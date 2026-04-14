香港国际机场蝉联2025年全球最繁忙货运机场 年内货运量达507万公吨

国际机场协会今日（14日）公布2025年全年数据，香港国际机场蝉联全球最繁忙货运机场，年内货运量达507万公吨，是自2010年以来第15次高踞全球货运机场排名榜首。

张李佳蕙：机管局加倍努力拓展航空货运新领域

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙表示，香港国际机场再次成为全球最繁忙货运机场，深感荣幸。她感谢航空货运业界共同努力，以及各政府部门大力支持，让机管局持续提升运力，并加强高价值货物、电子商贸履约及跨境转运货物等策略性与高增长领域的处理能力。面对区内激烈竞争及全球经济不明朗因素，机管局将加倍努力，积极提升竞争力，为航空货运业务拓展新领域。

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙表示，香港国际机场再次成为全球最繁忙货运机场，深感荣幸。资料图片

香港机场推多项新措施巩固处理能力

香港国际机场持续推出多项新措施，以进一步巩固航空货运处理能力。UPS于2026年3月在香港国际机场展开其新枢纽项目的建设工程，预计于2028年落成后，该设施每年可处理接近100万公吨货物。

为提升跨境转运效率，机管局去年联同香港及广东省相关部门，共同推出「空陆鲜活产品专属快线」，透过简化清关程序，便利经香港国际机场转运的优质鲜活产品，可于数小时内送达大湾区主要城市。

另外，香港国际机场东莞空港中心自推出先导计划以来，所处理货物的价值已超过570亿元人民币。空港中心首阶段永久设施正在建设，预计全面投入运作后，年处理能力将提升至逾100万公吨。

配合硬件设施及运作流程的提升，机管局牵头推动航空货运供应链数码化进程，以进一步增强效率，完善增值服务发展。屡获殊荣的一站式数码平台「香港国际机场货运数据平台HKIACargo」及「HKIA Cargo Connect」，透过创新、智能及互联的数码生态系统促进业界协作，开拓新业务与合作机遇。