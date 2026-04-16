一年一度的国际体育盛事「香港国际七人榄球赛」将于4月17日至19日再度于启德体育园举行。作为世界七人榄球系列赛中最具代表性的分站之一，预计今年赛事再次吸引无数来自世界各地的球迷入场，亲身见证30支国际劲旅上演共72场精彩对决。

适逢「香港国际七人榄球赛」迎来50周年志庆，今年七榄盛会规模全面升级。除于启德主场馆内上演连场世界级精彩赛事外，整个启德体育园亦将化身成洋溢嘉年华气氛的热闹舞台，呈献一系列多元化娱乐活动、音乐演出及球迷互动体验。

「疯狂榄球周」今年新增多项精彩元素，活动由东营的「七榄球迷村」一路延伸至启德体艺馆、启德青年运动场及启德零售馆，园区各处均设有不同的七榄主题体验，让球迷全方位沉浸于充满动感与热情、独一无二的「香港七榄文化」。

饮啤酒看球赛已经成为七榄的传统，但过去曾因醉酒发生不愉快事件，园方推出一系列措施，包括或需出示有效身份证明文件以作年龄核实才可买酒，有违规或违法情况，相关人士会被要求离场等。

三日紧张刺激的榄球赛事外，园区多处于赛事期间亦有一系列精彩活动及表演，确保球迷可以全情投入热闹非凡的「启德榄球狂热」。

启德主场馆的开合式天幕，4月18及19日（星期六及日）将会打开。场内从韩流音乐到90年代舞曲，精彩的现场音乐表演，不容错过。

设于东营的「七榄球迷村」，赛事期间将全日开放予所有持票人士，购买最新周边商品、畅饮冰冻啤酒外，更能体验丰富多彩的活动，包括篮网球、板网球。

启德体艺馆于4月14及15日已上演首届「香港轮椅五人榄球赛」。

启德青年运动场于4月16及17日上演国泰青年七人榄球邀请赛，同场亦新增「Primal Race」高强度功能性体能赛，于4月17至19日举行。

香港赛马会「CHILL级启德体能节2026」则于4月17至19日在启德体艺馆习艺坊及北斗园举行，提供三天互动体育体验活动。

「Rugby Matters研讨会」于4月17日上午重返南看台，以「Making Sports Matter」为主题，汇聚约150名来自体育、媒体、市场推广及赞助界的领袖，探讨榄球运动、文化及商业合法交融。

2026年「香港国际七人榄球赛运动医学研讨会」将重返启德体育园举行。

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为确保球迷享有最佳观赛体验，入场人士出发前做好以下准备：

提前规划行程：留意活动日交通安排，预先规划到场及离场路线，并尽量使用公共交通工具出行； 了解入场安排：请事先查阅入场指引及限制携带物品规定，并预留充裕时间进行安检入场； 有序进出场馆：请按门票类别及现场工作人员的指示，有序进出场馆。场内不设划位，并将视乎现场情况实施人流管制措施； 南看台入场安排：南看台只限年满18岁的持票观众进入，先到先得；于人流高峰期的轮候入场时间或会稍长，请留意现场安排； 遵守场地守则：请遵守场地规则，如有违规情况，园方或会要求相关人士离场。

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为确保顺利入场，观众预留足够时间寄存限制携带物品及完成安检程序。请遵守场地规则，并注意携带物品的限制，包括任何外来饮品或食品（婴儿食品及药物除外）、任何球类、尺寸超过35 x 20 x 30厘米的手提袋、长伞等，均不能携带入场。

请特别留意，因保安需要，今次球赛安排与演唱会的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不论是否附带瓶盖）不得带入场内。入场人士请留意当日的天气情况，建议穿著轻便舒适的服装。

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活动期间，体育园一带交通预期将较繁忙，观众请尽量乘搭公共交通工具，避免驾驶或乘搭私家车。

港铁将加密屯马线的班次，应付乘客需求。

专营巴士公司将于每日最后一场赛事完结后提供10条特别路线，前往港九新界各主要地区。

的士方面，启德主场馆的士上落客区将全面开放，启德体艺馆的士上落客区于赛事日下午四时起仅供落客。

园内停车场只供预约或已购买泊车证的车辆使用。私家车于指定时段内可在启德青年运动场落客，或于启德沐和街指定地点上落客。

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南看台是香港七榄最具代表性的观赛区域之一，以热烈氛围及创意造型闻名，每年均吸引大批球迷聚集，繁忙时段人流亦相对集中。有意前往南看台的观众预留充裕时间提早到场，轻松参与场内各项赛前活动，全面感受香港七人榄球赛独有的嘉年华式气氛。

南看台观众须经B闸口进场，并只限18岁或以上人士进入，请盛装打扮，隆重登场。入场时需扫描成人门票，入场人士或需出示身份证明文件以核实年龄。为确保安全及秩序，如南看台内人数达到上限，园方将暂停一般门票观众进入南看台，参加者需于B闸外指定等候区排队，待有人离场后，按次序及现场工作人员指示进入南看台；如等候区人数已满，排队区将暂停开放。持「南看台通行证」人士则可经专用入口进入场馆。

启德体育园将与主办单位及相关部门保持紧密协调，于赛事期间加派人手于南看台一带协助人流管理及提供即场支援，务求提供安全、有序及愉快的观赛体验。

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香港七榄｜适量饮酒 尽兴而归

观众在欣赏连场精彩赛事之余，亦可尽情体验场内多元化的餐饮选择。入场人士时刻留意个人状况，适量饮酒，并遵守场地规则及现场安排。为确保酒精饮品仅供符合法定年龄的18岁或以上人士享用，顾客或需出示有效身份证明文件以作年龄核实；如有违规或违法情况，相关人士会被要求离场。体育园期望与广大球迷携手营造一个热闹、有序且互相尊重的观赛氛围，让每一位入场观众都能尽兴而来，满载美好回忆离场。

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