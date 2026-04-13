康健「多诊室中心」进驻北角 7天连红日应诊 诊金连药费199元 冀医疗更经济实惠

康健国际医疗集团（3886）近年重组本港医疗布局，其「多诊室医务中心」正式进驻港岛区，于北角开幕，主打高性价比一站式医疗服务，周一至日连公众假期全天候应诊。康健医疗营运总监陈振康表示，新模式的医务中心提供低至199元诊金及药物，并将专科服务引入社区，旨在打破传统商业模式，期望「make healthcare more affordable（让医疗保健更经济实惠）。」

涵盖全科、耳鼻喉科及呼吸系统科

康健医疗继早前于彩虹及深水埗设立「多诊室医务中心」后，今天（13日）亦于北角开设「康健综合医务中心（港岛东）」，选址邻近地铁站出口的民生区，以方便居民及上班族，范围涵盖全科、耳鼻喉科及呼吸系统科，并于星期一至日及公众假期天天应诊，亦设有线上问诊服务。

陈振康：康健负责营运 医生专心睇症

陈振康指出，多诊室医务中心有别于坊间传统单一医生开设诊所，而是由数名医生进驻一个医务中心，提升营运效率，「医生可以专心睇症，药费、营运、市场定位由康健负责，病人唔会因为揸住医疗卡有唔同待遇」，而康健透过低毛利及低收费，提升销售。

新模式三赢 基本药费平过一般门诊

他指，新模式最终将达至三赢局面，包括病人药费更便宜、医生诊症量增加，以及该公司业务表现更佳。他称，目前多诊室医务中心制定199元涵盖诊金及3天基本药物，一般较其他普通科门诊300至400元水平便宜。

设有专科服务 邀请不同医生驻诊

另一边厢，多诊室医务中心亦设有专科服务，邀请不同专科医生至少一周驻诊一天，期望可扫除专科集中在中环、旺角等概念，而是走入社区，诊金亦会便宜30%至40%。

拟数月开新一家 长远遍布各区

对于开设诊所计划，陈振康期望每数个月开一家，长远达到全港18区中，每区均有一至两家多诊室医务中心，预计两至三年完成布局。他指出，由于新模式的医务中心已全天候营运，期望在民生商场租舗时「唔好喺楼梯底、厕所位」，而是集中在人流密集的位置；另外因应本港有一些大型舗位丢空，康健亦构思设立体检中心，但强调开诊所速度取决于位置、市场趋势，以及加盟医生的数量。

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