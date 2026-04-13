调查揭仅两成三人愿生育 年轻世代对生育越趋却步 妇联：仍未突破三大结构障碍

香港妇联指2025年香港登记新生儿有约31,000名，综合生育率降至0.8，为历史新低。妇联今日公布「2026年港人生育意愿问卷调查」结果，当中77%受访者表示不愿生育，经济压力为生育最大阻力，占比逾98%，其次则为房屋短缺（92%）和工作繁忙（80%）。调查报告指这三大制约因素仍根深蒂固，结构性障碍仍未突破。

年轻世代对生育越趋却步

妇联指，过去两年受生育政策的初期鼓励，港人生育意愿有缓慢上升，但今年港人生育意愿回落，仅23%受访者表示愿意生育，较去年下降5.1%。当中30-39岁群体生育意愿最高，占33%，与去年相若，而19-29岁群体则由约23%降至16%。报告指年轻世代面对事业起步、就业不稳、居住困难等多重压力，对现有政策的感受度最弱，因而对生育越趋却步。

优先选楼政策 对私楼中产无直接帮助

妇联表示，经济压力、房屋短缺和工作繁忙这三大制约因素仍根深蒂固。住屋问题方面，调查指出，虽然市民认为「家有初生优先选楼/配屋计划」较有效提升生育意愿，于10分满分中分别获6.37分及6.24分，但计划仅涵盖资助出售单位及公屋，对多数在私楼市场挣扎的中产家庭并无直接帮助，或可解释为何住房问题仍被92%受访者视为制约。

妇联副主席欧阳宝珍指出，现有的2万元奖励金有实质鼓励作用，形容「千万不要取消」，更建议政府优化政策，譬如研究针对第二胎以上提高金额的可行性。妇联又建议政府将现行划一免税额改为「累进制」，使第二名子女免税额高于第一名，传递「多生一个，优惠倍增」的信号。此外，亦建议再加码住房政策，例如让有子女家庭购买私楼时获印花税减免等。

记者：周育莹