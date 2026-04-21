4.25全港戏院日︱今午12时起公开发售 戏票划一收费$30 即睇上映中的金像奖得奖电影

【全港戏院日/香港电影/港产片/再见UFO/风林火山/捕风追影/像我这样的爱情/女孩不平凡】「全港戏院日」本周六（25日）举行，全港52间商业戏院所有场次，不论任何放映格式及影院类型，戏票均划一票价30元。戏票今日（22日）中午12时起，陆续于各大戏院票房及网上售票网页公开发售，每人每次限购4张。

4.22中午12时起发售 每次限购4张

香港戏院商会理事长袁彦文表示，「全港戏院日」不仅是每年电影文化盛事，更是全城受惠的「多赢方案」，以去年为例，单日就吸引了约19.5 万人次入场，有效带动戏院周边商场、餐饮及零售商户生意，鼓励市民外出消费，成功连结了戏院、商户和市民，为本地经济和社区带来了实质的益处。戏院日更为家庭及朋友提供一个享受共聚时光的节目，有助凝聚社区氛围、传递正面讯息。

他又指，直至4月中，香港戏院票房较去年同期升近4成，当中港产片表现不错，认为「只要有好电影，观众自然会入戏院睇戏」，预计今年会有50至60部电影可让市民选择，期望可吸引约20万观众。

目前上映中的金像奖得奖电影：

《再见UFO》：

最佳电影

最佳导演：梁栢坚

最佳女配角：衞诗雅

最佳原创电影歌曲：〈华富一号〉作曲：崔展鸿 填词：梁栢坚 主唱：黄淑蔓

最佳编剧：江皓昕、钱小蕙

《风林火山》：

最佳男配角：杜德伟

最佳原创电影音乐：坂本龙一、Nate Connelly

最佳剪接：张叔平

最佳摄影： Sion Michel、Richard Bluck

最佳音响效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

最佳美术指导：麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees

最佳视觉效果：伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞

最佳服装造型设计：苏柏杰、王汁

《捕风追影》：

最佳男主角：梁家辉

最佳动作设计：苏杭

《像我这样的爱情》：

最佳女主角：廖子妤

《女孩不平凡》：

最佳新演员：邓涛

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廖子妤: 冀市民入场享受大银幕独有震撼

活动大使、演员廖子妤表示，戏院对她而言意义非凡，不只是观影的地方，更是她透过不同角色同观众分享故事的空间，希望透过「全港戏院日」令市民更愿意入戏院，爱上戏院文化，享受大银幕独有的震撼与氛围，感受电影力量。

戏院日入场人士较平日多3倍

文体旅局文创产业发展处文创产业专员黎细明表示，「全港戏院日」成功让更多市民接触电影，培养观影文化。她指，戏院日入场人士较平日多3倍，过去三届活动吸引逾 60万人次观影，约4,400万票房，反应热烈。她称，今年第一季已有本地电影突破亿元票房，复活节档期票房更较去年同期倍增。政府期望好势头持续，并呼吁市民于4月25日踊跃入场支持香港电影并带动周边消费。

她又指，「全港戏院日」不只是提供较优惠的票价，更重要的是希望带领大家重回戏院，重新体验在电影院观影的独特感受，强调戏院观影是一种值得继续支持、值得保留的传统与经验。

「全港戏院日」由香港戏院商会主办、文体旅局辖下文创产业发展处及电影发展基金资助。

记者、摄影：郭文卓

