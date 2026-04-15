无业汉涉2019年旺角非法集结脱罪 律政司事隔两年半后上诉得直 上诉庭推翻无罪裁决发还原审

2019年11月10日「和你shop」示威活动中，旺角有示威者集结堵路，期间有消防员及无业汉被捕。2人否认非法集结及使用蒙面物品2罪受审，2021年被裁定罪脱。律政司事隔两年半后，以案件呈述方式上诉，要求推翻无业汉无罪裁决。辩方今早于高等法院同意被告戴防毒面罩及手套，手持萤光棒及携有索带，其叠加效应构成压倒性证据。上诉庭终裁定律政司上诉得直，推翻无业汉无罪裁决，发还原审恢复审讯。

庭上今播放案发片段，控方上诉指案发时在弥敦道和山东街交界恒生银行对出有示威者堵路，46岁无业被告王若诗当时蒙面，右手手持萤火棒，在非法集结现场附近，站在马路上，警方包抄追捕时，被告迎面跑向警方，其行为因此可与无辜旁观者区分开。

戴防毒面罩携索带等叠加效应成压倒性证据

辩方同意被告戴防毒面罩及手套，手持萤光棒及携有索带，其叠加效应构成压倒性证据，然而被告当时迎面跑向警员，此证据对被告有利。法官张慧玲回应指被告算不上跑向警员，而是正被警员追捕，迎面遇上包抄警员。辩方引述原审裁断指被告或因没有犯事才走向警方，被告没有出庭作供，没有证据支持控方推论。法官彭伟昌指观乎被告身上装备，即使被告站住不动，也明显有参与非法集结，若非参与者，还能有何推论？

49岁消防员陈瑞文及46岁无业汉王若诗被控于2019年11月10日，在旺角弥敦道与山东街一带连同其他人参与非法集结，并分别使用一个挂耳式口罩，违反禁蒙面法。

案件编号：CACC14/2024

法庭记者：陈子豪