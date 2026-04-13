宏福苑听证会︱有居民乘升降机反逃生成功 消防局局长：不建议使用︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（13日）举行第11场听证会，亦是第二轮听证会的第三场。继上周五传召消防处助理处长（牌照及审批）姜世明后，委员会将传召4名消防处证人作供，包括消防处大埔消防局高级消防队长许健安、消防处大埔消防局局长张乐恒、消防处分区副指挥官（新界东）林浩俊及时任消防处副消防总长（新界北）黄景文。

4月13日聆讯重点：

首批到场的大埔消防局高级消防队长许健安指，大埔分局早前曾因应屋苑进行大维修而制订应变方案，但承认制订预案时未有到场视察

消防到场后未能联络管理公司、现场环境迅速恶化，许健安形容「从未遇过」蔓延如此快的火势，人员尝试入宏昌阁敲警钟，惟前后门都被掉落杂物封锁

消防系统失灵后，当局无明确预案如何通知居民疏散

许健安同意，现场由于正进行大维修被围封，增加了人员辨认各座楼宇的难度

殉职消防何伟豪当日原定入宏昌阁，最终误入宏泰阁。许健安指，消防处发现他进入火场时，没有相关的纪录。而他是当时唯一入火场救人的队员。

委员询问火警当日有居民乘升降机反而逃生成功，留在家中是否风险更大。消防处大埔消防局局长张乐恒重申，不建议在火警时使用升降机。

宏福苑听证会︱有居民乘升降机反逃生成功 消防局长：不建议使用

【14:34】消防处分区副指挥官（新界东）林浩俊于2015年加入消防处，2023年晋升至现时职级，并于2025年11月调任新界东分局刑事队。火警当日，于大火当日下午3时29分抵达华峰园现场，由于他是在场最高职级的消防主任，随即于稍后时间接任指挥官。

现场记录显示，下午3时34分，林浩俊向控制中心汇报现场情况，并决定将火警由三级提升至四级。汇报内容包括火势蔓延状况，以及一则关键讯息：「Mayday message received by Station Senior Officer Hui Tin On, Mayday operation in progress」林浩俊解释，自己仅知悉有同事曾发出Mayday求助，但仍未知道是哪一位同事发出求救，亦不清楚该同事的确实位置。

李澍桓亦提及消防处的事故现场指挥系统（Incident Command System, ICS）。证人指出，ICS是「Incident Command System」的简称，用于大致分配现场资源，但并非用作沟通模式。李问及现场通讯及统筹有否造成困难，林浩俊解释，消防人员使用的无线电通话器（LT）设有不同频道调节，火场内部有一条频道，与调派中心之间则有另一条频道，可分别与不同对象沟通，因此「唔存在有一啲话好难去克服嘅问题」。

消防处大埔消防局局长张乐恒 ( 中 )。

【13:00】陈健波指，对于不少市民从电视画面看到火场射水情况，问「为何不多开几条喉。」张回应，已按现场情况调派足够，甚至过剩的水喉及灭火喉进行救援，但他坦言不肯定会否有实质效用，强调按当时情况，现场的灭火喉数量已属足够。

【12:55】李又质疑，由于火场位于回旋处附近，实际可用的作业空间有限，即使大量车辆到场，亦未必能有效发挥作用。张回应称，现场地势复杂，除了回旋处，建筑物后方亦有位置可供停泊车辆。事实上，不少车辆停泊在后方直接进行灭火及救援，并成功协助多名市民从后门逃生。他强调，不同车辆按其角色及职务，能够找到合适位置停泊。

听证会中展示了一张地面图，显示主要救援车辆的摆放位置，包括钢梯车的位置。李关注，部分车辆相隔较远，会否影响云梯车及泵车的操作灵活性。张解释，车辆摆放属策略性决定，需考虑竹枝坠落风险、水源位置等多项因素，强调「摆喺𠮶度一定有佢原因」，而且不会影响实际灭火效能。

委员欧阳伯权问及消防疏散指引及程序。张乐恒表示，一般情况下，收到求助个案后会派出搜索疏散队，按照既定程序行动。首先派队到最顶层打开天窗疏散浓烟，因为楼梯是市民最主要的逃生途径；然后在最顶两层进行快速搜救，检查是否有市民昏迷；同时会根据求助个案前往相关单位协助。

然而，他承认今次火灾的蔓延速度极快，消防人员根本无法进入大厦内部执行上述策略。大量人手须用于扑灭火警及移走阻塞物，以尝试进入大厦范围。由于火势程度超出应付范围，传统的搜救策略未能有效执行。

欧阳伯权再问今次疏散是多座大厦同时进行还是逐座处理。张乐恒表示，由搜索队系统统筹，一次过同时疏散所有大厦。欧阳伯权又指，由于当日派出大量消防员，人数远超五级火警的正常编制，按理可加快疏散程序。但张乐恒重申，初期火势蔓延太快，根本无法进入大厦，大部分人手只能先用于救火及清理障碍物。【12:53】

【12:50】委员陈健波表示，当日不少居民留在家中或在楼梯伤亡，反而有市民经升降机逃生成功，留在家中反而更危险，询问他如何解释情况，问消防处有否检讨建议逃生指引。张乐恒重申，一般建议市民，如果可以逃走，最重要留意是否出现浓烟。离开单位前往就近楼梯时若见到浓烟，应立即返回屋内，用湿毛巾封住门缝，避免浓烟进入，并尽快致电求救，讲清楚所在位置。他强调，今次事故中确实有一定数量市民透过这个方法成功获救。

陈健波继续追问「搭䢂」逃生的问题，又问到高层的市民应否走上天台或前往防火层，因为今次结果是「有啲救到有啲救唔到」。张乐恒指，不建议在火警期间使用升降机，重申最稳妥的建议是「总之见到有浓烟，最紧要马上跑返入屋企，然后打畀我哋去做一个求救。」

【12:40】对于升为四级火的决定，张乐恒表示，在一级火警时，现场规模已接近三级火。由于多项因素及消防设备关闭等情况，当局已加派大量车辆到场。至下午约3时20分，消防处处长更指派区域指挥室一口气派出10队搜救队，即约20架主要消防车及近100名人员。

【12:38】听证会早前披露，宏福苑自2025年4月7日起向消防处申请关闭消防装置（SDN），李问及直至大火发生前的八、九个月内，是否亲自前往物业管理或承办商处了解维修工作的具体进度。消防处大埔消防局局长张乐恒表示没有。

张乐恒解释，实地视察的主要目的是了解现场是否存在特殊风险，例如是否有幼稚园、老人院等用途，同时检查水源是否充足、消防车能否进入等，以便作出行动部署，降低风险。

李问及是否由当区消防局负责核实装置是否真正损坏或需要关闭时，张表示，消防局会透过电话联络，核实承办商所提交的关闭系统通知是否真确，但不会详细核查损坏情况。张指出，若消防装置关闭超过60日，个案会由总区接手跟进。当区消防局在维修事件上的参与仅限于风险评估，并不会进一步了解维修进度或何时能恢复系统运作。

李问及装备及救火策略是否有改善空间时，许指出，香港消防处的装备在全球属于顶尖层次。然而，今次事件是一场史无前例的大火，火势蔓延速度极快，无论是纵向还是横向，均超出正常火警的预期。正常情况下，被动式消防装置如防火间隔能有效减慢火势蔓延，但今次火势以极快速度纵向上升及横向扩散，令既定行动策略无法应付。

李指，外界提出使用投掷水弹（直升机洒水）救火，张乐恒明确表示「绝对不会」有帮助。他解释，直升机产生的气流会带来不确定因素，可能加速火势蔓延，甚至将火吹向其他区域。此外，水弹无法直接扑灭单位内部的火势，反而可能增加危机。

前线消防有渠道反映装备更新意见

【12:35】消防处大埔消防局局长张乐恒作供时，同意自己在大火当日15时04分11秒，获通知要求前往宏福苑，并于15时19分58秒到达现场，成为现场总指挥。他忆述他前往宏福苑途中知道有12架车在场，到场时有更多增援，大约100位消防员在场。

张乐恒供称，当时虽曾考虑过协助居民疏散，但自己到稍后的15时35分至40分方知道警钟失灵，管理处无与他接触，且不断见到有居民从大厦跑出来逃生，初时以为市民有途径得悉火警发生。考虑到火势蔓延速度非常快，他现场判断决定将所有人手资源都投入压制火势上，让市民有更大机会逃生，而没有选择分散力量协助通知居民。他指，当时指示人员尽力搬走堵塞杂物「杀出一条血路」，务求能尽快进入火场救援。

【12:15】委员会主席陆启康提到，听证会上曾有居民反映，目睹消防喉开启时水压不足，询问这是否与当时使用街井水源有关。许解释，一般遇到大厦内消防栓失灵的情况，他们会将消防喉放入街井，经消防车取水，再由消防车的泵将水加压，从大厦的消防入水口输送入内，以提供内部灭火所需的水源。换言之，即使天台的消防水缸无水，前线人员仍可透过街井、消防车及泵，将水供应至大厦的消防栓或喉辘系统，确保系统有足够水压进行灭火。

【12:04】许续指，火警后消防人员需徒手搬开竹枝，才能勉强开出缺口进入火场内部进行灭火及搜救。然而，更多竹枝不断坠落，通道反复被堵塞，人员须多次重复清理动作，过程艰巨。

问及对于日后改善方向，李指，有提议指出，政府现设有手机紧急警示系统，可在重大事故发生时向公众发放信息。若当时能够启用此系统，或能有助提醒居民及时逃生，减省前线人员逐户拍门通知的资源，提升整体疏散效率。许表示，将等待正式调查报告，并会落实改善建议，以减少同类事故中的伤亡风险。

委员会委员欧阳伯权提及俗称「黄金战衣」的消防防护装备，询问目前本港消防人员的「黄金战衣系唔系世界上最好嘅呢？」许回应指，现有装备的抗火及抗爆能力已相当先进，表现优良，但亦承认若有更理想的技术或产品，相关部门会不时进行检讨，并不排除进一步优化的可能。

另一名委员陈健波指，呼吸器系统对消防人员至关重要，尤其在前线救援时不仅供自身使用，亦可能需支援多名被困人士。据其理解，多年来呼吸器的使用时长变化不大，仅能维持约半小时，并关注前线人员会否冇渠道向管理层反映。

许认同，呼吸器使用时间越长对前线人员越有利，但坦言不掌握国际间的最新标准。他强调，消防前线人员有透过适当渠道向管理层反映各类工具的使用意见，包括呼吸器的时效问题，相信同事已就此事提出关注。

宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪落单误入宏泰阁 处方无相关纪录

【11:53】李亦提到水压问题，有证据显示相关情况或影响灭火工作。许指出，若消防员需进入大厦使用内部消防栓系统进行灭火，天面水缸是否有水「绝对有影响」。他解释，虽然消防车可透过本身的泵加压供水，但效果「一定冇本身大厦入面个消防泵操作正常咁理想」。同样地，若大厦的加压泵失灵或关闭，初期救火工作必然受影响。消防员可改用消防泵车加压，但效果始终不及大厦原有系统。

【11:50】许健安提到自己到达火场后6分钟（即下午3时02分）将火警升级，指「如果𠵱家事后睇翻，当然如果我知道我结果系咁样嘅话，我当然落车就会即刻去做呢个升级嘅动作，越快越好。」

李问：「消防嘅香港火警分级制度主要指引帮唔帮到你？」许健安表示，指引有说明：「如果唔能够有效处理到啲事情，佢系可以选择升级」，认为指引为现场指挥官提供了定性判断的依据。他又指，日常训练会配合指引，加上经验，指挥官需判断现场车辆、人手及资源是否足以控制情况。李问许「是否有疑问、有怀疑时，宁愿做升级决定好过唔升级？」许健安同意此原则。

委员会主席陆启康指：「都要观察下先可以判断到，唔可以一落车就升级。」许同意。

关于疏散安排，李问「点解冇做宏泰？」许解释，当时大部分资源集中处理火势最猛烈的位置，而其他楼宇已有消防员及警察协助疏散居民。他指出，当日下午约3时至3时半，他曾派员进入宏建及宏道尝试启动火警钟，但未能成功，「𠮶阵时知道，宏福苑个火警钟好似有问题。」 被问到有否将火警钟失效的情况报告予现场指挥官，即消防处大埔消防局局长张乐恒，许表示不记得，但相信对方应该有留意到。

【11:45】火警升级后，消防处大埔消防局局长张乐恒于15时19分58秒到达现场，向许健安接手现场总指挥权。许健安当时已收到何伟豪对讲机的「Mayday」求助，向张乐恒报告现场情况后随即着手安排拯救何伟豪的工作，包括马上成立4队紧急应变队，之后增加至5队，人数约20人。他表示，当时他收到何伟豪对讲机求救时，并不掌握是哪位同事在求救，亦不清楚对方身处位置，哪一座大厦，只知对方被困在30楼。

许健安忆述，当时主要火场是宏昌阁，且火势猛烈，同意当时收到求救时感到意外，「点解会喺火场咁大火、情况咁恶劣嘅情况下，咁快成功上到去30楼咁高楼层。」他指，自己收到何伟豪求助后，曾尝试回应对方，而当时在场的消防员都知道有同事被困火场的消息，不过宏昌阁出入口当时仍被堵塞，紧急应变队仍只能继续在外围向宏昌阁射水，无法进入大厦救人。

【11:30】宏福苑大火当日，消防队目（追授）何伟豪不幸殉职。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃早前透露何伟豪殉职经过，指何伟豪原定任务是前往宏昌阁，但因为中途协助轮椅居民疏散而停下来与队伍分开，然而最终误进宏泰阁，其后何伟豪曾发出求救信号，推断他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。

李澍桓提到，当时控制中心收到数个求助个案，包括宏昌阁2701室、2703室及802室等，许健安同意当时是他下达指令，要求指派一队烟帽队进入宏昌阁搜救，而殉职消防员何伟豪是原定进入宏昌阁的队员之一。他指，由于宏昌阁火势猛烈及有杂物堵塞出入口，烟帽队最终无法进入大厦，只能在外灌救尝试打开生路。

李指按照程序，消防员进入火场进行搜救时，应设有「入口指挥主任」（Entry Control Officer），其职责包括记录每名进入火场的消防员，并监察他们佩戴的呼吸器（BA）使用时间，当氧气即将耗尽时，须指示消防员撤离火场。然而，事后发现何伟豪进入火场时，似乎未有相关记录。许指由于烟帽队最终无法进入大厦，故宏昌阁在火警初期尚未设立入口指挥主任。至于宏泰阁，当时亦未有派员展开搜救工作。

李续指，「相信当时唯一有进入火场救人的队员，只系得何伟豪？」。许指「我理解系。」

大厦被围封 增加消防辨认各楼宇难度

【11:20】许忆述，当时控制中心透过无线电将市民的求助个案告知前线人员。他指出，由于资源所限，现场并无专责人员接收及整合资讯，所有调配及搜救工作均需由他一人兼顾。他提到，虽然搜救队专责处理火警中的结构物风险，但当日搜救队约在下午3时03分才到达或正在途中，故此他同时要兼顾灭火与搜救工作。

许又澄清，搜救队本身设有主任级队长，有权分派高级器材执行作战任务，但队长仍需与现场总指挥保持沟通，以配合灭火行动及确保安全进入。关于指派小组前往某地点执行任务的指令，许表示，当时他是面对面直接向所属队长下达指示，而非单纯透过无线电发放讯息。

李提到，发生火警的屋苑正进行大规模维修，大厦外墙被大量围封，令前线人员难以辨认各座楼宇，直言「其实你俾个地图我都未必分得到。」许承认，虽然他本人对该屋苑尚算熟悉，但对于其他环头调派来支援的同僚，例如来自马鞍山、沙田甚至广道区的消防车人员，要在现场即时辨认楼宇确实存在困难。

李指出，若现场能设立临时指示牌或路标，协助前线人员辨别不同座数，将有助调派及实地操作。许回应指，后期虽有流动指挥车及更高层指挥官到场，并能在地图上标示位置，但对于前线要进入大厦拯救及灭火的人员来说，现场即时设立标识确实更为理想。他同意更多资源及工具用于现场标示楼宇，绝对能令行动更顺畅。

许补充，其所属消防局其实已为该屋苑制定了紧急预案，并将预案内容传达到总区内每个消防局，透过日常训练及车上终端机让队员了解。然而，他认同若能在现场提供更多即时标识，将会更加理想。

宏福苑听证会︱消防系统失灵后 无明确预案如何通知居民疏散

【11:07】李问及在火势开始蔓延时，现场人手是否容许调配部分同事担任观察员，专门监察火势发展并向指挥官汇报。许回应指出，在一级火警的事故规模下，一般是有空间做到这项安排的。然而，他续称：「但当日宏福苑的情况，火势很大，我自己之前未曾处理过这类火警。现场受火警影响的范围很大，而我手上面的资源或人手，他们都有各自的任务要做。」因此，当刻无法安排其他同事观察四周情况并向他汇报。

李问及，若日后在大型屋邨发生火灾时，现场指挥官能够有观察员，甚至使用无人机拍摄即时画面，会否对调配人手及安排工作有帮助。许表示同意。

【11:00】李又问及，当日约在下午3时02分到场后约4至6分钟，随后约10分钟再将火警升为三级，询问当时有何特别考虑。许解释，当时到达现场后，发现「宏昌阁」对面多座楼宇已有火势蔓延，整座大厦被浓烟及火焰包围，且有蔓延趋势。他指出，「宏昌阁」的前门及后门位置均被堕下的杂物阻塞，无法进出，相信内有大量居民被困，而当时的人手及资源无法应付，故即时决定将火警升为三级。

李又引述消防处的文件指出，二级火警的其中一个细分类别为「供水受限制」，询问其具体含义。许解释，一般适用于偏远地区或乡郊地方，因附近街井或供水点距离较远，供水受限时便会归类为二级火警的细分情况。

【10:58】李指出，警报系统在火警中扮演重要角色，能提醒居民逃生，惟不少住户在家中没有逃生意识。他询问许在救火方案上，若火警钟系统失效、无法启动，是否有既定方案指示前线人员如何通知居民疏散。许回应：「冇好明确咁样去写出嚟。」他表示，行动主要依赖现场实际环境，由指挥官临场决定辅助或执行相应行动。李认为，若政策或策略上能提供更多指引，对前线工作将有很大帮助，许表示同意。

李亦提到，每辆消防车上备有「大声公」，是否可用作广播疏散居民。许解释，当日火势猛烈，现场环境嘈杂，燃烧中的竹枝棚架发出巨响，加上有杂物堕下，大声公的效果有限。他强调，当时已即时部署灭火，大部份人手及资源用于铺喉、开街井取水及进行扑救，而火势在短时间内迅速蔓延。

【10:54】许健安忆述当时火势蔓延得很快，形容「我自己都未遇过」。他指，当时宏昌阁整座大厦被大火及浓烟包围，而由于宏昌阁前后门都被掉落杂物堵塞，且预料内部仍有大量人员尚未逃生，他判断现场人手及资源不足以应付救援工作，故在求助后10分43秒，即15时02分00秒，将火警升至三级。

【10:48】许健安明确指出「落车𠮶下听唔到火警钟」，亦未能接触到大厦管理公司人员。他曾试图派人进入宏昌阁，但现场情况迅速恶化。

许健安表示，当时他已知悉当时火警仍为一级火规模，并获悉有先遣救援队及额外消防车辆到场支援，事后确认共有约12辆消防车参与行动。他陆续收到各车辆主管的到场报告，并亲自部署队员开设两条喉进行扑救。

许健安强调由于火势猛烈、装置失效及入口受阻，现场救援工作极为困难，队员无法进入大厦内部启动警报或进行内层救援，只能集中于外围射水及地面疏散工作。

消防处大埔消防局高级消防队长许健安。

宏福苑听证会︱消防有就大维修制订预案 惟承认未专程到场视察

【10:47】李澍桓展示消防内部纪录，许健安同意，消防处于当日14时51分17秒，首次接获求助，指宏昌阁外墙起火，且有爆炸发生。在1分25秒后，许健安于14时52分42秒接获任务并与5名同事驾油压升降台的消防车出动；在接获求助后的5分05秒，即14时56分22秒，许健安到达宏福苑现场，消防车泊在回旋处位置，随即由居民带领到宏昌阁背面的外墙起火位置，见火势迅速蔓延，且火柱下方是大厦后门，不断有火舌杂物掉落。

作为当时现场指挥官，许健安马上安排队员于回旋处拉喉到宏昌阁背面射水，冀压制火势。他忆述，当时陆续有12架消防车到场，纳入其指挥。他同时指挥升降台开喉射水，并留意到宏昌阁火警钟没有响起，曾尝试派员入大厦敲响警钟，惟杂物掉落封锁了后门，转至前门同样因为火势及杂物掉落而未能入内。他供称，没有管理处人员与他联络。

【10:41】李澍桓问及，当收到控制中心讯息后，有否告知许健安火警的实际位置，例如哪一层楼，以及是否知道火势等资讯。许健安明确回答：「冇，我收到嘅信息系宏昌阁外着火。」换言之，控制中心并未提供起火楼层等关键细节。

关于队员之间的通讯方式，许健安表示，每人身上都有一部无线电，出勤时主要依靠无线电互相联络。然而，当李澍桓追问，在火场这类恶劣环境下，有否试过无线电无法使用、接收不良等情况，许健安则回应：「唔清楚有冇呢啲情况。」

【10:40】对于火警发生在下午2时许，李澍桓指出，当时不少市民外出上班上学，伤亡情况已相对「幸运」；若火警发生在晚间或假期，后果可能更为严重，问消防会否制订行动预案时应考虑不同时的变数，并作出相应调整。

许健安回应称，预案本身已提供处理屋苑火警的一般程序及额外人手资源安排，而现场初期行动指挥拥有较大弹性，现场总指挥可随时向消防通讯中心要求增援。

会上亦详细交代当日到达现场及汇报的时间线：消防通讯中心于下午2时51分接获首个求助电话，5分5秒后即2时56分到达现场；2时57分作出首个汇报，当时消防车停泊在回旋处，有途人带领人员前往宏昌阁背面（朝向元洲仔方向）的位置。

【10:36】李澍桓问消防处大埔分局早前是否曾因应屋苑进行大维修而制订应变方案。许健安透露，事发当日消防车上并无行动预案的副本，但他本人知悉预案内容。李澍桓在聆讯中质疑，制订预案时有否到场视察；许健安承认未有就预案专程到场视察，但强调局内人员对这个「老牌屋苑」已有充分认知，加上日常处理其他案件或进行「熟悉巡视」时，亦曾到场了解环境。许健安解释，预案已包含屋苑的基本资料，并因应大维修而特别注明需要增加人手。

【10:20】代表独立委员会的大律师李澍桓表示，稍后可能提及与当日火灾有关的图片或影片，对于在场观看这次听证会的人来说，可能或多或少会有一些不必要的情绪。他提到消防处大埔消防局高级消防队长许健安，2013年加入消防处，2018年晋升为高级消防队长，是当日第一批到达现场的消防员。

李澍桓问及消防于大火发生时掌握的资料。许健安指，当时在消防车上的流动终端机，会显示火警现场资讯，如大厦楼高、地图等，强调如果现场有消防装置失效并事先有纪录，流动终端机也会显示。李澍桓问是否许健安已知宏福苑有消防装置失效，许同意但忘记具体详情。

记者：黄子龙、赵克平摄影：刘骏轩