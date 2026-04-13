日月星旅行社涉威胁内地团友购物遭钉牌 公司大门用纸皮封上 仍有着灯惟无人应门

旅游业监管局今早（13日）宣布撤销「日月星旅行社有限公司」牌照，指涉威逼内地旅行团旅客购物等。《星岛头条》记者下午上门查询，发现其登记地址位于尖沙咀汉口中心的公司大门已用纸皮封实，无人应门。

公司内仍亮灯 惟记者按钟无人应门

记者上楼后所见，公司玻璃正门已用纸皮和纸张完全封住，透过纸张缝隙可知内里仍亮灯，惟记者按门铃无人应答，拨打旅行社电话未有人接听，入口位置则能听见室内传来电话铃声。此外，入口招牌已拆去，内里灯管暴露在外，大门并未张贴任何告示作交代。

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涉威胁不消费的旅客须补回团费差额

旅监局今日表示，日月星旅行社于今年1月至3月期间，在接待有关内地入境旅行团时，未有采取一切合理步骤确保旅行团参与者不会受制于威逼购物；而涉事导游曲华于2026年3月接待相关旅行团时，在前往购物点的车程途中发表不当言论为难旅客，并威胁不消费的旅客须补回团费差额等。

旅监局已撤销涉事旅行代理商及导游的相关牌照，并表示会继续跟进及调查，不排除采取进一步纪律制裁或检控行动。

记者：周育莹

摄影：何君健