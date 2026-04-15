2万新生婴儿奖励金︱至2月底已向逾6.5万人发放 逾1800人获发放两或三次 总金额13.1亿

为期3年的2万元新生婴儿奖励金将于今年10月届满，料新一份《施政报告》会交代后续安排。根据劳福局向特别财委会提交的文件，截至今年2月28日，已向65,522名申请人发放奖励金，总金额约13.1亿元。当局指，政府正就新生婴儿奖励金计划进行详细检讨，包括分析数据和就相关课题进行深入剖析及考量，并会在过程中参考议员及社会上曾就计划所提出的建议和意见。

66,259名婴儿符合领取奖励金资格 约6.5万人奖励金已发放

特别财委会文件披露，截至2月底，奖励期内全港有79,999宗出生登记，当中66,259名婴儿符合领取奖励金资格，当中约6.5万人的奖励金已发放。其中在今年首2个月，有4,034名初生婴符合资格，3,764人已领奖金，涉款7528万元。

1820多个和20多个银行户口获发放两次和三次新生婴儿奖励金

立法会财务委员会于2024年1月19日通过新生婴儿奖励金拨款申请后，政府完成所需内部程序后，向合资格的父母，发放一笔过2万元的新生婴儿奖励金。根据库务署的纪录，在2023年10月25日至2026年2月28日期间，库务署分别向1820多个和20多个银行户口发放了两次和三次的新生婴儿奖励金。

政府指在2023年《施政报告》以组合拳的方式公布一系列的鼓励生育措施，鼓励生育议题涉及众多政策范畴和决策局。为加强支援在职家庭育儿，政府会分阶段增设15所资助独立幼儿中心，预计于2029年底前额外提供约1500个零至三岁的儿童日间照顾服务名额，比现时规模增加近一倍。

另外，政府自2023/24学年起透过关爱基金推行「在校课后托管服务计划」。截至今年2月底，共有205间覆盖全港18区的小学参与计划，提供超过10000个名额。2025-26年度修订预算整体开支约为5.53亿元。

在房屋方面，房委会已推出「家有初生优先配屋计划」及「家有初生优先选楼计划」，为公屋及资助出售单位销售计划的家庭申请者提供诱因，以鼓励生育。在公屋编配方面，房委会已于2024年4月1日起实施「家有初生优先配屋计划」，凡有于2023年10月25日或以后出生而年满一岁或以下的初生婴儿的公屋家庭申请，均可获缩减一年轮候时间。截至2026年2月底，已有约6800宗公屋申请在计划下获缩减一年轮候时间，当中约1100宗已成功获安排入住公屋。

而在资助出售单位方面，房委会已于「居屋2024」及「绿置居2024」，落实2023年《施政报告》公布推出的「家有初生优先选楼计划」，在新推售单位中，预留约4成单位作配额，供参加「家有初生优先选楼计划」和「家有长者优先选楼计划」的合资格申请者搅珠和优先选楼。凡有婴儿于2023年10月25日或以后出生的资助出售单位销售计划家庭申请者，而其在申请截止日期时为3岁或以下，均符合申请资格。以「居屋2024」为例，申请期内房委会共收到约106000份申请表，其中约50000份属家庭申请者。当中参加「家有长者优先选楼计划」及「家有初生优先选楼计划」的申请共有约19000份，占家庭申请者约4成，当中有约800个申请者已通过「家有初生优先选楼计划」成功购买单位。