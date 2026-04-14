消委会餐厅投诉︱两度查询确认下午茶套餐$298优惠 结帐方知另有条件 客人无奈须付正价$388

消委会餐厅投诉，B西餐厅与一个网上平台合作推出「双人下午茶套餐优惠」，经网上平台预约的客户可以优惠价298元享用该套餐，另有加一服务费。胡小姐认为优惠吸引，遂透过网上平台作出预约。在预约过程中，平台并未显示任何须即时付款的讯息。胡小姐有所疑惑，遂致电向B餐厅查询，职员表示胡小姐只需于预约当日到店出示预约纪录，即可享用有关优惠，毋须事先付款。

致电及入座时 分别确认毋须事先付款即可享优惠

及至用膳当日，胡小姐入座时特意向B餐厅职员出示平台预约纪录，并再次查询是否可享用有关优惠；职员确认只需于结帐时通知收银员即可享用优惠，她遂点选并享用该双人下午茶套餐。然而结帐时，胡小姐却被收银员告知该优惠需在平台预订时以预缴形式付款方可使用。

餐厅称新员工不清楚优惠安排 终须付正价$388加一

她即时向收银员反映早前曾致电查询，并于入座前亦曾向职员查询，两次都获确认可以享用优惠。惟收银员指相关职员为新入职员工，所以未清楚有关优惠安排。最终胡小姐只能无奈地接受正价388元，连同加一服务费，共付款约427元。她对有关收费安排及餐厅职员提供错误资讯感到不满，遂就事件向消委会作投诉，要求退回差价。

B餐厅在消委会介入后重新检视胡小姐之个案，承认职员在确认享用优惠的条件时提供了错误资讯。在消委会的调停下，B餐厅同意向胡小姐退回优惠价与正价之差额，连加一服务费合共99元。及后，胡小姐联络消委会确认收讫有关退款，并致函感谢会方协助，使个案得以顺利解决。

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入座时未获通知用餐时限 店内有空位仍被要求离座

另一餐厅投诉个案，岳先生于中午时段到C餐厅午膳，并点选了一份63元的台式汤面套餐。用餐完毕后，岳先生留在座位上使用手机并稍作休息。其后，一名职员前来告知其入座时间已超过60分钟，遂要求他离开餐厅；岳先生只好随即结帐离开。岳先生指他在店内并没有看到入座时限的告示。入座后、点餐时及用膳期间亦未曾获职员提醒用餐时限。

除外，岳先生表示在结帐离开餐厅时，留意到当时餐厅内仍有多个空置座位。加上职员着他离开时态度欠佳，影响了岳先生是次短暂的用餐体验。岳先生因为不满餐厅安排及服务质素，向消委会作投诉，要求餐厅作出改善。

C餐厅回复消委会时，就事件为岳先生带来之不快致歉。餐厅解释已于大门外张贴有关繁忙时段入座时限之告示，惟理解部分顾客未必在店前驻足，或因此未有留意到有关告示。C餐厅表示已向全体员工发出指引，需于顾客入座时主动告知相关安排，并同时与员工分享个案，以改善服务质素，避免同类情况再次发生或引起消费者误会。随后，会方已将C餐厅之改善安排通知岳先生。

消委会图片