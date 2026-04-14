每日杂志｜在校课后托管拟拓规模 释放基层劳动力 业界促放宽门槛 增拨资源惠及双职家庭

「在校课后托管服务计划」推行短短数年，参与学校及服务名额录倍数增长，政府打算扩展计划。社福界指，该计划成功协助弱势社群及单亲家庭成员外出工作、帮补家计，有效纾缓家庭压力及提升亲子关系。目前，基层社区的小学参与度较高，教育界指，仍有个别学校因行政成本而却步。有资深社工指，不少收入不高的双职家庭亦希望申请，建议放宽申请资格并增设付费模式，当局亦宜收集参与家庭的收入变化的数据，以检视计划成效。

当局指，「在校课后托管服务计划」取得成效，未来推动更多类似的课后托管服务。

政府于2023/24学年起推行「在校课后托管服务计划」，由学校提供场地、关爱基金拨款资助，并委聘非政府机构营办，让有需要的小学生于课后留校托管，方便家长外出工作。计划首年招募7个地区共59间小学参与，提供约3000名额。参加计划家庭若符合领取综援等入息要求，可免费使用服务。

至2024/25学年，计划扩展至全港（见表），共126间小学参与，名额增至约5900个。去年《施政报告》优化计划，取消名额上限。截至上月，参与小学增至205间，提供约1.05万个名额，当中包括有特殊教育需要（SEN）学童。本月初，行政长官李家超到访九龙城一间小学后表示，计划已达KPI（关键绩效指标），将作扩展。

家长：有助减少亲子冲突

前线社工Sam指，计划下，非政府机构于每日放学后至傍晚6时，提供不少于3小时的在校托管服务，为学童辅导功课及温习，并提供游戏及课外活动；若情况许可，服务可延至晚上7时或之后。不少受助的单亲或低收入家庭妇女反映，可趁子女课后留校期间外出工作，增加收入。

Sam称，有兴趣参与计划的小学会预先联络区内非政府机构商议，按学校及学生情况拟定服务内容。他提到，申请名额很早爆满，但执行上偶遇小问题，当学校因教师进修日停课，或因校园装修无法提供校舍，服务机构仍须安排学童到其于区内的中心托管，但不少家长反应冷淡，导致资源浪费。

另一位社工阿君亦指，有家长误将计划视为「补习班」，期望能催谷成绩，后因期望落差而退出，反映未来需加强解说。

家住深水埗区的陈太，去年9月曾申请失败，直至今年2月获通知有空缺。她称，过去曾为子女申请「小学生课余托管服务」，但要先由学校接子女到机构，不及「在校课后托管服务计划」方便。她现时利用上午「买餸」及打理家务，中午至傍晚则兼职工作，加上子女于校内完成功课，减少亲子冲突。

单亲妈妈May称，其女儿就读的北区小学未参加计划。她每日接女儿回家后，常就功课及温习起争执，「煮晚饭期间要出来5至6次看功课或默书，压力沉重。」

有妇女指，可在子女留校期间兼职工作，帮补家计。

香港单亲协会现时为沙田区一间小学提供服务，该会总干事余秀珠指，有妇女担心下学年未必申请到计划，恐影响未来的工作安排及收入。她建议当局可增加服务延续性，让已获得服务的家庭优先延续，达致长期支援的目标。

增加津贴吸纳临时工

现时非政府机构须按参加名额安排福利工作员跟进服务及聘请导师，社工Sam指，现时导师与普通学生比例为1比8，SEN学生比例则为1比5。他认为数字上足够，但个别SEN学童可能较敏感，建议增加相关导师比例，以防发生突发事故。

Sam亦指，跟进计划的福利工作员须兼顾行政及前线工作，一般于上午处理文件，下午到校监察。他提到，自《强制举报虐待儿童条例》生效后，前线员工都加倍小心留意学童情况，认为在可行情况下增加社工支援名额，可望提升服务效率。

现时基层社区如深水埗、黄大仙、葵青及荃湾，均有过半数资助小学参与计划，反映需求甚殷。对个别学校未有参加，教育界人士利哲宏称，当中涉及增加学校行政工作，如于校内进行招募、印制家长名单、编排课室及联络非政府机构等有关。

香港教育工作者联会副主席梁俊杰亦指，计划下学校延长开放至晚上6时或7时，在招聘临时工时遇到困难，因不少临时工是区内街坊，亦面对回家准备晚饭及照顾家人的压力，建议增加津贴作吸纳。他指，当局未来宜增拨资源，于基层社区吸纳更多小学参加计划，如奖励区内成效较佳的学校成为榜样。

收集收入变化数据检视成效

立法会议员林振升亦指，计划的优先服务对象为综援或低收入家庭学童，但留意到不少双职家庭不属中产水平，难以聘请外佣，但收入亦超综援门槛。他建议，当局容许双职家庭申请，并订立收费机制，「估计双职家长愿意支付每月1000或2000元的费用。」他亦建议当局定立每年增加学校参加计划的指标，以作有系统规划。

资深社工符先生亦指，「在校课后托管服务计划」原意是透过托管服务，释放妇女劳动力。他称，坊间所见不少参加计划的妇女自食其力为子女树立榜样，认为当局可收集参与家庭的收入变化数据，并分析原因，以检视及优化计划成效。

行政长官李家超本月初到访九龙城一家小学，了解该校推行「在校课后托管服务计划」的情况。

劳工及福利局回复指，个别学校考虑不同因素以决定是否参与计划，包括学生需要、校内或邻近社区是否有类似服务等。政府会密切留意服务计划的推行情况，研究将「计划」进一步扩展，充分利用资源，让更多家庭受惠。

导师背景多元 不乏退休教师专业人士

「在校课后托管服务计划」的其中一个重要元素是导师，有希望继续贡献社会的退休教师及专业人士，亦有视之为「人生实验课」的大学生。

香港单亲协会总干事余秀珠指，参与计划的导师中不乏高学历和专业人士，如退休校长、教师、社工及工程师等，部分人有托管经验。她指，前两者利用本身教学经验，跟进学童功课及作出辅导，后者则视为回馈社会的机会。

香港单亲协会总干事余秀珠建议，当局增加服务延续性，让已获得服务的家庭优先延续。

为提升学童兴趣，导师Leo于游戏环节加入布袋球等新兴运动，喜见学童反应踊跃。另有导师指，曾有初小学童因妈妈延迟「接放学」而表现失落，误以为是成绩不理想的惩罚，经解释后对方知悉计划原意，渐表现投入。

导师中亦有大学生，当中社工系学生Jane指，导师的工作可以接触有特殊教育需要（SEN）在内的学童，让她可以学习到与不同性格及学习需要的孩童相处，故视作珍贵的实习体验。

记者：关英杰