席会议，黄碧娇曾表示可请管理公司发出会议文件；亦有居民认为有经验、有知名度的人士坐镇有帮助。

杜随后问及，新法团有否关注「生口」问题？ 徐指，法团有关注生口问题，并在工程会议提到，但获覆称「 要由上面落去或下面上去是不可能」形容是惯常做法，「我们无奈地要接受。」

法团多番要求勿用发泡胶封窗 惟法团无权力要求承建商更改物料

【13:35】水缸工程方面，杜展示合约列明，宏业需提供临时水缸作替代用途，但最后是先提供临时水缸进行首阶段工程，然后拆掉临时水缸，以消防水缸作为「临时食水缸」开展后续工程。由于食水安全要求，因此消防水缸亦要作额外的铺砖工程，以确保食水干净。考虑到新法团上任后曾经仔细研究合约，并拆除部分认为非必要的工程以节省开支。杜问为何合约中已订明设有临时水缸，为何仍要借用消防水缸。徐坦言当时不清楚，没考虑到这是非必要工程，他坦言目前事后来看，的确是非必要，但缺乏相关工程经验的他们，当初没有留意到。

【13:20】就著发泡胶封窗问题，杜展示新法团聊天群组纪录显示，新法团2024年9月6日接手后初期，已经针对封窗物料向宏业反映担忧。徐满柑供称指，他最初以为封窗物料是铝塑板而非发泡胶，但后来得知原来铝塑板只是用于少数冷气机的位置，他曾向宏业质询，对方指因为发泡胶易于在外墙切割，方便工作，对方也强调铝塑板也非防火，遇到明火一样会点燃。

2024年9月19日的群组纪录显示，新法团曾要求顾问公司鸿毅，以书面交代为何接受使用不阻燃物料封窗，但对方并无跟进。至同年10月，新法团去信消防处询问有关规例，徐满柑声称新法团没有收到回复；但杜称消防处回复指，人员曾电话回复法团成员表示，建议向屋宇署或劳工处投诉跟进。

亦是同年10月，宏业及鸿毅表明香港没有规例限制封窗物料，且重申发泡胶会被明火点燃，而相关工程没有任何涉及明火的工序。徐满柑也在10月2日与宏业何建业出现「拍片唔好影得咁流」的对话。

回应「唔好影得咁料」 指希望对方明火测试时间更长

徐满柑解释，宏业及鸿毅反对新法团停用发泡胶的建议，故新法团当时只希望争取接下来的工程改用防火性能更高的发泡胶。他又称，鉴于宏业及鸿毅早前多次表明发泡胶的阻燃性能并无证书可作参考，最终他同意不要求相关证明。徐满柑形容：「当时拗到面红耳热，点解一定要咬住话要cert，对方话揾唔到就唔买返嚟，所以我哋就唔再纠结。」他强调，若坚持要求证书，可能令谈判停滞不前，最终无法换上任何更安全的物料

徐满柑早前在开案陈词中提到，他曾建议承建商拍摄发泡胶点火测试影片时「唔好影得咁流」。他解释，当时曾向对方发送一段YouTube影片，证明市面上确有阻燃性较高的发泡胶产品，「系想佢著咗个火自己熄得返」。他希望透过影片向承建商说明，即使没有官方证书，仍存在阻燃性较佳的物料。「唔好影得咁流」的真实意思，是希望对方明火测试的时间更长。

至于对话中提到「2.5mm中空板」，徐满柑指，是有居民考虑到发泡胶不透光，故提出改用透光性能更高的中空板，强调有关讨论不涉及防不防火，而是透不透光。新法团当时不希望防火性能的焦点被透光性能模糊，因此强调要用防火性能高的发泡胶。不过他同意，当时没考虑到中空板防火性能会否更高。

他上任后已立即争取更换更安全的物料，但无奈现行制度及法律并无，加上业界普遍仍在使用同类产品，令他感到无能为力。他坦言，法团实际上没有权力强制承建商改用更安全的物料，只能持续协商。

棚网破损仅更换局部且较「脆」 徐满柑：若宏业最终鱼目混珠仅可表达无奈

【13:00】杜指，证据显示2024年10月28日，即新任管委会上任约一个月后，房屋署独立审查组(ICU)曾到场巡查及测试棚网阻燃性，徐承认管委会当时无派人查看，指「我哋返工所以冇喺现场跟进。」事后亦未见完整报告记录。

徐满柑指，去年7月和9月两次台风袭港后，肉眼可见更换后的棚网较为浅色，「啲棚网根本系脆嘅」。居民曾要求将全栋大厦的棚网全部更换，而非仅更换局部，但其后3个月都未有进展，「如果佢最后用啲鱼目混珠手法，我哋只系觉得好无奈，原来监管制度做唔到保障。」

徐满柑质疑发泡胶易燃 宏业指工程不会产生明火

【12:30】徐指，法团曾收到住户拍摄的影片，显示保护窗口玻璃所用的发泡胶在接触明火时的情况，管委会随即向「宏业」查询，要求解释为何不能使用其他物料，例如铝塑板或中空板。

「宏业」解释，由于整个工程过程中不会产生明火，所以顾问曾用烟头测试，显示发泡胶不会被点燃。然而，徐对这项解释未感完全信服，认为烟头若接触其他物料，仍可能转化为明火，构成风险。

徐指，新法团曾建议其问消防，宏业及后指曾致电消防，了解发泡胶是否符合安全规定，宏业引述消防指「无话唔可以用」，但提醒需注意避免接触其他可燃物。然而，徐质疑其回复的真确性，并要求宏业以书面形式交代为何接受发泡胶的阻燃性能。

曾与宏业讨论分阶段封窗 惟因缺乏工程知识未有进一步追问

【12:10】另外，会上亦展出由徐满柑向民青局局长麦美娟发出的电邮投诉，当中指出有一名黄姓区议员在facebook支持现届法团。

【12:05】徐指，新管委会上任翌日（9月7日）已开设与管理公司的通讯群组，两日后群组内曾发出关于G座及H座封窗保护工程的通告草稿，随后至9月11日有委员在群组内质疑：「点解窗要同一时间封晒？根本成件事就谂住方便自己人安排，冇谂过居民嘅方便。」

徐指曾讨论与承办商研究分阶段封窗，例如完成一边再做另一边。工程方指解释因打凿工程期间，高处石屎可能弹落低层，故难以在部分完成后即时拆封。杜提出是否可按东南西北四面分开进行，徐指管委会亦因缺乏相关工程知识而未有进一步追问。

黄碧娇书面回复指为20户街坊填写授权票 否认收取任何利益

【12:00】杜指新管委会上任后，开会邀请名单与旧管委会做法相似，包括邀请区议员黄碧娇、梅少峰、罗晓枫等，问若该人士仅列席而无实际作用，为何仍要邀请。徐回应，惯常会邀请议员及民政事务处代表，并按既有名单处理，部分人士亦会协助监票工作。

被问到为何居民对旧法团有如此多不满，但又能够连任，徐解释是因为旧法团手握大量授权票；又指虽然授权票制度本身无不妥，但质疑旧法团索取授权票的方式不当。

徐指，现届筹组委员会中有一位姓麦的委员，其母亲曾在2024年9月6日罢免旧法团大会前，找黄碧娇协助填写大维修资助表格时，被黄碧娇「怂恿」下索取授权票。委员后来取回授权，并向相关部门投诉，但处理过程不顺。

杜指，区议员黄碧娇以书面回复向委员会澄清，基于区议员身份及参与街坊工作，曾于两次会议中，包括针对2024年9月6日罢免旧法团大会中，接触约20户街坊，协助他们填写授权票。她解释，是街坊不希望罢免旧法团大会一事，方提供授权票，强调并无以任何服务或资助作为交换条件，亦无收取任何利益。徐指，无直接证据显示黄碧娇有没有利益相关或不当行为，区议员本就不应插手法团投票事务。

徐满柑指宏业拒分期展开工程：争取唔到

【11:30】徐满柑指，新一届管委会曾向「宏业」查询，能否在完成一项工程后才展开下一阶段。宏业回应指，有关工程规划是上届管委会与工程顾问商讨后同意的安排，若分期进行会造成延误，同时会衍生额外费用，包括保证金及保险等问题。

徐满柑表示，当时未有翻查会议记录，以确认宏业的说法是否属实。杜淦堃其后提问，为何不根据工程合约中订明的分期安排向宏业提出质疑。徐承认，当时未有作如此仔细的分析。杜淦堃指出，宏业一直未有处理居民的忧虑，徐表示同意。被问到事件是否最终不了了之，徐回应：「因为争取唔到，但是外墙物料𠮶啲，我哋系有争取。」

大维修条款列明工程分三期进行

【11:25】杜淦堃指根据合约条款显示，开工日期待工程顾问发出同意书便开工。合约展示，原本工程分三期展开，纪录显示，第一期为宏昌、宏盛、宏志；第二期宏泰、宏建宏新； 第三期为宏道及宏仁。杜淦堃指，虽然名义上分三期，但实际上只是决定搭棚的先后次序，最终全数大厦会同时搭棚，大部分工期重叠。徐同意。

徐满柑承认听闻黄碧娇收集授权票指控 涉劝说居民：唔好推翻法团

【11:20】徐强调，管理公司会向授权票单位业主发放回条，但不会纪录被授权人身份。他同意，新法团处理授权票的方式，与旧法团没有分别，但指虽然有听说过居民不满授权方式的说法，但都是旧法团时期，在他任内没听说过。

杜指，有人投诉旧法团时期，有人向长者换取授权票，并询问徐有否听闻，徐承认「一直都有听过」，但自己并非当事人，没有第一手证据，仅「听街坊讲」、「听返嚟」。杜又提及，有指控指区议员黄碧娇于街站协助长者填写资助申请，同时收集授权票。徐承认听闻过相关指控，并指有街坊曾亲身到该街站「听住佢哋讲乜嘢」，然后回来转述，内容涉及「叫佢哋唔好推翻法团」等说话。

杜追问，既然听过多项指控，为何未有跟进或核实。徐回应指，自己仅就2024年9月6日的一次大会处理过选票问题，而该次大会是由前一届管委会发起，并非其主持。

针对「突然出现大量选票」的说法，杜提到郑芷盈曾解释因电脑系统断电，工作人员其后使用系统一次过扫描大量选票，才令居民觉得票数突然暴增。徐表示，根据其上任后管理大会的做法，会于开会前列明派出票的业权分数，派出的选票数目与入场登记及授权人数理应对应；大会开始前亦会宣布已到场人数，满足法定人数才开会，故「好难话会有一个特别多咗出嚟」。

【11:00】杜其后引述曾作供置邦物业主任郑芷盈指出，每次业主大会均会张贴一份「授权一览表」，让到场居民查阅。徐确认有此做法，但该表只列出哪个单位作出授权，并未有显示受委托人的姓名。杜展示一份文件，表上只见到授权单位编号，被授权人士的资料从未列明。

「鸿毅」标价高于其他公司 但仍获业主支持

【10:55】杜淦堃在会上显示一份管委会会议记录，有关大维修顾问公司的招标工作早在2020年1月已进行，当时共收到35份标书，其中「鸿毅」的标价约为30万8千元，价格高于另一间投标公司「远东」。虽然「鸿毅」的标价较高，却获得大部分业主支持。其后，直至2021年10月21日，「鸿毅」才获正式委任为维修工程顾问。

杜亦问及徐满柑有关授权票的处理方式。徐指出，无论在接手之前或之后，授权票的收集做法大致相同，每座楼宇会设置一个收集箱，让住户投入授权票，过程中无人核对签名的真确性。

他指，在宣布召开业主大会，最少会提前14日发出通告，并随即开始收集授权票，不过，徐承认，管理公司只会在点票时检查授权票是否有填写错误，并会协助核对单位业主身份，以便发回条，但不会对签名作真伪核实。

徐满柑于2024年中参与法团事务 尝试列席旧管委会被拒

【10:45】宏福苑业主立案法团第12届管理委员会主席徐满柑表示，自己在港铁工作。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，2024年6月初，旧管委会时任主席邓国权透过律师向居民发出集资信件，价钱为每户169654元。 徐满柑认为，集资的分摊期限过于仓卒，居民难以在短时间内筹集资金。徐在6月14日尝试列席旧管委会会议，反对集资安排，但未能成功入场。他透露，当时有不少居民同样希望列席会议，同样被拒诸门外。事件其后被电视节目《东张西望》于2024年7月7日报道。

杜提到，徐同一天与其他居民在附近一所小学的公园开会，建议收集5%业主签名，要求召开特别业主大会，徐指主要目的是延长集资时限。

旧管委会延长集资期限 「大维修监察组」仍继续摆设街站收签名

杜指，旧管委会在2024年6月18日发出通告，将集资期限由2025年2月15日延长至5月31日。徐满柑承认，此举反映旧管委会听取部分居民诉求。不过，居民成立的「大维修监察组」仍然继续摆设街站收集签名，因为居民原先期望将集资摊分至2026年1月，让业主有更充裕的时间准备资金。

杜问及徐在2024年6月，是否已构思或筹备罢免旧管委会，徐满柑表示，当时收集5%签名的目的只是为了召开会议讨论疫情相关事宜，并未考虑同时启动罢免程序。

钟润新称听到有人喊「火烛」后 曾试图开喉救火但仅出水30秒

【10:40】起火当日，钟润新在宏昌阁4楼外墙棚架开工。李澍桓播放当日下午2时约40几至50几分，宏昌阁外墙棚架的闭路电视纪录，听到影片中有大喊「火烛」，又有人问「边个食烟」等。钟润新供称，最初听到有人叫「火烛」时，他便见到下方出现火光，随即打算用水喉救火。他指，有一条天台水喉供工友使用，他曾尝试开水，但约30秒后便没有水。最终，他没有返回「生口」，而是与其他同事一同爬棚架落地逃生。

李问到是否知道身边同事安全离开，钟润新表示起初不知道，后来才知他们安全，成功撤离。

至于工人吸烟问题，钟润新向警方表示自己也是烟民，但从未在棚架上吸烟。事发时，工友之间曾互相询问是否有人吸烟或遗留火种。他在地盘工作的两三个月期间，由于工作位置以围网分隔，每人独立工作，难以看到他人，所以难见到有无其他工人在棚架上吸烟。他指，地盘没有划定吸烟区，自己亦不会带烟上棚开工，工作期间不会吸烟，只会在正式放工后再吸烟。

【10:20】钟润新指，纸皮石运送到工地时，每块砖的表面均附有一层保护纸，以防止运输过程中刮花，工人铺设时需先撕走该层纸，并于每日收工后才统一清理。他指铺设纸皮石的过程主要使用「胶沙」（改良英泥）作为黏合剂，基本上不会产生碎石或飞溅物，对周边环境如玻璃窗造成破坏的风险极低，仅可能产生少量尘埃或垃圾。

【10:10】地盘工人钟润新首先作供。代表独立委员会的大律师李澍桓形容，钟润新可能为其中一位最接近起火火源的棚架工人。他表示，他经朋友介绍到宏福苑宏昌阁开工，主要工作是更换大厦外墙的纸皮石。在火灾当日，他正在棚架上工作。代表独立委员会的大律师李澍桓问钟开工前会否上任何安全课，钟指没有，他的管工只提醒过「不准在棚架上食烟」，但未讲解如发生火警时的逃生方法或其他安全措施。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元