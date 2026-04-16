每日杂志‧人物志｜刚柔并济「竹」艺路 林嘉裕破开传统见真章

单手固定竹材，另一只手微微施力，锋利的蔑刀对准竹身中央。随着几声清脆的「喀啦」声，长竹顺势被劈开至底，成为竹艺艺术家林嘉裕（Inkgo）创作素材。经其巧手，竹子呈现出多样面貌，既能是富有创意的蒸笼，亦能化身造型独特的竹艺雕塑。下月，她的作品「大本钟蒸笼」将再度亮相伦敦工艺周。投身竹艺6年，她笑言至今仍对这门传统工艺情有独钟，创作源于热爱而非承传压力，期望继续探索传统与创新之间的平衡，透过作品让大众认识竹艺的价值。

林嘉裕于2021年创作的首件蒸笼作品「钟楼蒸笼」。 受访者提供

林嘉裕表示，不会将传承竹艺视为压力，创作皆因热爱。

世人论射箭，往往只关心能否击中红心。Inkgo却在新作中，将箭靶象征目标、竹箭比喻方式，将追逐目标的那段「隐形」过程视觉化。作品首次登上香港艺术馆，她笑言犹如年少时的梦想终于成真，别具意义。

可塑性高 厚薄柔韧生百态

Inkgo与竹艺的缘份，始于6年前。从香港中文大学艺术系毕业的她，虽然立志在艺术界深耕，却苦于未能找到合适的创作媒介。一次机会下，她透过赛马会「传．创」非遗教育计划认识竹艺，并跟随「明生钢竹蒸笼厂」创办人吕明学习，自此踏上竹艺创作之路。

她笑言，当时蒸笼课程因名额有限，申请者众多，几乎「争崩头」。她经历两轮面试后才成功入选，成为最终5名学员之一，起初只是对传统工艺感兴趣，却在接触竹艺之后，逐渐确立为长期投入的创作方向。

林嘉裕表示，现在每年都会推出变化版蒸笼。图为「聚星楼蒸笼」。 受访者提供

她形容，自己对竹有一种近乎「一见钟情」的感觉——竹既具东方文化底蕴，又能进行立体创作，完美契合了她对创作媒介的想像。竹的可塑性亦令她为之着迷，一根看似坚硬的竹，只需开一个缺口，便能顺势破开；一把刀，足以将其分割成不同厚薄与形态，让她在创作上有极大发挥空间。

不过，她对于竹艺的投入，曾一度令师傅吕明感到担忧，怕她会以制作蒸笼作为职业出路，「现在回想起来都觉得很好笑，他不断怕我辞职。」她分享，师傅曾在教学期间，询问他们一行人从事甚么工作，及为何要来学做蒸笼。直至听闻各自有工作后，师傅才稍感安心，还再三叮嘱这门手艺难以维持生计。

作品海外展出 获交流机会

「师傅那时候还不知道，我用竹子创作的艺术是甚么。」她说，直到完成第一件个人作品并向师傅展示，对方才明白她的工作。Inkgo用竹创作的首件作品为「钟楼蒸笼」，曾在当代非遗展览《超越界限：重塑香港日常》的温哥华展览中展出；其后，她与师傅合作完成的天坛大佛作品，亦亮相于2023年的伦敦工艺周。

林嘉裕（右）师从与明生钢竹蒸笼厂创办人吕明（左）。 受访者提供

她现在每年都会推出变化版蒸笼，例如去年制作了紫荆花造型。她说，希望透过不断精进工艺，制作出让外界叹为观止的作品，「就像吕明师傅一样，只要做好自己的工艺，令更加多人去赏识到竹的工艺；时间的见证是最重要的。」

她不讳言，竹艺如同许多传统手艺，曾因实用而普及，后来因成本与效率问题逐渐被取代，但正是在式微之际，人们反而开始重新意识到其价值，「希望创作的同时，也能传承。」

在竹艺之路上，Inkgo亦有赖一位不可或缺的「隐形战友」，她的母亲。她说，要一人独力完成大型作品绝非易事，十分感谢妈妈在退休后担任助手，无论是帮忙搬运作品，还是协助她调整作品，母亲均不遗余力。母女之间更是配合默契，令她感到安心，「妈妈有艺术触觉，不需要过多沟通，就能帮到我」。

她感慨，当许多艺术工作者面对来自家庭的压力时，妈妈始终鼓励她发挥才华，成为她事业上坚定的后盾。Inkgo笑称，自己对艺术的热爱或源自母亲的遗传与影响，「我觉得我们很合拍，我们喜欢的东西一样，她也会明白我想要些甚么。」

林嘉裕（右）感谢母亲（左）退休后，一直担任她的助手。 受访者提供

妈妈是助手 也是坚实后盾

Inkgo回忆，童年最快乐的时光是与母亲捏泥胶、串珠链；母亲虽未受过专业艺术训练，却曾动手拆卸旧凳、重制家具，这种身教让Inkgo从小就深信自己能驾驭不同工具。即使经历家道中落，由「大屋搬细屋」，妈妈需重新打工赚钱，却始终守护着她的幸福，鼓励她追梦，「我今天会做艺术创作，且自信能做得好，都是因为妈妈的教育——有才华就应该去发展。 」

随着作品相继在香港艺术馆及故宫博物馆展出，她也获得更多海外合作与交流机会。她观察到，不少外国观众对竹感兴趣之余，也期待看到创新的作品。她亦曾在伦敦工艺周现场示范破竹工序，让观众从原材料开始理解竹艺的转化过程。今年五月，她将再次于伦敦展出「大本钟蒸笼」作品；未来数月亦有海外交流邀请。

谈及对有意传承传统工艺的年轻人的建议，Inkgo沉思数秒后道，「艺术的领域很大，最重要的是在这份事业中，找到想专注的那一点进发。」她说，当艺术家最难的地方在于没有一条清晰的路径。即便回望自己走过的这6年，她也难以给出一套标准的答案，但她始终深信，「就算是一个微小的机会，也要做到特别好。」

作品首次登陆香港艺术馆，林嘉裕笑言犹如年少时的梦想终于成真。

5岁童观展后回馈：钻石里放了地毯好漂亮

Inkgo新作现于香港艺术馆「当下——香港艺术展」中展出。回看创作历程，Inkgo坦言远非想像中顺利，但作品面世后，却带来意想不到的收获。

竹艺雕塑作品《箭一》。

林嘉裕在作品《箭一》中，将一根竹筒两边各破开64份，一边保留竹皮，一边保留竹肉。

她分享，《箭一》以「平衡」为主题，需将一根竹筒两边各分开64份，一边保留竹皮，一边保留竹肉。两者柔韧度与重量截然不同，考验如何在结构上取得平衡。她说，处理竹篾时亦不能一破到底，必须精准停在指定位置，再透过火力塑形及编织，过程中任何一条竹篾出现问题，或导致作品失败；材料本身也会影响结果，若某处曾被虫蛀，可能在关键时刻断裂。

竹艺雕塑作品《箭二》。

不过，要数最困难的，还是《箭二》。她形容那段时间是最难挨的阶段，反复修改仍未达理想效果，「香港艺术馆对我来说很重要，变成比较大的压力。」直到农历新年，她外出拜年途中突然有灵感，才得以突破瓶颈。「我很珍惜每一次展出的机会，所以很想那件作品在展览里，呈现到我生活中最满意的状态。」她说。

这段艰辛的创作过程，亦为她带来了意外的回馈。展览开幕不久，她收到一位母亲的讯息，分享其5岁儿子在作品前驻足良久，离开后说：「那个在钻石里放了地毯的艺术品，真的好漂亮」，更主动请求折返拍照留念。

Inkgo笑言，起初未能立即联想到所指的是自己的作品《箭二》，但细想之后，却觉得这个形容出奇贴切，很开心小朋友留意到切割的外形下，包裹着柔软的编织。

记者：潘明卉