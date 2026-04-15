国家安全教育日︱幼儿学校办多元化活动 何永贤 : 使国家安全理念在新一代扎根

国家安全是社会大众的责任，而这种责任心，源自对社区、社会以至国家的关心与爱护。房屋局局长何永贤今日( 15日 )早上到筲箕湾崇真幼儿学校，她称很高兴看到学校透过多元化的活动，让幼儿从小建立关心社区、爱护整个大环境的意识，同时学习中华文化、培养爱国情怀。

她形容虽然是幼儿学校的教育活动，但每一环都非常认真。一开始由幼儿园的学生举行升国旗仪式。她称虽然是她见过年纪最小的升旗队员，但几个幼儿园孩子大声喊口号，昂首阔步配合着国歌升起国旗，神态认真，清楚感受到他们对升国旗仪式的重视，及对自己担此重任的自豪。之后，小朋友带来了精彩的中国民族舞蹈表演，舞姿活泼可爱；有小朋友更化身小小导赏员，带领众人欣赏学生们与家长亲手制作的中华文化艺术作品，包括山水画、剪纸、挂饰、拨浪鼓等。

学校不仅透过手作体验让小朋友认识中华文化，也借着不同课外活动推广国家安全教育。展板上的「小绵羊清洁公园」小义工活动中，孩子们专注完成任务的样子，让她印象深刻。这正正让孩子从小明白爱护环境是公民责任，透过对社区活动的参与，更深刻认识自己与社会的关系、可以作出的贡献，这样的归属感、责任感自然就是国家安全最坚实的维护。

她十分欣赏学校能透过日常教学，培养孩子成为热爱和关心社会的好公民，使国家安全的理念在新一代扎根。