国际创科展︱科技园公司伙16园区创科企业参展 冀促进跨界交流为出海铺路

香港国际创科展（InnoEx）昨（13日）起一连四日于湾仔会展举行。香港科技园公司今年联同16间园区创科企业参展，展出涵盖人工智能、数码转型、电子及机械人、生命健康科技四大领域的创新方案及应用场景，展示园区企业在技术转化、商业落地及跨界协作方面的最新成果与发展潜力。

参展创科企业涵盖四大领域

科技园公司初创企业生态圈培育及发展总监粘清泽表示，是次展览不仅是产品技术的展示平台，更希望促进跨界交流，创造合作及投资机会。为鼓励初创企业，科技园每年会优先安排首次参展的公司，让他们在香港市场获得技术验证及意见，为日后出海发展铺路，「在这些展览中给他们更多机会，希望支持更多创业团队。」

粘清泽：科技园培育计划年均接触千间初创

粘清泽指出，创科展不同于传统以买家为主的贸易展，还吸引投资者、不同科技及传统产业代表出席，期望透过技术结合开拓新应用场景。昨日亦有举办活动，让各公司上台逐一展示技术，获得不少意见。他称，科技园的初创培育计划平均每年接触约1,000间初创公司，六成属种子或种子前阶段，两至三成为种子轮，约一成已进入A轮或以后，其中有数间为「独角兽」；生命健康、先进材料或可持续材料及机械人相关行业表现较为突出。

为支援园区初创公司，他指科技园从四个方向协助他们发展：第一步是每六个月进行里程碑管理，检视产品开发、资金运用及营运困难；第二步是协助初创团队讲述产品故事，以吸引投资者；第三步是透过「Booster计划」安排创办人赴海外六个月，建立当地合作网络；最后是对接投资者。

「医念科技」项目负责人之一李小姐。

人工智能参展商「SOCIF」负责人袁先生。

生命健康科技方面，参展商「医念科技」展出了AI智能语音关怀系统和体感互动运动平台。项目负责人之一的李小姐表示，该AI电话系统可自动致电长者，关心日常生活、提醒服药或邀请参与活动，AI会分析对话内容并生成报告交予中心，以减轻前线人手压力。运动平台则将复康训练和认知障碍训练游戏化，透过镜头或手掣侦测使用者动作，并以AI分析表现，生成报告供中心跟进。现时已有超过300间长者中心及非政府机构使用，平台设有多款小游戏，包括篮球投射、射箭、书法练字等，针对不同程度认知障碍人士。

人工智能参展商「SOCIF」负责人袁先生表示，是次展示了AI视频分析系统，可对人流及车流进行实时智能监测、追踪与数据分析。以商场应用为例，系统可分析不同店舖的人流分布及停留时间，协助业主优化租户配置；在屋苑则可自动识别车牌及车辆种类，方便管理出入及收费。系统亦应用于香港绿色小巴，除即时车速监察外，另提供到站资讯及点算乘客数量。

他称，AI安全驾驶系统亦能监测司机疲劳、分心及车距过近等情况，并即时提醒，提升行车安全。除本地市场外，公司已在深圳前海设立分公司，期望引入内地成熟技术到香港；海外方面，正与泰国合作伙伴洽谈网约车相关项目。

记者：何姵妤

摄影：何健勇