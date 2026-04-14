宏福苑听证会︱总警司曾淑贤明日将作供 曾于简报会哽咽难将所有失踪者带出来
更新时间：18:34 2026-04-14 HKT
发布时间：18:34 2026-04-14 HKT
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宏福苑大火独立委员会明天（15日）继续举行听证明，根据委员会上载的证人作供时间表，明日将会有3名证人作供，分别是消防处副消防总长（行动支援及专业发展）黄思律、香港警务处伤亡查询中心主管曾淑贤，以及香港警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊。
总警司曾淑贤和警司郑嘉俊在宏福苑大火救援期间，不时参与传媒简报会，交代最新情况。其中，曾淑贤在一次简报会中，提及一些遗体烧成灰烬，未必能将所有失联人士带来时，一度眼红哽咽、语带颤抖，场面令人动容。
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