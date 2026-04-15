宏福苑听证会｜动员80名非前线人员成立支援中心回拨求助电话 消防处指已用尽资源：18条系极限

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（15日）举行第12场听证会。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃在会上播放多段身处火警现场的市民报案录音，其中一段有居民被困厕所，但接线生并未将电话转介消防，最后该居民不幸遇难。 被问如有多人回复求助电话会否更好，消防处副消防总长（行动支援及专业发展）黄思律表示当日动员80名非前线人员成立支援中心，开设额外18条线，已用尽资源，强调「18条系极限。」

杜淦堃在会上播放多段身处火警现场的市民报案的录音，一名身处火警现场的市民致电999，表示被困厕所、浓烟密布，但接线生并未将电话转介消防，反而一直询问「需唔需要揾消防嚟救你走」，最后更说「你有需要你再打嚟啦，好唔好？」最终求助者不幸死亡。黄认同情况不理想，程序上应转交消防跟进。

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报案沟通有改善之处

杜淦堃播出另一段录音，大火当晚9时22分有求助者报警电话，求助者指单位内有哮喘长者，接线人员未有马上转驳至消防，向求助者称会通知消防后挂线。杜质疑，有关电话是否即刻驳给消防。黄回应「两睇」，最佳做法是驳予消防，如求助者有哮喘等其他情况，难以由警方转达，故由消防直接接听是最理想。

杜淦堃指出，「两睇」就是问题，应有清晰的沟通指引。他又指，根据消防纪录，就上述个案，消防当晚10时11分才首次在现场收到讯息，且非警方电话通报消防。黄思律同意，报案的沟通有改善之处。

杜淦堃续指，大火当日消防处长下午约3时20分动员80名非前线人员成立支援中心，开设额外18条线，主要处理「Call Back」工作，被问如果更多人回复求助电话会否更好，黄指已用尽资源，「18条系极限。」

黄思律：接线人员知悉现场正在疏散 不会叫求助者「慢慢等」或「一齐走」

杜淦堃提到，消防处副处长陈庆勇在大火当日16时10分作出8座大厦全面疏散的决定，相关信息是否有必要即时传达至中心内负责接听求助电话人员。黄认为，即使接线人员知悉现场正在疏散，亦不会改变其对求助者的回应方式，例如不会叫求助者「慢慢等」或「一齐走」。

杜淦堃又质疑，若接线人员不知道副处长后已下达疏散令会否构成问题。黄强调接线人员的职责是收集求助者信息并转交前线，而非了解前线每个行动细节， 分心关注现场情况反而会造成障碍。

杜续指，若在下午4时10分已决定启动疏散，能否及早通知未受影响大厦的居民离开，以挽救更多生命。黄不同意，强调必须根据实际环境判断，指可能令居民陷入更危险的境地，接线人员未必掌握全面情况。若未经现场评估便要求居民撤离，部分人可能在公共区域遭遇浓烟或火势，反而导致伤亡。他强调，前线同事需要上门拍门、视察环境，只有在安全可行情况下才带领居民离开，而非单纯叫他们「走」。

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：卢江球