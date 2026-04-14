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律师会理事会访京首日下午拜访外交部 双方深化合作及加强人才培养

社会
更新时间：00:35 2026-04-14 HKT
发布时间：00:35 2026-04-14 HKT

香港律师会会长汤文龙13日下午率领理事会代表团拜访中华人民共和国外交部，获外交部条约法律司司长齐大海接见。双方就深化国际法律合作、加强涉外法治人才培养，以及香港法律专业如何更好服务国家整体外交工作等议题交流意见。

汤文龙表示，在当前国际政治及经济形势日趋复杂、多边关系不断变化的背景下，法治精神与制度互信尤其重要。他指，法律不仅是维护秩序与公义的基石，更是促进国际交流与合作的重要桥梁。香港作为国家唯一的普通法司法管辖区，在「一国两制」框架下长期实践普通法制度，既与国际法律体系接轨，亦深度融入国家发展大局，在国际法律服务及跨境争议解决方面具备独特而不可替代的优势。

香港律师会指，一直透过外访及国际交流，从专业角度向外界介绍香港法律制度的运作与优势，并说明「一国两制」的宪制基础与实践情况。在国际社会关注法治与制度稳定性的背景下，清晰讲解香港普通法制度的发展及与国际接轨情况，有助加深外界理解及信心，亦有利推动跨境法律合作。

齐大海在会上介绍国际调解院的最新发展，指该机构致力推动以对话和协商为基础的争端解决理念，为国际社会提供多元化的争议解夬选择，并强调其定位并非取代现有国际机制，而是作为有益补充，为解决国际争议提供新的思路。齐大海亦感谢香港特区政府及法律界的支持。

香港律师会表示，会继续与国际调解院保持专业交流，支持相关制度建设，并鼓励业界参与调解专业发展，巩固香港作为国际法律服务及争议解决中心的地位。

齐大海亦肯定香港律师会向国际社会阐释「一国两制」的历𦘒脉络与未来发展方向，期望香港进一步发挥法律人才及国际交流平台优势，推动两地法律界深化交流合作，并指中央政府将持续保持沟通，听取业界意见。

香港律师会表示，会将继续秉持专业精神，积极参与国际法律对话与合作，说好香港法治故事，清晰展现「一国两制」下普通法制度的稳健运行与制度优势，为国家高水平对外开放与国际法治交流作出更大贡献。」

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