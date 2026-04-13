斯里兰卡落地签︱特区护照持有人先申请电子旅行授权 到埗可逗留最多30天
更新时间：15:00 2026-04-13 HKT
发布时间：15:00 2026-04-13 HKT
发布时间：15:00 2026-04-13 HKT
特区政府接获斯里兰卡民主社会主义共和国驻华大使馆通知，香港特区护照持有人在前往斯里兰卡前经网上申请电子旅行授权，可在抵达斯里兰卡班达拉奈克国际机场时，获得逗留期最长30天的入境签证。
入境处：安排有助两地加强旅游、文化和经济联系
入境处发言人称，斯里兰卡是「一带一路」沿线国家。在「一带一路」倡议下，此落地签证安排为香港特区护照持有人带来更大的便利，并有助两地加强旅游、文化和经济方面的联系。
连同斯里兰卡在内，现时共175个国家及地区给予香港特区护照持有人免签证或落地签证待遇。
详情请浏览以下网页：www.immd.gov.hk/hkt/service/travel_document/visa_free_access.html
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