美容师涉勒索婚外情人夫案 事主妻称遭被告攻击外表 并以事主患性病勒索50万元「叫鸡要畀钱」

31岁美容师涉勒索婚外情人夫一案续审。男事主的太太供称，她在日本公干时收到女被告的讯息，获告知丈夫婚外情一事，而女被告更多次发送丈夫的私密照及作出攻击性言论，「话我肥，个样插苏鼻」，又向她的朋友和同事发讯息。事主太太称感到愤怒和困扰，「精神健康出现问题」，而后来被告更指男事主患性病及没有使用安全套，索要20万和50万元，指这是男事主「揾女人嘅赔偿」、「叫鸡要畀钱」。

Y指收到被告发送事主下体照及遭批评身材样貌

被告王见菁，否认2项勒索、4项未经同意下发布私密影像及3项威胁发布私密影像罪。

男事主X的太太Y供称，她于2023年6月13日首次收到来自被告的WhatsApp讯息，当时被告透露她与X之间的亲密关系，并发送X私处的相片。Y称当时感到愤怒、震惊和伤心，她从相片中可以看出X和被告并非一次性关系，而且被告亦发送了一些与X之间的讯息截图，显示出X曾欺骗Y的情况，例如X声称去和朋友聚餐，但实际上去了被告家中。

Y供称，被告发送的讯息中也包含大量攻击或中伤她的内容，例如有关Y的身材和样貌等，「佢（被告）会话我肥，个样插苏鼻……」，而由于Y和X并非睡在同一间房，被告亦因此中伤两人夫妻关系。

每天接下体照并索要20万「叫鸡要畀钱」

Y当时与X正身处日本，Y称她感到愤怒，但因为她该次旅程属公干性质，故也只能按捺下来，而在整个旅程中，她每日都收到被告的讯息，以及各种背景不同的X下体照片；被告更曾发送有关Y子女的相片，及发送在Y家附近拍摄的相片，并表示「佢有一啲好精彩嘅片段，唔知我（Y）小朋友同屋企人想唔想睇」。

Y称她因为感到烦扰，便问被告「究竟你想点」，而被告则索要20万元，更表示「呢20万系我先生（X）揾女人嘅赔偿」，被告更不断重复X患性病及两人性交时没有使用安全套，「佢觉得我先生，好俗咁讲，叫鸡要畀钱」。

收被告来电索要50万并称不付款「有排烦」

Y当时曾问被告如何确保日后不再骚扰或散播X的相片，但被告表示不能保证；Y拒绝向被告付款。Y后来再收到被告透过WhatsApp致电，索要金额更上升至50万元，而被告当时亦说了很多攻击性的说话，「有提过我同先生（X）无性关系，所以我先生揾佢」，又指如果不付款「会有排烦」。Y称当时曾想惹怒对方，故回应道会给予「50万多1蚊」，意指给对方帛金。

此外，Y称当时被告也向她发送一些「睇完我觉得唔舒服嘅相片」，例如Y和朋友、家人的合照等。Y亦得知，被告不断接触其朋友和同事，并发送被告和X的自拍照、以及透露2人之间的关系，及形容X「叫鸡唔畀钱」。Y称「令到我精神受到好大困扰，我做唔到嘢」，因此她和X在6月18日返港后报警，但其后她仍继续收到被告的讯息，直到被告被捕为止。

案件编号：DCCC317/2025

法庭记者：王仁昌