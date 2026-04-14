律师会访京拜会沈春耀 汤文龙：期待未来持续深化合作

香港律师会理事会及秘书长组成的20人代表团，正于北京展开年度公务访问。代表团昨午（13日）拜访全国人大常委会香港基本法委员会，获主任沈春耀及副主任雷建斌接见。双方围绕国家安全、普通法制度实践、涉外法治建设，以及法律专业在新发展阶段的角色与责任等重要议题，进行深入而具前瞻性的交流。

普通法制度是香港最独特、最珍贵优势

律师会在社交平台表示，香港是国家唯一实行普通法的司法管辖区，亦是全球唯一以中英双语运作的普通法体系，在国家宪制秩序下运行，兼具制度稳定性与国际连通性。沈春耀在会上指出，香港最独特、最珍贵的优势，在于「一国两制」框架下成功实践并持续发展的普通法制度。这一制度安排既体现国家宪制的包容与创新，亦为香港长远繁荣稳定奠定坚实基础。

汤文龙：律师会迁址是制度建设与专业发展策略性布局

律师会会长汤文龙在会上表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，具有承前启后的重要意义。律师会将更主动对接国家发展战略，深入思考香港法律专业如何在新阶段更好融入国家发展大局，同时保持高度国际化优势，发挥连接内地与世界的桥梁角色，为国家高水平对外开放与法治建设作出更具建设性的贡献。

汤文龙亦介绍，律师会已于今年4月8日正式迁入中环中心新会址。新会址不仅是硬件上的提升，更是制度建设与专业发展的策略性布局，旨在进一步优化秘书处及各委员会运作效能，为推动涉外法治建设、深化与内地及海外法律界合作提供更坚实的平台，同时为年青律师培育与专业承传创造更有利条件，确保专业精神薪火相传、持续发展。

参观人民大会堂多个重要厅堂

会后，代表团参观人民大会堂多个重要厅堂，包括万人大礼堂、湖南厅、安徽厅及澳门厅，并获邀出席工作晚餐。透过了解人民大会堂在极短时间内建成的历史背景及其所承载的国家发展记忆，理事会成员对国家制度建设的历程与成就有了更深刻的体会，也更深切理解香港在国家整体发展中的定位与责任。

香港律师会衷心感谢沈春耀及雷建斌拨冗接见与悉心安排，并期待未来持续深化交流合作。在「一国两制」框架下，律师会将继续坚守专业自主与法治原则，充分发挥普通法制度优势，为国家法治建设与高质量发展贡献更稳健而长远的力量。