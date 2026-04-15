Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

已婚人夫疑遭婚外情对象勒索案 法官裁定表证成立 女被告不自辩月底结案陈词

社会
更新时间：12:42 2026-04-15 HKT
发布时间：12:42 2026-04-15 HKT

31岁美容师疑与已婚男子发展婚外情后，在2023年6月向该男事主发讯息，涉威胁把2人亲密关系向事主妻子披露，又把男事主的私密照发给事主家人和朋友等，并在一个月内持续发讯息骚扰事主及其妻，涉尝试勒索约55万元。涉案美容师被控勒索及威胁发布私密影像等9罪，控方今完成举证，区域法院暂委法官周燕珠裁定案件表证成立，女被告选择不出庭作供、不传召任何辩方证人。案件押后至4月28日作结案陈词，被告续准保释候讯。

被告王见菁，否认2项勒索、4项未经同意下发布私密影像及3项威胁发布私密影像罪。

控罪指，被告于2023年6月13日至7月12日为使自己或另一人获益，或意图使另一人遭受损失，而以恫吓方式、不当地要求男事主X交出5万元，及要求X的妻子Y交出50万元；并于上述案发期间，分别4次发布一些X的私密影像，及3次威胁发布X的私密影像，意图致使X及Y受到侮辱、惊吓或困扰，而X没有同意发布该些影像。

案件编号：DCCC317/2025
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
2026-04-14 12:21 HKT
港漂公开低成本香港生活：「有丰俭由人的自由」！房租+交通+生活费月花四位数 每日饭钱只需咁多？
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
19小时前
星岛申诉王 | 记者实测 $5400入住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
02:40
星岛申诉王 | 记者实测$5400租住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
放蛇直击
5小时前
伊朗局势｜美伊霍峡对峙惊险画面曝光 革命卫队三喊「最后警告」驱逐美舰
即时国际
4小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
6小时前
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
3小时前
青年由一楼厕所窗爬出单位期间失足堕平台。梁国峰摄
00:43
屯门黄金海岸21岁青年单位厕所门坏遭反锁 爬出窗失足堕下受伤
突发
4小时前
美军启动封锁伊朗港口　包括中资油轮在内5船成功闯关。示意图
01:41
伊朗局势｜美军启动封锁伊朗港口　包括中资油轮在内5船成功闯关
即时国际
6小时前