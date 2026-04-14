六合彩︱头奖1800万今晚搅珠 即睇3个最旺号码、最旺投注站！
更新时间：16:50 2026-04-14 HKT
发布时间：16:50 2026-04-14 HKT
发布时间：16:50 2026-04-14 HKT
第40期六合彩今晚（4月14日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,800万元。今晚9时15分截止售票。
28、37、6 搅出最多
根据过往资料，过往50期，搅出最多的号码为28，搅出14次，其次为37、6，分别搅出13次及12次。
10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺
由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分别是：
1. 屯门市广场赛马会投注站
地址：屯门市广场第3期地段277号地下
中头奖次数：48
2. 中环士丹利街赛马会投注站
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中头奖次数：47
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中头奖次数：41
4. 尖沙咀汉口道赛马会投注站
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5. 上环干诺道西赛马会投注站
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖
中头奖次数：41
6. 观塘广场赛马会投注站
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖
中头奖次数：37
7. 九龙湾德福赛马会投注站
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中头奖次数：36
8. 大埔广场赛马会投注站
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9. 上水石湖墟赛马会投注站
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
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