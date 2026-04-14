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导游涉强迫购物旅行社被钉牌 杨淑芬：向社会发出零容忍警示

社会
更新时间：09:41 2026-04-14 HKT
发布时间：09:41 2026-04-14 HKT

旅游业监管局昨日（13日）宣布撤销「日月星旅行社有限公司」牌照，指涉威逼内地旅行团旅客购物等。旅游业议会总干事杨淑芬今（14日）于电台节目表示，今次事件对香港旅游业的声誉造成严重损害，旅监局做法虽严厉，但非常合理，向社会发出零容忍的警示，有正向作用的决定，又相信事件只涉部分业内害群之马，属个别事件，大部分从业员都是守法及专业的。

对于社会普遍出现一些平价团，她承认近大半年都有讨论这些旅行团，但当中没有涉及威逼购物，只是包含部分自费项目，若有部分旅客愿意参与即可维到成本，再多旅客参与就有赚等，强调不是说鼓励这种团出现，但的确当中无涉及威逼。

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「五一」黄金周将至，她表示，希望当局可以加强巡查，有信心不会再出现这种情况，重申今次事件是业内有害群之马，个别不守法的人士去做，鼓励当局向旅游多做宣传，一旦发生这些事可以作投诉。

梁芳远：低价团讹称获资助 来港「一定有嘢搞」

旅游联业工会联会顾问梁芳远在同一节目亦表示，支持旅监局的做法，但对有威逼团不感到惊讶，始终社会上充斥很多极低价的旅行团，「收9.9元，说是旅某局的资助，做法很猖狂」，重申香港要资助不会只资助单一的旅行社，这些很明显是为吸客，来到香港「一定有嘢搞」，只是有些导游做法高明些，软性去推销。

她更称，很多时正常成本的旅行团都无人问津，很多消费者都钟意平价团，便宜才会多人报，感觉很唏嘘不知如何去解决。她强调香港有相关的法例去规管，包括旅行团详细行程要上报，购物点的数量等，形容大家都知道有红线，今次是「踩过界」，钉牌事小，应该再罚重些。

记者：郭咏欣

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