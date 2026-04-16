宏福苑听证会︱播宏昌阁主仆三人离世家中CCTV片段 仅两分钟已有浓烟攻入

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（16日）举行第13场听证会，亦是第二轮听证会的第5场。今日将会有6名证人作供，包括负责宏建阁、宏泰阁、宏昌阁外墙维修工程的港鹏工程公司负责人吴培坤，负责宏道阁外墙维修工程的明旺维修工程公司拥有人张明海出席听证会，另有4名宏福苑居民亦会作供，包括李俊豪、冯尧、戴自文及李国鸿。

4月16日听证会重点：

宏泰阁居民李俊豪一屋四人不幸身亡，与大嫂在视像电话看著哥哥倒下，冀有生之年为亡者发声讨回公道，委员会主席陆启康哽咽回应会尽力揾出真相

宏泰阁居民冯尧在大火中痛失母亲，指常在防火门看到有杂物，曾向管理处反映但未有跟进

冯尧指控，10年前年听闻法团成员黄屏屏获邀参加民建联旅游团，回来后提出30亿元天价大维修，曾向ICAC查询，惟没证据无立案

冯尧又指，黄碧娇多次带同「党羽」出席重要会议，在会上制造噪音、「凶」待发言者；选定宏业作承建商当日，目睹黄碧娇团队排队领授权票

有工程界背景的居民戴自文指承建商「宏业」利润空间极高，拆三部冷气机收费高于市价，亦指时任法团主席徐满柑当选后在两星期内便不再理会居民意见

宏建阁、宏泰阁、宏昌阁外墙维修工程负责人吴培坤指安全课仅上数分钟，未有强调戴头盔、安全带等基本守则

吴培坤认多数用中空板封窗，非用发泡胶

居民李国鸿的母亲及两名外佣居于宏昌阁2603号，听证会播放该室的CCTV片段，只见仅两分钟已见有浓烟攻入

投诉工人棚架上吸烟问题 仅获回复以罚款方式处理

【14:45】李国鸿曾在屋苑工程会议上向相关人员反映，工人在棚架上吸烟的问题，对方回应称会以罚款方式处理。此外，他曾于2024年9月底向劳工处，投诉工人在棚架上吸烟及未有佩戴安全带，对方回应指有关工人无需佩戴安全带，至于吸烟问题则会加强巡查。

李续指，他曾于2024年10月16日，致电消防处投诉发泡胶封窗户。他供词中提及，消防处职员两周后致电回复指，「现行法例没有禁止窗户上贴上什么物品」，故投诉没有下文。另外，他又称同年11月又向消防处投诉防火门的问题。

李证人供词又提及，由于存在大量授权票，导致某合约被选定由特定生产商承办，并最终选择了价格较高的方案三，而非较便宜的方案。李指本人并未亲身出席相关业主大会，但他引述「东张西望」节目及街坊流传的说法，指有人利用不当手段收集授权票。

李指，他所指的大会并非2024年1月28日那次，而是涉及维修工程的会议。他强调，其投诉重点并非授权票制度本身，而是怀疑有人以不当手法获取授权票。

李又质疑，市建局虽设立了招标妥，但当他们向市建局投诉问题时，对方却要求他们自行向顾问查询。他认为，若顾问本身已有问题，再要求投诉人向同一顾问查问，招标组便形同虚设。此外，当工人被问及工程问题时，仅回复「经招标妥做出嚟，有政府监管」，李质疑所谓监管实际内容为何。

公开单位CCTV 浓烟持续攻入 母佣三人躲邻户同罹难

【13:40】李国鸿供称，自己一直有出席参与宏福苑工程会议，其中曾质问宏业为何大维修不是按之前的共识分期进行大维修工程，最后是一次过为8栋大楼搭棚，对方回应只是前法团主席邓生想提早完工。另外，他当时翻查合同时曾留意到，合同列明工程承办商需要搭建钢铁有盖行人通道，但最后宏业只搭建了竹棚通道。李国鸿曾就此质询，对方回应只有上层有石屎工程的地方，才会部署钢铁有盖行人通道。他在听证会斥宏业不按合约办事，「下下都用口讲，唔跟合约，咁签份合约嚟做咩？」考虑到宏福苑大火时杂物掉落堵塞大厦出入口，他认同如果当其时有钢铁有盖行人通道，或可能避免有关情况。

【13:25】另一名证人李国鸿的的母亲与两位外佣住在宏昌阁2603号，三人在大火中不幸罹难。李国鸿虽非该苑居民，但经常前往宏福苑单位探望母亲，加上退休前曾任职装修工程，熟悉维修工程，因此对大厦的工程及火警情况特别关注。

杜淦堃指李国鸿的口供提到，大火当日其弟弟及妹妹曾前往探望母亲，妹妹最终于下午2时45分离开宏福苑。她在离开途中已接获电话通知发生火警。李推测妹妹离开时火势可能刚开始燃烧。妹妹返回宏昌阁时，现场火势已经非常猛烈，警方已封锁现场不允许任何人进入。

李国鸿从宏福苑居民交流群组得知发生火警后，马上查看母亲单位内的闭路电视画面。同时，他不断致电外佣，其通话记录显示，下午3时02分至3时07分，共拨打5次电话；最终在3时15分，他成功联络外佣，但对方十分惊慌，只是一路「喺度嗌」。

会上播放一段影片，杜淦堃指涉案单位内的闭路电视录像成为重要证据，清晰记录了事主母亲及两名家佣在事发前离开单位的情况。片段显示，当日下午2时57分，其中一位外佣曾经打开大门视察走廊环境，其时未见有烟，惟两位外佣带著婆婆于2时59分开门，离开单位逃生时，已经明显见到有浓烟；3时正，众人已经离开单位，但即使大门已经闭上，但浓烟仍渗入单位，至3时10分起室内已经烟雾弥漫。

杜淦堃指，片段内容令人痛心，但李国鸿同意将片段交予调查人员，并允许在法律程序中播出，以协助厘清真相。杜对李国鸿的配合表示感谢，并理解其作出此艰难决定的心情。杜也称，从影片纪录显示，大火没有直接烧到单位内，但单位是长时间被浓烟攻入。

杜淦堃亦交代，最后消防人员于相邻2608单位内发现5具遗体，包括其母亲及两位外佣，相信是3人向邻居求助后，邻居开门容许众人入内，但最后都不幸罹难。

证人李国鸿的的母亲与两位外佣住在宏昌阁2603号，三人在大火中不幸罹难。

另一承办商指起初以铝塑板封窗 后因常损坏改用木板

【12:35】明旺维修工程公司拥有人张明海表示，自己是经宏道阁外墙维修分包商城造工程有限公司姚锦辉承接工程，双方已合作十多年，关于封窗工序，张明海在口供中曾提及使用「铝塑板」。他解释，最初确曾安装铝塑板，但安装数次后发现经常损坏，其后姚生指示他改用木板。他亦指，自己会使用发泡胶保护窗户，并指过往在其他工程中较多使用发泡胶，而非中空板。

在工地管理方面，张指自己主要负责管理，较少亲自施工。他通常在工人收工后才上棚架，检查工具清理及泥头清运情况，每日都会清理泥头。他承认不会主动巡查工人有否在棚架上吸烟，亦未捉到过工人违规吸烟。

李问完工后材料是否拆除，张表示，发泡胶不会拆走，但中空板会拆除，指这是施工方的决定，在工期方面，李指预计于2025年3月左右完成工程并离场，但张指实际为4月头。

明旺维修工程公司拥有人张明海。

承办商认多数用中空板封窗 首次在宏福苑用发泡胶封窗

【12:25】代表委员会的大律师李澍桓质疑后楼梯是走火通道，质疑在该处开「生口」是否恰当，并问承办商有否咨询物管或业主。吴称，未有向物管查询是否容许这样做。他承认，有没有「生口」都不影响他的工作，纯粹是「公司叫要开生口，是惯例」。

李问到，工人打走的纸皮石是否每日清理，吴表示「每日都扫」，并称棚架「垃圾都冇」。李再问，用发泡胶封住窗户的做法是否常见。吴回应「有，但系唔多」，通常多用「中空板」。李追问中空板是否阻燃，吴表示不清楚，但他指自己以往的工程都是用中空板，自己也是在宏福苑首次用发泡胶。

及后，李展示一份由「宏业」发出的《外墙施工保护措施及打桩流程》文件，当中列明打凿期间应使用「薄木板或中空板」遮挡窗户。李质问吴：「你首先做封窗嘅时候，你有冇见过任何关于木板或者中空板去做一个遮窗嘅工具？定还是净系得发泡胶？」

吴解释，第一阶段用发泡胶，第二阶段于临近打凿前，于发泡胶之上再钉上一层中空板，完成打凿后移除中空板，但没有移除底层的发泡胶。李问为何不拆走发泡胶，吴说问过辉哥，对方指示不用拆；吴也补充说，不拆也算是惯例。李问及有否业主或顾问人员到场巡视，吴表示见过「顾问」一、两次，但对方未有介绍姓名，只说是「顾问𠮶边想嚟睇下」。

李问及，有业内说法指发泡胶板的保护性能较中空板强，因为打凿时产生的碎石容易跌出，为免损坏窗户，发泡胶能提供更佳保护。吴回应称「真系唔清楚」，又表示若先贴中空板、再贴发泡胶，完成打凿后撕走发泡胶，对他而言「冇分别」。李追问有没有人曾告知他，发泡胶板可以分几层铺设，完成部分工序后便拆走其中几层。吴回答「冇」。

李关注工人吸烟问题。吴承认自己吸烟，部分工人亦有吸烟习惯。他指自己在地下设有吸烟区，并曾叮嘱工人「唔好食烟」，但未有亲眼见过工人在棚架上吸烟。由于工程高峰期有三座楼宇同时进行打凿，雇用超过50名工人，李质疑他如何在三座楼之间巡查监管。吴表示已尽量要求工人戒烟、不带烟，「我自己都戒紧啦」。

接「恒丰营造工程」老板邀请承办宏福苑三厦维修 安全课仅持续数分钟

【12:00】负责宏建阁、宏泰阁、宏昌阁外墙维修工程的港鹏工程公司负责人吴培坤，业界人称「四眼坤」。代表独立委员会的大律师李澍桓问吴为何会接宏福苑的维修工程。吴培坤指，「恒丰营造工程」老板严楚基于2024年5月至6月期间接触他，最初只提及更换门窗，其后要求对方就三座大厦的外墙维修报价。吴于2024年年中提交报价，至8月获严楚基回复，指示先动工一座，其后最终完成全部三座的窗台及天花工程。

吴培坤指，总工程费用约为港币936万元，惟严楚基一方仅支付约800万至900万元，尚欠部分尾数。所有付款支票均来自一间名为「海德」的工程公司。他承认，并不清楚「海德」在工程中的实际角色，亦不知道海德是否涉及提供防火胶板封窗的供应商，又指过往从未接触过宏业和鸿毅的人士。

吴培坤表示，工程正式入场前，即8月30日前，曾将工具及设备运入工地，但并未接受完整的安全课堂。他回忆安全课仅持续数分钟，内容模糊，未有提供任何图像、短片或笔记，亦未强调佩戴头盔、安全带、禁止吸烟等基本安全守则。吴亦指出，每日开工前并无统一的登记或签到系统，亦无固定的工地联络人。

按宏业要求每五层楼设「生口」工人未使用「生口」出入

此外，吴培坤曾向警方供称，在进行封窗保护工程期间，收到宏业「Gordon哥」、「Sam哥」、「忠哥」的人士来电，要求每隔五层楼在后楼梯开设一个俗称「生口」的出入口。

在施工流程方面，吴培坤表示，进场时只有其中三座大楼已搭建外墙棚架及挂网，其余五座并未设置。工人主要从天台向下爬入棚架工作，而非由地面上去。虽然知道15楼设有一个「生口」，但工人因需要从31楼顶层开始作业，并未使用该出入口。

至于封窗工序，吴培坤表示，工人采用「半层」方式进行，将大楼分为A、B两区，先封A区窗户，同时B区继续封窗，并同步进行打凿工程。打凿工作主要是清除外墙原有的纸皮石，至于后续的批荡、修补钢筋或石屎等工作，则由其他工人负责。他透露，虽然通告列明工程在10月31日结束，但实际封窗及打凿工作直至11月底才全部完成，总共耗时约三个月。

港鹏工程公司负责人吴培坤。

工程界背景居民揭维修不合理 承建商被指牟取暴利

【11:25】居住在宏志阁的戴自文表示，大维修工程最初引起广泛关注，是由于每户需分摊高达16至18万元的费用，令不少居民感到难以负担。随后，部分业主开始质疑工程是否与个别人士或公司存在利益关联。戴忆述，区议员黄碧娇在街站为其母亲填写政府资助申请表，更向其母亲索取授权票，直到开会前一刻才知道已填写投权票，随即立刻取会才能出席大会。

戴亦提到，自己本身从事工程行业，他认为工程的设计及报价存在诸多不合理之处。例如，承建商要求拆卸冷气机并封闭单位长达一年，对住户生活造成极大困扰。他声称曾向承建商「宏业」的董事提出分阶段施工，例如每次只处理三至五层，惟对方以资金不足为由拒绝。戴指：「你唔系做义工㗎嘛，我哋畀钱㗎！」他又指，根据业内经验，承建商的利润空间极高，例如拆三部冷气机收费4,500元，远高于市价。

戴又提到，在业主立案法团主席徐满柑当选后，曾成立所谓的「工程监察组」，呼吁熟悉工程的居民协助监工。他本人亦曾积极参与，甚至在中秋节家庭聚会期间专程驾车返回登记。然而，他指出，当选后的徐满柑仅在两星期内便不再理会居民意见，态度转变之大令不少业主感到失望。

戴自文表示，监察组内部曾就工程物料问题提出投诉，例如有居民名叫「老黄」，发现地盘使用的发泡胶易燃，即场点火测试证实存在火灾风险。此外，工人在工地吸烟的问题亦屡禁不止，居民多次投诉但未获正视。戴亦提及，在打风期间，部分单位的窗网出现损毁，怀疑与施工质量及风向等因素有关。

戴自文强调，不少居民早已对承建商「宏业」失去信心，他曾向徐满柑建议终止合约，并赔偿对方后另觅承建商重新报价，惟建议未获采纳。他坦言，居民最初积极参与监察，是希望工程能公开透明，惟最终感到被忽视，不少人已心灰意冷。

宏志阁居民戴自文。

居民称区议员黄碧娇多次带同「党羽」出席重要会议 在会上大声喧哗制造噪音

【11:15】杜指法团曾设立「宏福苑大维修监察组」WhatsApp群组，居民可经主席及委员批准后加入。冯尧曾于2024年10月于群组投诉吸烟问题，又曾指出合约有问题，建议新法团重新审视合约，但对方表示因合约已签订而无法改变。

冯尧指自己也曾是2010年的管委会成员，认为徐满柑任主席后，法团对的授权票的处理方式有问题，表格容许每张授权票填满18名委员，导致个别人士可一次过提名全部自己属意的人选，令其他人无法入选。他曾向多位区议员及民政事务处反映，惟未获跟进。

冯尧又指控，区议员黄碧娇多次带同一批「党羽」出席重要会议。他指该批人士在会上大声喧哗、以胶樽制造噪音，甚至有男性成员以凶恶态度对待发言的女性，女性成员则针对男性发言者。他说此情况在最后一次重要会议，即选定宏业作为承建商的会议中最为明显，声称当日自己在外面未能入内，见会场内黄碧娇团队的人员竟然排队领取授权票及投票表格，会议现场设有摄录机，并有律师、民政处职员等不同持份者在场。当晚外面亦有居民质疑指，「人都未入齐，点解要开会开始投票？」。

冯先生继续指控，因曾被与黄碧娇相关的人士接触，希望他协助支持某承建商，他基于个人原则（「洁癖」）未有入场投票，并强调会议过程有身份证纪录，理论上可透过录影及AI辨识相关人士。

冯尧称自称，有黄碧娇相识的人士主动联络他，要求协助处理某些事宜。对方虽与他素不相识，却突然致电并相约饮茶，行为令他起疑。他指虽然自己没有证据证明对方是黄碧娇团队，但称「我系大埔长大，啲人系鬼系神，望一望都知」，又指黄碧娇所认识的人「非常广泛，最主要就系建筑业」。杜问及联络人的具体姓名时冯尧坦言「唔记得，因为无关重要」，但手上留有对方的电话号码。

居民指控黄碧娇结党营私：企图计划搅乱香港嘅社会秩序

冯尧续称，过往曾就某些事宜向廉政公署（ICAC）举报，但获告知因无涉及「资金流」的证据而难以落案。他指控黄碧娇结党营私，「企图计划搅乱香港嘅社会秩序、阴谋诡计」，更引述已故国家领导人毛泽东的说话，指「敌人往往就喺内部产生」，认为当下的问题正是「内部产生」，建议国安处介入。陆启康回应指，委员会没有相关权力要求调查，冯称委员会能协助找出真相，让国安处参考后加入进行调查。

冯尧亦发现，曾见到社区会堂经常有「一班女人」在填表，当中包括部分委员的太太，怀疑授权票与委员有密切关连；又曾向置邦黎经理查询，质疑法团处理确认授权票的方式，与他在任时由管理处协助出信确认身份的做法有出入，对方及后承认，已全数交由法团秘书负责确认工作。冯尧亦批评部分区议员态度回避，「每次唔听电话又唔见」，认为作为区议员「做到咁都几可爱」。

冯尧指控，早于10年前已经听闻法团成员黄屏屏获邀参加民建联的大埔旅游团，回来后已提出要进行天价约30亿的大维修，指控这次大维修早在10年前已经酝酿，指他亦曾向ICAC查询，但没证据涉及资金流通已无立案。

居民痛失母亲 指控管理处管理混乱 对安全投诉置若罔闻

【10:45】另一名宏福苑居民冯尧居住在宏泰阁3102室，已经在宏福苑居住逾40年，其母亲在火警中不幸身亡。他提到，大火当日下午约2时15分至20分得知火警，约2时50分赶到现场，当时已无法联络母亲。他指出，火势迅速蔓延，涉及三座大厦，棚架倒塌，焚烧严重，消防员无法靠近，只能在外围射水，认为消防已尽力。

冯尧称，他每周三至四次到宏福苑与母亲午餐，并会巡视楼梯及防火门。他发现经常在防火门旁发现杂物，包括桶、一包包需要沟水的粉状物料（疑为建筑材料），阻碍后楼梯通道、防烟门未能自动关闭，尤其是通往天台的门，他曾向管理公司置邦的黎经理反映，要求加强巡逻及记录，但对方未有任何跟进。

他亦批评屋苑管理存在多项缺失，他四次到办事处均未见安全主任，只有一名姓张的职员在场，写字楼职员通常在上午10时后才上班，但工人9时已开工，证件派发程序不严，恐有安全漏洞。他亦曾建议在开工前集合工人点算人数及简报，但未被采纳，又指工人习惯马虎了事，无人监管。

宏福苑居民冯尧。

居民冀有生之年为逝者发声 陆启康哽咽回应：我哋会尽力揾出真相

【10:35】李俊豪表示，在工程展开前，前届业主立案法团主席签署一份涉及大律师的合约，当时不少居民已表达不同意见。他回忆母亲曾尝试向政府机构及廉政公署（ICAC）投诉，但对方仅回复应透过业主大会表达意见，由业主与主席商讨。

李俊豪指出，本人因工作繁忙未能参与投诉，但从母亲及街坊口中得悉，工作存在问题，有相关人士涉嫌偷工减料、虚报工程成本、隐瞒违规情况，以及擅自关闭消防系统。

李提到，经历两次台风过后，有居民向管理方反映屋苑设施受损，但一直未获修复。他忆述：「啲棚网烂晒，冇整过，后来换咗一批新嘅，但佢哋话有规格证书。」

李俊豪直言，宏福苑陪伴他成长，篮球场、单车棚、凉风处处都是回忆。「如果冇大维修，就唔会出现天价工程；如果政府部门认真聆听居民诉求，可能就避免到呢场火。」

他哽咽道：「如果真系冇呢场火，佢哋就唔会走。」李表明，自己并非奢望未来如何，只希望在有生之年为逝者发声，还他们一个公道。「呢份愤怒、痛、呢份不甘心，唔系代表我自己，系代表我妈、我哥、工人姐姐……佢哋永远讲唔到嘅说话。」

委员会主席陆启康一度哽咽，称「我哋只可以话畀你听，我哋会尽力揾出真相，希望你继续努力，我相信好多香港嘅市民都会支持你哋。」

宏福苑居民李俊豪。何健勇摄

宏福苑居民一屋四人不幸身亡 忆视像电话看著哥哥倒下

【10:30】居住宏泰1907室的李俊豪原与父母、哥哥、大嫂、侄女一家6口，及外佣同住。火灾中其母亲、哥哥、侄女及工人不幸离世，仅余他与父亲、大嫂幸存。

李俊豪表示，当日下午约三时，有同事告知发生火警，他随即赶返。约四时抵达大埔，从站内已能望见自己住所方向，但道路已被封锁。约5分钟后，他跑到广福公园，本想冲上楼救母，但公园已被警方围封，无法进入。

他只能致电母亲询问情况。首次通话约在下午四时许，母亲对他说：「阿仔，出面咩都唔知。」母亲表示已自行报警（999），但奇怪为何没有火警钟声、救护车或消防车鸣笛声。反而安慰他说「得㗎啦，咁早消防员会搞掂㗎，放心。」

李俊豪其后每15分钟与母亲通话一次。母亲告知单位内没有水电，侄女肚饿，嘱咐他在外面准备奶粉。李俊豪听得出母亲开始气愤，质疑为何救援迟迟未到。他曾多次到社区中心向警察求助，警方记录了母亲的资料，只叫他耐心等候。

李俊豪忆述，当晚8时许曾有消防员来电，叫他留意电话，说随时可以上楼。他一度暂停联络，等候消防消息，但最终没有收到进一步通知。

直至晚上约9时至9时半，李俊豪及大嫂通过电话，与母亲、哥哥进行了最后一次视像通话。他称画面见单位内「全黑掹掹」，没有任何灯光。家人们已躲进家中大房，哥哥手抱侄女，不断拍打安抚母亲及工人，防止大家睡著，而通话中传达了「愤怒及悲呜」。

李俊豪指，焦急的他及大嫂为救家人四处奔走，曾走到广福邨封锁线，向驻守警察展示手机画面，警察带他与指挥官对话。他提供了家人资料，指挥官叫他继续在外等候。

其后他再走到广福社区会堂旁边的消防救援大车，虽然有封锁线，他忍不住冲了进去，找到消防车，车上有两名女职员。他向她们展示电话，对方表示：「你屋企已经报咗好似8次求助。」但当她们向总部通报「18楼有4位紧急人士一定要救」时，隐约听到前线人员回复「14楼真系攻唔到，好大火。」最后，他及大嫂只能继续看着电话中哥哥倒下，大嫂不断呼喊著对方，直至通话因对方电话无电中断。

李俊豪曾恳求消防尽快救援，但最终未能挽回至亲性命。他哽咽说：「我哋一家6口，而家只剩下爸爸、大嫂同我。」他表示，事后会努力维系家庭，但丧亲之痛难以平复。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇