宏福苑听证会｜楼下设吸烟区 未见有工人在棚架吸烟 承办商称已尽力劝戒「唔好食烟」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（16日）举行第13场听证会，亦是第二轮听证会的第5场。负责宏建阁、宏泰阁、宏昌阁外墙维修工程的港鹏工程公司负责人吴培坤表示，部分工人有吸烟习惯，但未亲眼见过工人在棚架上吸烟，并表示已叫工人戒烟、不带烟，强调「我自己都戒紧啦」。

安全课仅持续数分钟 开工亦无统一登记或签到系统

吴培坤在听证会上作供，指未接受完整的安全课堂。他回忆安全课仅持续数分钟，内容模糊，未有提供任何图像、短片或笔记，亦未强调佩戴头盔、安全带、禁止吸烟等基本安全守则。吴亦指出，每日开工前并无统一的登记或签到系统，亦无固定的工地联络人。

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他又透露发泡胶封住窗户的做法并非常见，通常会用「中空板」，自己首次在宏福苑使用发泡胶封窗；而进行今次宏福苑的工程时，在打凿工程前会在发泡胶板上再钉上一层中空板，惟完成后仅走中空板，至于未有移走发泡胶时因为分判姚锦辉指示不用拆除。

对于工人吸烟的问题，吴培坤承认部部分工人有吸烟习惯，在地下设有吸烟区，并曾叮嘱工人「唔好食烟」，但未有亲眼见过工人在棚架上吸烟。由于工程高峰期有三座楼宇同时进行打凿，雇用超过50名工人，李质疑他如何在三座楼之间巡查监管。吴表示已尽量要求工人戒烟、不带烟，「我自己都戒紧啦」。

记者：黄子龙、赵克平