每日杂志‧人物志｜兼顾二胡与说唱 传承地水南音为己任 杨恩华壮志成立共融中乐团

视障艺术家杨恩华下月将踏入人生新里程，事缘他将完成演艺学院5年课程，投身全职工作。一个阳光明媚的下午，在古雅茶室内，他诉说着演奏二胡与推广地水南音的抱负，以及成立共融中乐团的宏愿，神色间踌躇满志。地水南音与视障人士渊源甚深，如今他走上前人的路，冀重现其说唱本色，同时撰新词、谱新曲，盼活化传承。眼疾夺去了视力，但他内心澄明，目标明确，正身体力行投入伤健共融的世界。步出茶室，迎着骄阳，他背着二胡，以手杖引路，缓缓朝梦想进发。

杨恩华立下成立共融中乐团的宏大理想。 受访者提供

杨恩华定期参与演出，每年进行一至两次大型表演，又外访推广中乐。刚过去的复活节假期，他赴深圳演出，本月底又将联同其他视障人士表演，下月更马不停蹄参与演艺学院的毕业演出。对未来的路，他早拟定方向，立志成为二胡演奏家及传承地水南音。他曾入读心光盲人院接受音乐培训，现时亦是驻机构音乐家，教授「心光」师弟妹、其他视障人士及健视人士拉奏二胡。

杨恩华现时担任导师，教视障及健视人士拉二胡。 受访者提供

杨恩华早前到酒楼品茗，体验港人饮茶风味。 受访者提供

公园演奏被当乞丐 谱曲《瞽者说》

南音是首批列入香港非物质文化遗产代表作名录的表演艺术，属广东地道说唱表演，故事性强；地水南音则是由失明瞽师及师娘所演唱的南音。杨恩华爱文学，赞叹不少南音的词作优美典雅。他指出，经典曲目如《客途秋恨》及《男烧衣》，均以诉情或哀怨为主轴，因篇幅短，展现南音的精华，故流传最广。

粤剧老倌阮兆辉致力推广南音，杨恩华感谢他常作指点及鼓励。受访者提供

说到地水南音，他很有抱负，以传承为己任，「希望开辟一条自己的路」。除埋首典籍，如从木鱼书中发掘故事，他亦为南音曲目谱新词，又尝试创作南音新曲。早前，他将自身在公园演奏二胡时被途人误当乞丐、施舍金钱及出言轻慢的经历，化作新曲《瞽者说》，表达残障人士渴望平等尊重与社会共融的诉求。

杨恩华撰新曲《瞽者说》诉说共融梦。

心光盲人院暨学校院长郁德芬，鼓励杨恩华作多方面尝试。 受访者提供

说唱是南音的本色，昔日表演者花数星期说唱长篇故事。近日，他忙于整理《三国演义》等长篇故事，盼日后找到场地定期演出，「每星期说唱1小时，让南音慢慢回到公众视野。」在速食年代，如何活化南音，让年轻人认识及接纳，他亦有想法，「考虑加入现代化内容，或引入年轻人感兴趣的玄幻题材。」

祖母鼓励学二胡 参演音乐剧

杨恩华的音乐路走来不易，然而二胡及南音却在关键时刻走进其生命，成为引路明灯。因早产影响视网膜，他先天只有五成视力，小六时因白内障手术失败跌至一成。当时他意志消沉，祖母不忍他颓废度日，着他学习二胡，谋一技之长。他忆述，首次拉奏后便萌生兴趣，继续钻研。

杨恩华于2014年来港，3年后视力退化，一夜失明。 受访者提供

12岁时视力退化曾令杨恩华意志消沉，祖母鼓励他学习二胡，成了人生的转捩点。 受访者提供

2014年他来港定居，先后入读心光盲人院暨学校和闽侨中学，完成中学课程。3年后，他一夜之间失去视力，由看到别人容貌轮廓，到只余光感，跌入人生低谷。

那时候他正参演音乐剧，每日排舞演练，并在剧中拉奏二胡。当时他万分难过，但提醒不能因个人的不幸影响整个团队，最终顺利完成演出。这次经历让他领悟到视力并非人生的一切，遂重新学习用手杖走路，积极适应新生活。

杨恩华多次外访交流，曾在纽约街头拉奏二胡。 受访者提供

视力退化后，他看不到曲谱，幸得导师体恤，每首乐曲为他唱谱4次。课后他回家听录音，「学习时间较健视人士多4倍。」导师亦执手相教，让他感受拉奏二胡的指法和弓法，令其二胡技艺大大提升，屡获奖项。

重提这些不幸遭遇，别人也许自怜自伤，他却没放心上，还开玩笑说，「2017年之前认识的朋友，样貌从此定格在那一年。」

2021年，他首次接触南音。翌年，他于演奏会邀请南音艺术家作表演嘉宾，其后正式学习南音。

拿捏说唱韵味 过程甚艰辛

杨恩华祖籍黑龙江省，来港后才学习广东话。他直言，广东话是学习南音第一大难题，更大困难是难以拿捏说唱时的韵味；韵味无法用语言表达，「老师说我有时唱得太重，现时他是勉强接纳。」他亦努力搜寻资料，了解作者笔下的人事风貌，以作揣摩。

地水南音由瞽师自弹自唱，已故杜焕先生右手弹古筝、左手打板，同时献唱。杨恩华因双手分别拿着二胡及拉弓，故自制「牛头梆子」，于演出时以脚踏打板兼顾说唱。他喜孜孜说，「我已经成功做到自弹自唱。」

杨恩华出生于黑龙江省，先天只有五成视力。 受访者提供

身穿最喜爱的明黄色唐装，杨恩华指长远目标是成立「共融中乐团」，让健全及残障乐手一起演出。近年本港致力推广伤健共融，他亦投身其中。本港残障乐手不多，他盼望残障人士及有特殊教育需要人士，能接受高等音乐培训，以吸纳人才。

文体旅局局长罗淑佩早前到访心光盲人院，杨恩华接待及表演。 受访者提供

早前，文体旅局局长罗淑佩到访心光盲人院，「心光」院长郁德芬及杨恩华反映诉求，争取借用康文署场地作南音或其他艺术表演的场地。除此，他盼望争取恒常的共融艺术场地，让共融艺术植根发展。

杨恩华性格率直，对一些打着「共融艺术」旗号的活动不吐不快。他指，真正的共融是让残障人士可参与表演其中，而非靠手语翻译或口述影像了解内容的座上客。

世事没有如果，尝试过后才知道结果。未来的方向，他已了然于胸。纵使途中可能满布险阻，他仍愿意坚实地踏着前路，昂首追逐理想。

天光墟偶遇知音人 成就今天演奏路

人生旅途上总遇上不同的缘与分，有些人萍水相逢，却足以改写一生。12年前，杨恩华初来香港，在深水埗天光墟偶遇一位二胡「发烧友」，成为忘年之交。这位知音人惜其天分及才艺，建议他入读心光盲人院，继而考进演艺学院，走上今天的演奏路。

重提这段往事，杨恩华仍然激动，「他是我生命中的重要贵人。」他忆述，当日家人闲逛天光墟，发现有人售卖旧二胡，立刻回家告知。喜欢二胡的他赶往现场后，拿起二胡拉奏。摊贩邱先生喜遇知音人，惊讶其技艺甚高，建议他入读心光盲人院暨学校接受专业培训。

当时他来港仅数月，不熟悉本港教育制度。对方义不容辞，亲身带他到教育局的办事处查询，才知悉须先接受视力评估，辗转完成相关程序，终顺利入学。邱先生家中收藏不少二胡，他曾登门拜访，彼此切磋技艺，惺惺相惜。

杨恩华称，与邱先生结缘纯属「无心插柳」，庆幸能同途遇上。他未忘知遇之恩，定期跟忘年之交会面，分享二胡及说唱南音的事，并邀请对方出席其演奏会。年逾70岁的邱先生性格低调，杨直言，若当初没遇上这位有心人，可能错失入读「心光」的机会，更遑论考进演艺学院，也没有今天的杨恩华了。

记者：关英杰