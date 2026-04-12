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跨界别关注中医药联席会议参观中医医院 就各界关心问题与院方交流

社会
更新时间：17:47 2026-04-12 HKT
发布时间：17:47 2026-04-12 HKT

「跨界别关注中医药联席会议」成员一行29人于昨日（11日）下午参观了香港中医医院，实地了解医院的服务和各项设施。医院营运机构董事局主席王桂埙、董事局成员陈永光及行政总监卞兆祥亲自接待，并为各人作出详细介绍。王桂埙讲解了中医院大堂设计的深厚文化底蕴；卞兆祥则就医院的整个服务体系及配套作出详细介绍，突显中医院高度现代化的水平。

范骏华等议员与院方展开交流

参观期间，各成员与院方就一些各界关心的问题展开交流，院方也积极聆听成员意见。出席的联席会议成员包括9名立法会议员及9名选委，其中立法会议员有范骏华（全国政协）、林振升、黄锦辉（全国政协）、魏明德（全国政协）、林筱鲁、陈恒槟、陈宗彞、陈祖光、伍焕杰，有几位还是立法会中医药发展小组委员会委员。

据介绍，香港中医医院除了提供专业的中医服务外，还将推动中医药的产学研合作，促进中医药文化传承，为全港市民提供现代化的优质服务，为香港中医药的发展提供一个广阔的平台，开放给全社会跨界别参与，希望为国家及香港的中医药传承、创新及发展作出重要贡献。

范骏华等联席会议成员昨日（12日）下午参观了香港中医医院。
范骏华等联席会议成员昨日（12日）下午参观了香港中医医院。

联席会议：中医药是跨界别大事

身兼选委的联席会议发起人及召集人黄炳逢表示，香港中医院的落成及开业是香港中医药发展的重大里程碑，肩负著全社会及数代中医药者的期望。联席会议的跨界别参议成员包括23名立法会议员、25名选委、82个组织及社会各界人士，自2022年至今，每年都在施政报告向特首及特区政府提出相关中医药发展的跨界别意见，并通过身兼全国政协的几位成员在两会作出相关的联署提案，希望能为国家作出香港的贡献。

他续指，联席会议也设立了「中医药用家及消费者委员会」，适时从中医药使用者的福祉出发，关注中医药服务及其发展。联席会议一直强调中医药不只是医疗衞生的事，也不只是中医药界的事，是跨界别、跨领域的大事，也是中华文化不可或缺的组成部分，需要社会各界的积极参与和支持，汇聚更大的力量，坚定我国医家千年承传的初心。中医药发展是新开局的「十五五规划纲要」重大国策。在一国两制下，香港对中医药的国际化及文化传承方面将发挥特殊作用，北部都会区的发展也应该把中医药作为策略产业加以重视。

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