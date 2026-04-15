已婚人夫疑遭婚外情对象勒索案 法官裁定表证成立 女被告不自辩月底结案陈词

31岁美容师疑与已婚男子发展婚外情后，在2023年6月向该男事主发讯息，涉威胁把2人亲密关系向事主妻子披露，又把男事主的私密照发给事主家人和朋友等，并在一个月内持续发讯息骚扰事主及其妻，涉尝试勒索约55万元。涉案美容师被控勒索及威胁发布私密影像等9罪，控方今完成举证，区域法院暂委法官周燕珠裁定案件表证成立，女被告选择不出庭作供、不传召任何辩方证人。案件押后至4月28日作结案陈词，被告续准保释候讯。

被告王见菁，否认2项勒索、4项未经同意下发布私密影像及3项威胁发布私密影像罪。

控罪指，被告于2023年6月13日至7月12日为使自己或另一人获益，或意图使另一人遭受损失，而以恫吓方式、不当地要求男事主X交出5万元，及要求X的妻子Y交出50万元；并于上述案发期间，分别4次发布一些X的私密影像，及3次威胁发布X的私密影像，意图致使X及Y受到侮辱、惊吓或困扰，而X没有同意发布该些影像。

案件编号：DCCC317/2025

法庭记者：王仁昌