全港各区响应国安教育日 黄大仙区孕育800名「国安小老师」 大埔同乐日共筑国安意识

为响应4月15日「全民国家安全教育日」，适逢国家「十五五」规划开局之年，加上中央政府年初发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，本港各区积极举办活动以深化青少年的国家安全意识。其中黄大仙区举办的「国安小老师」计划，今年首度纳入中学生参与培训，并采用「以大带小」创新模式传授国安知识；大埔区亦举办了「《国安‧家好》同乐日2026」，透过问答比赛及资讯展览，让学生以更轻松的方式了解总体国家安全观。

由爱心全达慈善基金主办、黄大仙民政事务处赞助的第四届「爱在黄大仙 国安小老师 2026」分享会，3月28日于慈云山圣文德天主教小学举行。活动吸引了35间中小学及幼稚园参与，共计600多名学生出席。

中学生制作教材向小学生讲解国安

今年活动推出「升级版」，首次邀请中学生参与培训，并采用「以大带小」的创新模式，由中学生担任「国安小老师」，将国家安全知识传授予小学生；小学生其后再将有关知识传递予幼稚园学生。作为主礼嘉宾之一，民政事务总署署长杜洁丽致辞时表示，计划旨在鼓励中学生以浅白易懂的方式传递国家安全的重要性，让国家安全理念融入日常生活。杜洁丽与其他嘉宾也观看了小学生「国安小老师」示范如何以深入浅出的方式向幼稚园学生讲解国旗的意义。

黄大仙民政事务专员胡巨华表示，年轻人是社会栋梁，应自小培养其国家安全意识。「国安小老师」计划举办至今已培育800名「国安小老师」，成效正面。他续称，今年加入中学生参与后效果更佳，相对于小学生的绘本教材，中学生在接受培训后会亲自制作教材，对国安范畴有更深理解：「例如有学生选择『文化安全』课题，以生活化形式介绍文物，并与小学生一起制作劳作，令学习变得更生动有趣。」

他希望学生能自发向亲友宣扬国安知识，发挥薪火相传的效应，让教育的深度与广度持续扩张。爱心全达慈善基金主席黄业坤亦强调，「国安则港安，国安则家安」，国安教育必须从小做起，做到「多、好、妥」。该基金秘书长兼董事姚逸华则寄望明年能进一步发展，由中学生向家长分享国安知识。

大埔国安同乐日 问答比赛轻松推广国安

另一方面，大埔民政事务处与大埔区扑灭罪行委员会，4月11日于大埔超级城举办《国安‧家好》同乐日2026。活动内容丰富，包括大埔区中小学公民常识问答比赛总决赛及颁奖礼，民政总署署长杜洁丽亦亲临主礼及颁奖。同场亦举行大埔区杰出警务人员颁奖礼，以及大埔区青年网络海陆空义工团颁奖礼，表扬默默守护社区的英雄及热心服务社区的年轻人。

活动现场更设有国家安全教育展览，以及多个由关爱队与大埔区少年警讯筹备的国安主题摊位游戏，令参加者在游戏中学习国安知识，更可以换到精美纪念品。大埔民政事务专员钟慧婷表示，处方在活动中担任统筹角色，希望以轻松手法加深市民及学生对国家安全观点的认识。

她更提及，为了强化学校国家安全教育的氛围，大埔民政处与香港教育大学于昨日也合办「2026 年大埔区全民国家安全教育日 – 创作比赛嘉许礼」，颁发由大埔区中小学及幼稚园学生参与、以「国家安全」为主题的比赛系列奖项，巩固学生国民身份认同。

《国安‧家好》同乐日吸引超过2500人次参与，大埔区扑灭罪行委员会主席陈佩添指出，同乐日今年步入第四年，已成为区内年度标志性活动，效果超出预期，他期望日后继续透过多元化活动，提高居民对国家安全的意识。

