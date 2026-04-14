为车位问题争执围殴姨甥女夫妇 水口村村长父子等3人各囚半年 官斥村长有责任保护村民非袭击他人

大屿山水口村村长陈玉基在2021年9月因车位问题，与儿子及村民围殴村长姨甥女夫妇。3人早前经审讯后被裁定两项袭击致造成身体伤害罪成，裁判官朱文瀚今早在西九龙裁判法院判刑时指，背景报告显示3名被告毫无悔意，多番试图向感化官淡化自己的行为，而陈玉基身为村长，有责任保护村民，而非连同他人袭击村民，终判处他们监禁6个月，3人闻判后由代表申请保释等候上诉遭拒。

村长定罪后仍企图淡化事件毫无悔意

朱官判刑时指，3名被告的背景报告显示他们对事件毫无悔意，被告陈玉基强调自己身为水口村村长，案发时仅属调停，没有参与打斗，显然与法庭的裁断有抵触，法庭早前已裁定陈玉基出手拳打女事主，女事主供称的伤势与医疗报告吻合，而陈玉基则表示与女事主毫无过节，朱官认为女事主不可能冒著妨碍司法公正的风险污蔑被告。惟陈玉基却企图向感化官淡化事件，陈玉基向感化官提及的内容完全不可信。

朱官续斥，3名被告在面对感化官时，企图淡化事件，毫无悔意。被告陈玉基身为水口村村长，理应有责任保护村民，惟他却连同另外两名被告陈永丰及陈柏诚同时袭击两名事主，情节严重。陈永丰在感化报告中表示没有参与打斗，法庭不接纳其说词，陈永丰用硬物袭击男事主，情节严重。而陈柏诚仍继续坚持案发时不在现场，毫无悔意。尽管3人因一时冲动犯案，惟男事主有轻微骨折，案中亦有使用武器袭击，情节严重，终判处3人监禁6个月。3名被告闻判后，由辩方申请保释等候上诉，朱官拒批保释申请。

被告陈永丰。资料图片

村长儿子陈柏诚。资料图片

乡议局副主席林伟强等撰信求情赞村长有责任感

辩方求情指57岁水口村村长陈玉基是土生土长的原居民，中学毕业后移居市区工作，直到2006年母亲身体欠佳，陈玉基便回到水口村照顾母亲。辩方形容，陈玉基与水口村关系密不可分，水口村是他的「根」，连续15年成为水口村村长，任何事都亲力亲为，参与活化水口村的行动，改善保育生态环境及祖屋等，更与非牟利机构及香港观鸟会推动自然保育及复耕计划，为水口村劳心劳力。辩方引述新界乡议局副主席林伟强、香港观鸟会总监余日东及数十名村民撰写求情信，赞扬陈玉基有责任感、落力维系村内文化及宣扬保育意识等。辩方指出，本案的行为与陈玉基的本性不符，望法庭轻判。

30岁装修工人陈柏诚的代表求情指，陈柏诚效法父亲陈玉基推动传统文化传承，参与传统舞龙舞狮活动，薪火相传，亦会照顾智力有问题的妹妹。辩方为57岁装修工人陈永丰求情指，被告已接受教训，明白不可以袭击他人，望法庭轻判，早日回归家庭。

3名被告依次为57岁水口村村长陈玉基、57岁装修工人陈永丰及30岁装修工人陈柏诚，被控于2021年9⽉19⽇，在大屿山屿南道⽔⼝村43号屋外，分别袭击女子潘嘉寳及男子蔡少强，因⽽对他们造成⾝体伤害。

案件编号：WKCC3097/2025(Consolidated)

法庭记者：黄巧儿