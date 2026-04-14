启德体育园1周年︱打造环保盛事 年减1000吨碳排放

启德体育园自开幕仅一年，已成功举办近50个、合共逾120场国际及本地的体育和娱乐盛事。启德体育园总监（营运）吴守坚表示，体育园定位不仅是盛事场地，更希望成为香港推动盛事与环保并行的示范平台。园区采用绿色建筑与生态设计，应用节能及可再生能源系统，推动「走塑」文化及全面废物管理等，致力打造低碳赛事空间，例如主场馆屋顶有逾一成面积铺设太阳能光伏板，为场馆持续供电和热水，每年可减少约1,000吨碳排放，相当于种植约4.34万棵树。

海水制冷 省约30%能源

吴守坚指，体育园由规划初期已全面融入可持续理念，并贯穿设计、建造及营运三个阶段。以即将举办的七人榄球赛为例，场馆以安全、有效、无碍体验为原则，妥善处理降温、通风、照明及废物管理等细节，确保运动员能专注比赛，观众亦能全情投入。透过这些设计，观众在享受赛事的同时，自然而然地成为可持续行动的一部分。他提到，场馆接驳启德区域供冷系统，透过中央供冷站利用海水制冷，经地下管道把冷冻水输送至整个园区，较传统气冷式空调系统节省约30%能源。场馆供冷系统亦可按需要局部调节，为球员提供专属的舒适度。主场馆内5万个座位均设有独立出风口，毋须冷却整个大型空间也能达到降温，即使在香港最炎热的月份，也能确保观众获得更好的观赛体验。

园区亦积极推动「走塑」文化，吴守坚表示，园区内所有食物容器均采用具环保认证的可降解纸杯及纸盒，并配合木餐具、竹筷及竹浆纸餐巾；饮管及杯盖则主要以甘蔗物料制成，并采取「应要才给」的安排，在不影响用餐体验及衞生的前提下，尽量减少使用即弃胶。他提到，以前市民或觉得纸饮管易软影响体验，现在园区内使用的饮管质地较硬，使用便利。

为符合安全规定，园区在活动期间对观众携带水樽入场有所限制。吴守坚指，场馆内设置多部饮水机，为访客提供经过滤及紫外光消毒的饮用水，并配备可降解纸杯。园方会定期更换滤芯、清洁水缸及检测水质，访客可放心饮用。而在每场活动前，清洁承办商亦会为饮水机进行全面清洁，避免微生物滋生及污染物积聚。

大型分解系统 年处理逾200吨废物

同时，体育园亦引入了大型废物分解系统，将园内产生的厨余、纸杯及其他纸制容器即时转化为堆肥，减少废物弃置量及运输和清洗容器所需的额外资源及碳排放。吴守坚表示，系统每年可处理超过200吨废物，当中近85%的固体废物会转化为水蒸气，即使在活动高峰期，亦可大幅缓解大型活动期间的废物弃置量。换言之，于一连三天的七榄赛事中，观众所使用的纸盒、纸杯，最终会化作花圃的养分，形成资源循环的闭环。

为进一步实践惜物减废和资源循环，体育园在主要出入口设置分类回收站，并安排专责回收大使于观众进场及散场时推广分类回收，即场回收有用的废物及资源。活动期间，园区设有逾220个分类回收箱，以回收食物包装和纸杯等，并由专责清洁及回收队伍即时分拣，确保废物可以高效处理。

此外，体育园的综合数据库透过多个智慧建筑管理系统，即时整合温度、二氧化碳浓度、人流分布及能源使用等数据，并按各区情况动态调整冷气、通风及照明。园区同时亦提供多项智慧城市服务，包括WiFi热点、室内定位系统、智能泊车及流动应用程式支援。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩