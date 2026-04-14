消委会餐厅投诉︱一句「图片仅供参考」大晒？烧味拼盘货不对办 烧鹅/乳猪变鸭胸/青瓜

【消委会餐厅投诉】香港有「美食天堂」之誉，惟近年来关于食肆及娱乐的投诉成为消委会每年接获投诉类别的榜首，逾1500宗。消委会表示，个案涉及不同范畴，例如食物与餐牌图片不符、未能享用折扣、以及入座时间限制欠清晰指引等。消委会提供的个案之一，客人点的「烧味拼盘」图片和实物仅两食品相符，餐馆却指「图片仅供参考」，未作其他解释。

「乳猪/烧鹅/熏蹄」变「牛展/鸭胸/青瓜」

何小姐与友人到A中菜馆用膳，点餐时见餐牌上有一道「粤式烧味拼盘」，标价198元。餐牌图片显示该拼盘包含乳猪、烧鹅、熏蹄、海蜇及切鸡5款食品；何小姐觉得菜式吸引，遂点了这道菜。上菜后，何小姐发现拼盘只有切鸡和海蜇与图片相符，而图片上的乳猪、烧鹅、熏蹄变成了牛展、鸭胸肉和青瓜。何小姐随即向在场职员查询，职员回应指餐牌上已列明「图片仅供参考」，并未作其他解释。

3款烧味被价值较低食品取代 质疑货不对办

何小姐认为如仅涉及个别食品份量的差异，尚可理解为厨房职员安排食物份量有偏差，但难以接受食品种类与图片所见有明显的分别。何小姐表示，餐牌并没有列明拼盘包括甚么食品，消费者只能倚赖餐牌图示之食品种类作选择。而实际的拼盘中，5款烧味中竟有3款被其他价值较低的食品所取代，有「货不对办」之嫌。因此她向消委会作出投诉，希望会方代为向餐馆反映不满。

消委会吁勿以「图片仅供参考」作为挡箭牌

A餐馆回复消委会，其餐牌已注明「图片仅供参考」。惟会方提醒餐馆，餐牌图片为消费者选择菜品时的重要参考资料，因此餐馆在展示菜品图片时，不应出现明显差异，令消费者产生误会。最终，A餐馆同意向何小姐退回该烧味拼盘的费用，并在餐牌上移除该菜式，以避免同类事件再次发生。

消委会向业界建议，指食物图片是消费者点餐时的重要参考，尤其是拼盘或其他以不同食物组合而成的菜式。食肆不应以「图片仅供参考」作为挡箭牌，应务求图片尽量与提供的菜式一致，甚至可以列明菜式所包含的食物。如部分食材因售罄而需要更换，食肆应主动告知消费者，以供消费者于下单前作知情选择，避免出现期望落差。

香港餐饮联业协会会长黄家和认为整个餐饮业界，不论是快餐店、茶餐厅或高级餐厅，任何一个岗位都应做好本份。

黄家和：业界任何岗位都应做好本份

香港餐饮联业协会会长黄家和表示，内地旅客访港人次较去年同期大增是好事，不过时有内地旅客反映对香港餐饮业不满，特别是服务态度。他认为整个餐饮业界，不论是快餐店、茶餐厅或高级餐厅，任何一个岗位都应做好本份，方可应付种种挑战。

黄家和指，在服务方面，业界与雇员再培训局合作，透过课程改善从业员的服务质素和礼貌，为食客提供更友善、更亲和的服务。同时，业界亦努力提升食品质素，严选环球食材，使菜式性价比更高。