每日杂志｜艺展潮催生私人导赏服务 标榜专业部分收费不菲 康文署：不容许收费私人导赏

过去数月，本港接连举办多项艺术展览活动，吸引大批旅客及市民入场，掀起一股观展热潮。随着公众对展览导赏的需求日益增加，坊间亦出现标榜由专业人士提供展品讲解、拍照及服装指导等的私人导赏服务，收费由数百元至逾千元不等。有业界人士认为，该类「私人导赏」属于相对新兴的商业模式，过往并未将其视为主要收入来源，故难以界定有关服务的质素好坏。康乐及文化事务署回复指，不容许在辖下博物馆进行收费私人导赏活动；西九文化区管理局亦强调，任何人士不能进行未经馆方安排或批准的导赏活动。

本报发现，社交媒体有机构声称可于香港故宫博物馆内提供「古埃及文明大展」的私人导赏服务。

本报记者在内地社交媒体「小红书」以「艺术展览导赏」为关键字搜索，已发现不少针对香港展览的私人导赏帖文。以今年3月举行的巴塞尔艺术展（Art Basel）为例，一对一的私人导赏，有人开价1650元一日，除了基本的门票、展品讲解外，更声称可规划高效观展路线及提供拍照、服装指导，甚至以「svip当天拥有遇见超多明星的机会」作招徕。该帐户自称「参与画廊与文化艺术类基金会的策划与营运工作」，具策展人及艺术写作者等多重身份，并拥有海外艺术院校及本地大学学历。

有艺术界人士透露，该类私人导赏服务非近期才有，亦认识有经优才计划来港的内地人士，从事兼具艺术与商业元素的工种，会在巴塞尔艺术展期间担任「艺术顾问」，带领客户观展或举办一系列活动。她指出，目前服务的需求已从艺术爱好者，逐步扩展至商业人士。

今届艺术中环（Art Central）汇聚117间画廊及逾500位来自香港、亚洲与世界各地的艺术家。 中新社

她续指，虽然部分人是为了「打卡」而进场，但过程中仍有机会接触艺术，拓阔对艺术的认识，具备一定程度的教育效果，并指类似情况在海外也常见。惟该人士补充，业界一般多以推广展览为目的提供免费导赏，虽然目前难以界定私人导赏的质素好坏，但相信大众仍能透过社交媒体的评价纪录作出判断。

有艺术家曾收做私团邀请

除了短期的艺术展览，私人导赏服务亦渗透至博物馆的热门展览。有不愿具名的艺术家向本报表示，其作品在博物馆展出期间，曾收到私人导赏邀请。对方声称将会举办导赏活动，希望她能到现场介绍作品。该艺术家随后向馆方求证，确认该导赏活动并非由官方举办；稳妥起见，她最终拒绝了邀请，也无法得知最终该导赏活动的具体情况。她表示这类私人导赏服务在以前不多见，个人对此现象持保留态度，不愿立刻判断其好坏。

为进一步了解服务内容，记者以一家六口计划五一黄金周来港旅游2日，希望游览香港不同博物馆为由，向一间声称是本地团队的导赏机构A查询是否所有博物馆都能提供私人导赏，对方回复「可以的」，并强调是香港持牌导游。当记者查询能否去香港艺术馆或香港历史博物馆时，对方却表示，「香港艺术馆逛的（得）很快，展品不如故宫」，并补充「现在故宫有埃及馆，很火爆。M+的展品又好过艺术馆」。

6人两日行程盛惠7000人币

机构A随后提供为期2日的博物馆行程，首日游览香港故宫博物馆及M+博物馆；次日游览香港艺术馆、星光大道及香港历史博物馆，优惠价为人民币7000元，不含门票及交通费，更以「五一老师档期满」为由，叮嘱记者要提早预约。

导赏机构A开价人民币7000元，提供2日博物馆私人导赏服务。 对话截图

导赏机构A提供M+博物馆特别展览「赵无极：版艺匠心」的私人导赏服务。 网上截图

问到其提供的私人导赏与官方导赏有何不同时，机构A则表示官方导赏需每个展馆分开报名，每次45分钟，而机构可以一次性提供3小时的导赏，「故宫导赏员质素参差不齐，我们是香港最好的讲解员，故宫开馆以来就开始讲解，给研学、领导、商务、上市公司都讲解过」，并称官方导赏需要「拼团」，但机构的专业老师可以单独服务，解答问题，更称曾有客人特意组团来听讲解。

该机构其后截图香港故宫博物馆的古埃及文明大展导赏费用给记者，称一位就收费900元，让记者对比一下。惟记者发现，有关截图为「策展人导赏团」费用，根据官方网站，公众导赏收费实为340元。

另一间导赏机构B，则主打古埃及文明大展，表示可提供2小时「深度讲解」，收费为人民币355元，大小同价，并称「已经是比较优惠的价格了」。当记者查询与官方导赏的有何分别时，对方回复称「香港故宫没有讲解哦」。该机构标榜讲解员人均经验300场以上，讲解生动有趣，通俗易懂，并配备专业耳机设备，避免「蹭听」情况。

导赏机构A称官方导赏员质素参差不齐；导赏机构B则称香港故宫博物馆没有官方导赏。

西九管理局：必须事先授权

康文署回复本报指，署方不容许在辖下博物馆进行收费私人导赏活动，若有发现，博物馆职员会拒绝有关人士进入博物馆，或要求他们离开博物馆。署方续指，香港艺术馆、香港历史博物馆、香港文化博物馆、香港抗战及海防博物馆、孙中山纪念馆及香港科学馆等均设有免费公众导赏服务，公众人士可即场参与，详情载于相关博物馆网页。

西九文化区管理局同样表示，任何人士如进行未经馆方安排或批准的导赏活动，馆方有权要求其即时停止有关活动，或请其离开场地。

管理局续指，M+博物馆及香港故宫文化博物馆均提供免费语音导赏，设有广东话、英语及普通话版本，访客可透过流动装置免费享受语音导赏服务，探索馆内展品与它们背后的故事。

业界一般多以推广展览为目的提供免费导赏，目前难以界定私人导赏的质素好坏。 艺术界人士

都大办艺术导赏员培训课程 包含30小时实务培训

不少人曾有「看不懂」博物馆或艺术展览展品的经验，本地近年推出不少与艺术导赏相关的培训课程，冀将专业知识转化为引人入胜的导赏解说。

本地近年推出不少与艺术导赏相关的培训课程。 中新社

香港都会大学李嘉诚专业进修学院与香港导赏员学会合作开办艺术导赏员专业证书课程，内容涵盖中西艺术史、文物考古及导赏的知识与相关技能，另设有约30小时实务培训。都会大学兼读制及海外课程学部表示，导赏员需因应不同观众背景调整讲解策略，例如为本地市民导赏时，可运用更多本地化的比喻、集体回忆或生活经验，容易引起共鸣；面对内地或海外访客，则需补充更完整的文化与历史脉络的解说。

香港中文大学美术系副教授谭伟平表示，艺术鉴赏需建基于扎实知识，甚至包括实际接触文物的经验。他以鉴赏历史文物为例，鉴赏者须具备判断朝代的特质与器物的美感，例如唐代有胡风；宋代则讲求精细，可以放在手上、书房把玩。鉴赏者亦需理解作品的精神内涵，例如北宋绘画中的大山，反映崇尚自然、雄伟；南宋时则因一路迁都，整体呈现一种空寂。

他续指，随着20世纪艺术运动，达达主义、立体主义等不同主义的出现，将艺术概念化、方法化及理论化；若缺乏相关知识，观众往往难以理解作品内涵。对于导赏标准，他认为虽然艺术史知识不可或缺，但鉴赏并无唯一答案，同一作品可因观者背景不同而产生多元诠释。

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