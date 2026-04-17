七榄︱天文台一度发黄雨警告 启德体育园启动上盖防漏装置

本港天气持续不稳定。天文台周四（16日）晚指出，受两道低压槽及高空扰动接连影响，预测由今日（17日）起，本港将进入为期九日的多雨期。虽然未来数日日间依然炎热并伴有阳光，但随后的下周中后期天气将转趋恶劣，局部地区更会出现雷暴，市民外出宜常备雨伞。

【19:00】天文台取消黄色暴雨警告。

【18:45】因应天文台发出黄色暴雨警告，启德体育园已即时按既定应变机制作出安排，在主场馆上盖关闭的情况下，园方同步启动上盖防漏装置，以加强防雨措施，防止在暴雨情况下雨水进入主场馆。在相关装置启动期间，场内曾出现短暂及少量渗水情况，惟并未对赛事进行或观众观赛体验造成任何影响。该情况并非结构性或系统性问题。目前上盖防漏措施已进一步加强，场馆运作及安全均维持在正常水平。

启德体育园将继续密切监察天气及场馆情况，确保赛事可在安全、有序的环境下顺利进行。

【16:50】预料猛烈阵风继续吹袭香港。如身处室外，请立刻到安全地方躲避。在下午4时40分左右，南丫岛录得每小时约70公里的阵风。

【16:35】天文台发出黄色暴雨警告信号。短期内香港广泛地区可能受大雨影响。

【15:50】天文台发特别天气提示，短期内香港广泛地区可能受大雨影响；并预料本港在未来一两小时可能受冰雹影响。

昨日下午本港体感炎热，天文台尖沙咀总部录得摄氏三十点二度高温，打破三月二十五日的纪录，创下今年以来的新高。新界多区气温更为酷热，上水录得全港最高三十一点二度，流浮山、打鼓岭及大埔亦普遍录得三十度以上。

随著低压槽移近，今日及周末期间虽然短暂时间有阳光，但骤雨将会增多。值得留意的是，一连三日在启德体育园主场馆举行的「香港国际七人榄球赛」，预计周六（十八日）及周日（十九日）赛事期间将会打开主场馆天幕作赛。天文台提醒入场观众，虽然场馆开天幕，但受局部地区骤雨影响，观赛时仍宜备妥雨具。

天文台展望，下周初华南沿岸仍有几阵骤雨。而另一道低压槽将在下周中后期抵达，届时天气将进一步转差。预测下周三至周五（二十二日至二十四日）大致多云，且局部地区有雷暴，气温亦会略为回落，介乎二十三至二十七度。由于未来九日相对湿度上限料均达百分之九十五，天气将显得较为潮湿闷热。