宏福苑听证会︱居民指控黄碧娇「结党营私」 屡带党羽扰乱会议 亲睹其团队领授权票

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（16日）举行第13场听证会，亦是第二轮听证会的第5场，居于宏泰阁3102的冯尧到场作供。他指控，法团在处理授权票及选定承建商的过程中存在不当行为，并指大埔区议员黄碧娇及其「党羽」多次在重要会议上制造混乱、影响投票程序。他又提到，曾就某些事宜向廉政公署举报，但因缺乏「资金流」证据而未获立案。冯尧形容黄碧娇「结党营私」，企图扰乱香港社会秩序、阴谋诡计。

黄碧娇街站申政府资格 被要求填授权票

另一宏福苑居民戴自文供称，其母亲曾于黄碧娇街站填报申领政府资助，对方要求她填写授权票，自己在投票当日方得悉事件，遂到场取回授权票。

质疑授权票处理方式有问题

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，法团曾设立「宏福苑大维修监察组」WhatsApp群组，居民可经主席及委员批准后加入。冯尧曾于2024年10月于群组投诉吸烟问题，又曾指出合约有问题，建议新法团重新审视合约，但对方表示因合约已签订而无法改变。

冯尧指，自己也曾是2010年的管委会成员，认为徐满柑任主席后，法团对授权票的处理方式有问题，表格容许每张授权票填满18名委员，导致个别人士可一次过提名全部自己属意的人选，令其他人无法入选。他曾向多位区议员及民政事务处反映，惟未获跟进。

指控黄碧娇团队会场喧哗施压

冯尧又指控，大埔区议员黄碧娇多次带同一批「党羽」出席重要会议，该批人士在会上大声喧哗、以胶樽制造噪音，甚至有男性成员以凶恶态度对待发言女性，女性成员则针对男性发言者。他又提到，此情况在最后一次重要会议，即选定宏业作为承建商的会议中最为明显，声称当日自己在会场外未能入内，见会场内黄碧娇团队的人员竟然排队领取授权票及投票表格，会议现场设有摄录机，并有律师、民政处职员等不同持份者在场。当晚外面亦有居民质疑指，「人都未入齐，点解要开会开始投票？」

冯尧继续指控，黄碧娇相关人士接触曾与他接触，希望他协助支持某承建商，他基于个人原则（洁癖）未有入场投票，并强调会议过程有身份证纪录，理论上可透过录影及AI辨识相关人士。

冯尧表示，有自称与黄碧娇相识的人主动联络他，要求协助处理某些事宜。对方与他素不相识，却突然致电并相约饮茶，行为令他起疑。他指自己没有证据证明对方是黄碧娇团队，但称「我喺大埔长大，啲人系鬼系神，望一望都知」，又指黄碧娇所认识的人「非常广泛，最主要就系建筑业」。杜淦堃问及联络人的具体姓名时，冯尧坦言「唔记得，因为无关重要」，但手上留有对方电话号码。

曾向廉署举报 因缺「资金流」证据难立案

冯尧续称，过往曾就某些事宜向廉政公署举报，但获告知因无涉及「资金流」证据而难以落案。他指控黄碧娇结党营私，「企图计划搅乱香港嘅社会秩序、阴谋诡计」，更引述已故国家领导人毛泽东的说话，指「敌人往往就喺内部产生」，认为当下问题正是「内部产生」，建议国安处介入。独立委员会主席陆启康法官回应指，委员会没有相关权力要求调查。冯称委员会可协助找出真相，让国安处参考后加入进行调查。

冯尧直言，他没有权力进行调查，但认为司法部门有权亦有责任主动跟进。他建议，若有人掌握相关资讯或证据，执法部门应「启动」调查，又形容举报人本身「就系一个最好嘅帮忙。」

听闻有法团成员参与民建联旅游团后提天价维修

冯尧亦发现，曾见到社区会堂经常有「一班女人」在填表，当中包括部分委员的太太，怀疑授权票与委员有密切关连；又曾向置邦黎经理查询，质疑法团处理确认授权票的方式，与他在任时由管理处协助出信确认身份的做法有出入，对方及后承认，已全数交由法团秘书负责确认工作。冯尧亦批评部分区议员态度回避，「每次唔听电话又唔见」，认为作为区议员「做到咁都几可爱。」

冯尧指控，早于10年前已经听闻法团成员黄屏屏获邀参加民建联的大埔旅游团，回来后已提出要进行天价约30亿的大维修，指控这次大维修早在10年前已经酝酿，他亦曾向ICAC查询，但没证据涉及资金流通，故无立案。

记者：黄子龙、赵克平

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