宏福苑听证会︱居民称区议员黄碧娇多次带同「党羽」出席重要会议 目睹其团队排队领授权票｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（16日）举行第13场听证会，亦是第二轮听证会的第5场。今日将会有6名证人作供，包括负责宏建阁、宏泰阁、宏昌阁外墙维修工程的港鹏工程公司负责人吴培坤，负责宏道阁外墙维修工程的明旺维修工程公司拥有人张明海出席听证会，另有4名宏福苑居民亦会作供，包括李俊豪、冯尧、戴自文及李国鸿。

4月16日听证会重点：

宏泰阁居民李俊豪一屋四人不幸身亡，与大嫂在视像电话看著哥哥倒下，冀有生之年为亡者发声讨回公道，委员会主席陆启康哽咽回应会尽力揾出真相

宏泰阁居民冯尧在大火中痛失母亲，指常在防火门看到有杂物，曾向管理处反映但未有跟进

冯尧指控，10年前年听闻法团成员黄屏屏获邀参加民建联旅游团，回来后提出30亿元天价大维修，曾向ICAC查询，惟没证据无立案

冯尧又指，黄碧娇多次带同「党羽」出席重要会议，在会上制造噪音、「凶」待发言者；选定宏业作承建商当日，目睹黄碧娇团队排队领授权票

【11:25】居住在宏志阁的戴自文表示，大维修工程最初引起广泛关注，是由于每户需分摊高达16至18万元的费用，令不少居民感到难以负担。随后，部分业主开始质疑工程是否与个别人士或公司存在利益关联。戴忆述，有区议员为其母亲填写政府资助申请表，惟后来发现母亲在不知情下被索取更多个人资料。

戴亦提到，自己本身从事工程行业，他认为工程的设计及报价存在诸多不合理之处。例如，承建商要求拆卸冷气机并封闭单位长达一年，对住户生活造成极大困扰。他声称曾向承建商「宏业」的董事提出分阶段施工，例如每次只处理三至五层，惟对方以资金不足为由拒绝。戴指：「你唔系做义工㗎嘛，我哋畀钱㗎！」他又指，根据业内经验，承建商的利润空间极高，例如拆三部冷气机收费4,500元，远高于市价。

戴又提到，在业主立案法团主席徐满柑当选后，曾成立所谓的「工程监察组」，呼吁熟悉工程的居民协助监工。他本人亦曾积极参与，甚至在中秋节家庭聚会期间专程驾车返回登记。然而，他指出，当选后的徐满柑仅在两星期内便不再理会居民意见，态度转变之大令不少业主感到失望。

戴自文表示，监察组内部曾就工程物料问题提出投诉，例如有居民名叫「老黄」，发现地盘使用的发泡胶易燃，即场点火测试证实存在火灾风险。此外，工人在工地吸烟的问题亦屡禁不止，居民多次投诉但未获正视。戴亦提及，在打风期间，部分单位的窗网出现损毁，怀疑与施工质量及风向等因素有关。

戴自文强调，不少居民早已对承建商「宏业」失去信心，他曾向徐满柑建议终止合约，并赔偿对方后另觅承建商重新报价，惟建议未获采纳。他坦言，居民最初积极参与监察，是希望工程能公开透明，惟最终感到被忽视，不少人已心灰意冷。

宏志阁居民戴自文。

居民称区议员黄碧娇多次带同「党羽」出席重要会议 在会上大声喧哗制造噪音

【11:15】杜指法团曾设立「宏福苑大维修监察组」WhatsApp群组，居民可经主席及委员批准后加入。冯尧曾于2024年10月于群组投诉吸烟问题，又曾指出合约有问题，建议新法团重新审视合约，但对方表示因合约已签订而无法改变。

冯尧指自己也曾是2010年的管委会成员，认为徐满柑任主席后，法团对的授权票的处理方式有问题，表格容许每张授权票填满18名委员，导致个别人士可一次过提名全部自己属意的人选，令其他人无法入选。他曾向多位区议员及民政事务处反映，惟未获跟进。

冯尧又指控，区议员黄碧娇多次带同一批「党羽」出席重要会议。他指该批人士在会上大声喧哗、以胶樽制造噪音，甚至有男性成员以凶恶态度对待发言的女性，女性成员则针对男性发言者。他说此情况在最后一次重要会议，即选定宏业作为承建商的会议中最为明显，声称当日自己在外面未能入内，见会场内黄碧娇团队的人员竟然排队领取授权票及投票表格，会议现场设有摄录机，并有律师、民政处职员等不同持份者在场。当晚外面亦有居民质疑指，「人都未入齐，点解要开会开始投票？」。

冯先生继续指控，因曾被与黄碧娇相关的人士接触，希望他协助支持某承建商，他基于个人原则（「洁癖」）未有入场投票，并强调会议过程有身份证纪录，理论上可透过录影及AI辨识相关人士。

冯尧称自称，有黄碧娇相识的人士主动联络他，要求协助处理某些事宜。对方虽与他素不相识，却突然致电并相约饮茶，行为令他起疑。他指虽然自己没有证据证明对方是黄碧娇团队，但称「我系大埔长大，啲人系鬼系神，望一望都知」，又指黄碧娇所认识的人「非常广泛，最主要就系建筑业」。杜问及联络人的具体姓名时冯尧坦言「唔记得，因为无关重要」，但手上留有对方的电话号码。

居民指控黄碧娇结党营私：企图计划搅乱香港嘅社会秩序

冯尧续称，过往曾就某些事宜向廉政公署（ICAC）举报，但获告知因无涉及「资金流」的证据而难以落案。他指控黄碧娇结党营私，「企图计划搅乱香港嘅社会秩序、阴谋诡计」，更引述已故国家领导人毛泽东的说话，指「敌人往往就喺内部产生」，认为当下的问题正是「内部产生」，建议国安处介入。陆启康回应指，委员会没有相关权力要求调查，冯称委员会能协助找出真相，让国安处参考后加入进行调查。

冯尧亦发现，曾见到社区会堂经常有「一班女人」在填表，当中包括部分委员的太太，怀疑授权票与委员有密切关连；又曾向置邦黎经理查询，质疑法团处理确认授权票的方式，与他在任时由管理处协助出信确认身份的做法有出入，对方及后承认，已全数交由法团秘书负责确认工作。冯尧亦批评部分区议员态度回避，「每次唔听电话又唔见」，认为作为区议员「做到咁都几可爱」。

冯尧指控，早于10年前已经听闻法团成员黄屏屏获邀参加民建联的大埔旅游团，回来后已提出要进行天价约30亿的大维修，指控这次大维修早在10年前已经酝酿，指他亦曾向ICAC查询，但没证据涉及资金流通已无立案。

居民痛失母亲 指控管理处管理混乱 对安全投诉置若罔闻

【10:45】另一名宏福苑居民冯尧居住在宏泰阁3102室，已经在宏福苑居住逾40年，其母亲在火警中不幸身亡。他提到，大火当日下午约2时15分至20分得知火警，约2时50分赶到现场，当时已无法联络母亲。他指出，火势迅速蔓延，涉及三座大厦，棚架倒塌，焚烧严重，消防员无法靠近，只能在外围射水，认为消防已尽力。

冯尧称，他每周三至四次到宏福苑与母亲午餐，并会巡视楼梯及防火门。他发现经常在防火门旁发现杂物，包括桶、一包包需要沟水的粉状物料（疑为建筑材料），阻碍后楼梯通道、防烟门未能自动关闭，尤其是通往天台的门，他曾向管理公司置邦的黎经理反映，要求加强巡逻及记录，但对方未有任何跟进。

他亦批评屋苑管理存在多项缺失，他四次到办事处均未见安全主任，只有一名姓张的职员在场，写字楼职员通常在上午10时后才上班，但工人9时已开工，证件派发程序不严，恐有安全漏洞。他亦曾建议在开工前集合工人点算人数及简报，但未被采纳，又指工人习惯马虎了事，无人监管。

宏福苑居民冯尧。

居民冀有生之年为逝者发声 陆启康哽咽回应：我哋会尽力揾出真相

【10:35】李俊豪表示，在工程展开前，前届业主立案法团主席签署一份涉及大律师的合约，当时不少居民已表达不同意见。他回忆母亲曾尝试向政府机构及廉政公署（ICAC）投诉，但对方仅回复应透过业主大会表达意见，由业主与主席商讨。

李俊豪指出，本人因工作繁忙未能参与投诉，但从母亲及街坊口中得悉，工作存在问题，有相关人士涉嫌偷工减料、虚报工程成本、隐瞒违规情况，以及擅自关闭消防系统。

李提到，经历两次台风过后，有居民向管理方反映屋苑设施受损，但一直未获修复。他忆述：「啲棚网烂晒，冇整过，后来换咗一批新嘅，但佢哋话有规格证书。」

李俊豪直言，宏福苑陪伴他成长，篮球场、单车棚、凉风处处都是回忆。「如果冇大维修，就唔会出现天价工程；如果政府部门认真聆听居民诉求，可能就避免到呢场火。」

他哽咽道：「如果真系冇呢场火，佢哋就唔会走。」李表明，自己并非奢望未来如何，只希望在有生之年为逝者发声，还他们一个公道。「呢份愤怒、痛、呢份不甘心，唔系代表我自己，系代表我妈、我哥、工人姐姐……佢哋永远讲唔到嘅说话。」

委员会主席陆启康一度哽咽，称「我哋只可以话畀你听，我哋会尽力揾出真相，希望你继续努力，我相信好多香港嘅市民都会支持你哋。」

宏福苑居民李俊豪。何健勇摄

宏福苑居民一屋四人不幸身亡 忆视像电话看著哥哥倒下

【10:30】居住宏泰1907室的李俊豪原与父母、哥哥、大嫂、侄女一家6口，及外佣同住。火灾中其母亲、哥哥、侄女及工人不幸离世，仅余他与父亲、大嫂幸存。

李俊豪表示，当日下午约三时，有同事告知发生火警，他随即赶返。约四时抵达大埔，从站内已能望见自己住所方向，但道路已被封锁。约5分钟后，他跑到广福公园，本想冲上楼救母，但公园已被警方围封，无法进入。

他只能致电母亲询问情况。首次通话约在下午四时许，母亲对他说：「阿仔，出面咩都唔知。」母亲表示已自行报警（999），但奇怪为何没有火警钟声、救护车或消防车鸣笛声。反而安慰他说「得㗎啦，咁早消防员会搞掂㗎，放心。」

李俊豪其后每15分钟与母亲通话一次。母亲告知单位内没有水电，侄女肚饿，嘱咐他在外面准备奶粉。李俊豪听得出母亲开始气愤，质疑为何救援迟迟未到。他曾多次到社区中心向警察求助，警方记录了母亲的资料，只叫他耐心等候。

李俊豪忆述，当晚8时许曾有消防员来电，叫他留意电话，说随时可以上楼。他一度暂停联络，等候消防消息，但最终没有收到进一步通知。

直至晚上约9时至9时半，李俊豪及大嫂通过电话，与母亲、哥哥进行了最后一次视像通话。他称画面见单位内「全黑掹掹」，没有任何灯光。家人们已躲进家中大房，哥哥手抱侄女，不断拍打安抚母亲及工人，防止大家睡著，而通话中传达了「愤怒及悲呜」。

李俊豪指，焦急的他及大嫂为救家人四处奔走，曾走到广福邨封锁线，向驻守警察展示手机画面，警察带他与指挥官对话。他提供了家人资料，指挥官叫他继续在外等候。

其后他再走到广福社区会堂旁边的消防救援大车，虽然有封锁线，他忍不住冲了进去，找到消防车，车上有两名女职员。他向她们展示电话，对方表示：「你屋企已经报咗好似8次求助。」但当她们向总部通报「18楼有4位紧急人士一定要救」时，前线人员回复「18楼真系帮唔到，好大火。」最后，他及大嫂只能继续看着电话中哥哥倒下，大嫂不断呼喊著对方，直至通话因对方电话无电中断。

李俊豪曾恳求消防尽快救援，但最终未能挽回至亲性命。他哽咽说：「我哋一家6口，而家只剩下爸爸、大嫂同我。」他表示，事后会努力维系家庭，但丧亲之痛难以平复。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇