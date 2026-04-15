宏福苑听证会｜为何未向广东省消防请求协助？消防处列四大因素解释

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（15日）举行第12场听证会。委员会成员陈健波指出，有市民质疑为何不向广东省消防请求协助，消防处副消防总长（行动支援及专业发展）黄思律续指，大火当晚约10时，广东省已在边境集结约100人及20辆消防车，惟经评估后认为人手足够、两地装备不相容等因素，未有需要广东省消防协助。

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黄思律：再多人手亦难以进入楼层

黄思律指出，当时现场已调配980名消防同事，相等于五级火警的人手规模，而全港每日执勤消防员约1,700人，虽仍有调配空间，但更重要是现场已布满消防车，加上环境极度恶劣，再多人手亦难以进入楼层。

两地装备不相容

黄思律亦详细解释两地装备不相容的问题，指出内地使用的呼吸辅助器与香港不同，气樽无法互补；内地消防喉的接头与香港楼宇系统不配合，需另加转接器。他强调在漆黑火场、要靠触摸前进的环境下，要求内地同事即时适应新系统极为困难。

通讯信号存差异

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃再问及深圳消防员来港支援一事，黄强调并非人手不足，指即使增加人员和车辆，亦未必能提升救援效果。他补充指，两地消防用语不同，香港消防使用的对讲机频道与内地不一致，难以直接沟通。

黄思律指出，在通讯方面，香港消防使用「Mayday」求救信号，内地则用普通话呼叫；香港紧急疏散的响笛为长响，内地则为分段响。在嘈杂的火场中，语言及信号差异可能造成误会，影响安全。

应急协定对接尚未完成

至于粤港澳三方应急救援协定，黄思律解释现时首阶段主要针对地震、水浸等天然灾害，虽然火灾亦包含在内，但属于较后阶段，相关对接尚未完成。他总结，基于上述种种原因，今次火警香港消防未准备好请求内地协助，但长远会朝该方向努力。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：卢江球